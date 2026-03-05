Youth Pass 150 ευρώ για νέους 18 και 19 ετών: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις και πώς γίνεται η διαδικασία

Σε φάση αντίστροφης μέτρησης μπαίνει η διαδικασία για την καταβολή του Youth Pass, της οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ που απευθύνεται σε νέους 18 και 19 ετών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία την 1η Απριλίου 2026, ενώ οι πρώτες πληρωμές υπολογίζεται ότι θα πραγματοποιηθούν στα τέλη Μαΐου.

Η ενίσχυση χορηγείται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για δαπάνες που σχετίζονται με δραστηριότητες πολιτισμού, τουρισμού και μεταφορών.

Ποιοι μπορούν να λάβουν το Youth Pass

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι νέοι που:

είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας,

έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο προηγούμενο έτος από την υποβολή της αίτησης,

υποβάλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Η ενίσχυση καταβάλλεται χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να την λάβουν όλοι οι νέοι που πληρούν τα ηλικιακά και διοικητικά κριτήρια.

Ποιοι κάνουν αίτηση το 2026

Φέτος αίτηση μπορούν να υποβάλουν οι νέοι που είχαν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η αίτηση γίνεται μία φορά. Εφόσον εγκριθεί, ο δικαιούχος δεν χρειάζεται να υποβάλει νέα αίτηση όταν συμπληρώσει το 19ο έτος της ηλικίας του, καθώς η δεύτερη καταβολή πραγματοποιείται αυτόματα μετά τον σχετικό έλεγχο των προϋποθέσεων.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης

Η αίτηση υποβάλλεται στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr και η είσοδος πραγματοποιείται με κωδικούς Taxisnet.

Πριν από την υποβολή της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιωθεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου.

Αφού εισέλθει στην πλατφόρμα, ο δικαιούχος:

συμπληρώνει τα στοιχεία επικοινωνίας του,

δηλώνει διεύθυνση email και αριθμό κινητού τηλεφώνου,

επιλέγει το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο θα εκδοθεί η ψηφιακή κάρτα,

υποβάλλει την αίτηση για την έκδοση της κάρτας και την πίστωση του ποσού.

Η ψηφιακή κάρτα που εκδίδεται για το Youth Pass παραμένει ενεργή για δύο χρόνια από τον μήνα που ακολουθεί την έκδοσή της.

Πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί το ποσό

Τα 150 ευρώ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε αγορά, αλλά μόνο σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων που συνδέονται με δραστηριότητες πολιτισμού, μετακίνησης και αναψυχής.

Μεταξύ άλλων, η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια,

σιδηροδρομικές μεταφορές και λεωφορεία,

υπηρεσίες ταξί,

ενοικίαση αυτοκινήτων ή σκαφών,

ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα,

ταξιδιωτικά πρακτορεία,

κινηματογράφους, θέατρα και συναυλίες,

βιβλιοπωλεία και ηλεκτρονικά βιβλία,

μουσεία και τουριστικά αξιοθέατα,

δραστηριότητες αναψυχής και αθλητισμού, όπως γυμναστήρια ή κατασκηνώσεις.

Με το Youth Pass η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει την πρόσβαση των νέων σε πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα στηρίζει συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας που συνδέονται με τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και τον τουρισμό.

