JIMA: Το οινοποιείο που επαναχαρτογραφεί οινικά την Ήπειρο

Στη βορειοδυτική γωνιά της Ελλάδας, εκεί όπου το τοπίο μεταμορφώνεται απότομα από θάλασσα σε βουνό, το οικογενειακό οινοποιείο JIMA επιχειρεί κάτι φιλόδοξο: να παρουσιάσει την Ήπειρο ως ένα ενιαίο, σύνθετο οινικό σύστημα terroirs.

Με οδηγό το όραμα “Epirus Nobile – Crafting the Future of Epirus Wines”, το JIMA δεν αντιμετωπίζει την περιοχή ως σύνολο απομονωμένων αμπελουργικών ζωνών, αλλά ως έναν γεωγραφικό άξονα που εκτείνεται από τον Αμβρακικό Κόλπο έως τα αλπικά τοπία της Κόνιτσας. Μέσα σε αυτή τη διαδρομή, το υψόμετρο, τα εδάφη και το κλίμα μεταβάλλονται διαρκώς, δημιουργώντας ένα σπάνιο φάσμα εκφράσεων.

Ένα οινοποιείο με επιστημονική βάση και οικογενειακή ψυχή

Το JIMA ιδρύθηκε από τον χημικό και οινοποιό Πάνο Τζίμα και τη σύζυγό του, παιδίατρο Κρίστυ Καραγιαννίδου-Τζίμα.

Γεννημένος στα Ιωάννινα, ο Πάνος κουβαλά την Ήπειρο ως προσωπική και πολιτισμική αφετηρία. Με σπουδές στη χημεία και μεταπτυχιακό στην οινολογία, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διεθνή εκπαίδευση στο κρασί — συμπεριλαμβανομένου του WSET Diploma και συμμετοχής στο πρόγραμμα Master of Wine — προσεγγίζει την οινοποίηση με μια σπάνια ισορροπία επιστημονικής ακρίβειας και δημιουργικής ευαισθησίας.

Η παρουσία της Κρίστυ προσδίδει στο εγχείρημα έναν βαθιά ανθρώπινο χαρακτήρα. Μαζί διαμορφώνουν τον πυρήνα μιας οικογενειακής επιχείρησης όπου η φροντίδα, η υπομονή και ο σεβασμός προς τον τόπο λειτουργούν ως σταθερές αξίες.

Από τη θάλασσα έως τα αλπικά βουνά

Η ιδιαιτερότητα του JIMA βρίσκεται στον τρόπο που προσεγγίζει τον αμπελώνα της Ηπείρου. Αντί να περιορίζεται σε μία μόνο ζώνη, το οινοποιείο εργάζεται σε τρεις διαφορετικούς γεωγραφικούς κόσμους.

Στον Αμβρακικό Κόλπο, κοντά στις εκβολές του Αράχθου, τα αμπέλια βρίσκονται σχεδόν στο επίπεδο της θάλασσας. Τα πυκνά γαλάζια αργιλικά εδάφη και η θαλάσσια επίδραση δημιουργούν συνθήκες που ευνοούν τη δομή και τη συμπύκνωση. Από αυτά τα παράκτια αμπελοτόπια προκύπτουν ερυθρά κρασιά από Cabernet Franc, Merlot και Βερτζαμί με βάθος, εκλεπτυσμένες τανίνες και μια διακριτική, αλμυρή καθαρότητα.

Πιο βόρεια, στα ορεινά χωριά της Ζίτσας, το τοπίο αλλάζει δραματικά. Σε υψόμετρα που φτάνουν έως τα 700 μέτρα και σε ασβεστολιθικά εδάφη, κυριαρχεί η τοπική ποικιλία Ντεμπίνα, μαζί με το ερυθρό Βλάχικο. Το JIMA επενδύει σε παλαιά κλήματα και χαμηλές αποδόσεις, επιδιώκοντας να αναδείξει τη φυσική οξύτητα, τη γραμμικότητα και την ορυκτότητα της Ντεμπίνας, επαναπροσδιορίζοντάς την ως λευκό κρασί φινέτσας και δυναμικής παλαίωσης.

Το ταξίδι ολοκληρώνεται στην Κόνιτσα, κοντά στο Γεωπάρκο Βίκου-Αώου. Το περιβάλλον εδώ θυμίζει περισσότερο τις Άλπεις παρά τη Μεσόγειο: δροσερά καλοκαίρια, μεγάλες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις και πετρώδη εδάφη δημιουργούν κρασιά με αρωματική καθαρότητα και δομική ακρίβεια. Ποικιλίες όπως Gewürztraminer, Merlot και η τοπική Μπεκάρι αποκτούν σε αυτό το περιβάλλον μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη έκφραση.

Μικροοινοποιήσεις και σύγχρονη προσέγγιση

Στο κελάρι, η φιλοσοφία του JIMA βασίζεται στη λεπτομερή ανάγνωση κάθε αμπελοτεμαχίου. Οι μικροοινοποιήσεις επιτρέπουν στον χαρακτήρα του τόπου να εκφραστεί με ακρίβεια και καθαρότητα.

Οι ζυμώσεις πραγματοποιούνται σε ανοικτές δεξαμενές ή μικρά δοχεία, ενώ η ωρίμανση εξελίσσεται σε συνδυασμό ανοξείδωτων δεξαμενών, δρύινων βαρελιών και αμφορέων. Τεχνικές όπως whole-bunch fermentations, χειροδιαλογή ραγών και παρατεταμένη ωρίμανση συμβάλλουν στη δημιουργία κρασιών με πολυπλοκότητα, ισορροπία και δυνατότητα εξέλιξης.

Σε αυτό το σημείο, η οινοποίηση συναντά τον πολιτισμό.

Για την τέχνη και το κρασί, εκ προθέσεως

Για το JIMA, το κρασί δεν αντιμετωπίζεται ποτέ ως μεμονωμένο αντικείμενο. Κάθε εμφιάλωση γεννιέται ως μέρος μιας ευρύτερης σύνθεσης, όπου το όνομα, το εικαστικό έργο και το οινικό ύφος διαμορφώνονται ταυτόχρονα.

Η ετικέτα δεν λειτουργεί ως διακόσμηση· αποτελεί την πρώτη χειρονομία της ιστορίας του κρασιού.

Τα ονόματα — The Dawn, Rue du Soleil, La Farfallina, Dame Rouge, Âge d’Or, Odyssey, Jack of Spades, Miss de Bina, Super Girl — λειτουργούν ως εννοιολογικοί άξονες. Δεν περιγράφουν απλώς ένα κρασί· πλαισιώνουν τον τρόπο με τον οποίο αυτό προσεγγίζεται και βιώνεται.

Έτσι, η συλλογή του JIMA τοποθετεί τα κρασιά ταυτόχρονα στον αμπελώνα και στον χώρο του πολιτισμού — κρασιά που γεννιούνται από διαίσθηση, αλλά ολοκληρώνονται μέσα από πειθαρχία.

Ένα νέο αφήγημα για την Ήπειρο

Η προσέγγιση του JIMA δεν αφορά μόνο την παραγωγή κρασιού. Στην πραγματικότητα, αποτελεί μια ευρύτερη προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της οινικής ταυτότητας της Ηπείρου.

Από τις θαλάσσιες αργίλους του Αμβρακικού έως τις αλπικές πλαγιές της Κόνιτσας, το οινοποιείο επιχειρεί να παρουσιάσει την περιοχή ως ένα συνεχές οινικό τοπίο όπου διαφορετικά terroirs συνθέτουν ένα ενιαίο αφήγημα.

Σε μια εποχή όπου το ελληνικό κρασί διεκδικεί ολοένα ισχυρότερη παρουσία στη διεθνή σκηνή, το JIMA επενδύει σε μια μακροπρόθεσμη ιδέα: ότι η Ήπειρος μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις πιο αυθεντικές και εκλεπτυσμένες οινικές περιοχές της χώρας.

Αυτό είναι το Epirus Nobile: μια συνεπής προσπάθεια να αναδειχθεί η Ήπειρος ως μία από τις πιο αυθεντικές και ενδιαφέρουσες οινικές περιοχές της Ελλάδας.

