ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 19:07
06.03.2026 17:19

Η Μελίνα Μαβίδου στο «Συνέβη»

Μια ανερχόμενη τραγουδίστρια με ξεχωριστή φωνή, η Μελίνα Μαβίδου, μας δίνει ραντεβού στο “Συνέβη”, στην πλατεία Υμηττού, την Κυριακή 15 Μαρτίου στις 8 το βράδυ,για ένα ατμοσφαιρικό live με πιάνο και φωνή.

Μαζί με τον Τάσο Κορκόβελο στο πιάνο, φτιάχνουν ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στην ερμηνευτική ευαισθησία και τη δυναμική της σύγχρονης pop, ενώ θα ακούσουμε και τα τραγούδια της «Μαζί» και «Κι αν μου πεις», αλλά και τρεις ολοκαίνουργιες συνθέσεις που θα κυκλοφορήσουν σύντομα.

“Γκεστ” της βραδιάς θα είναι ο Νίκος Κύρτσος, τραγουδιστής και μουσικός που υπογράφει τη μουσική των τραγουδιών της Μελίνας και θα ερμηνεύσει μαζί της αγαπημένα κομμάτια.

*ΣυνέβηΤηλ. 6942910356

