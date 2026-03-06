search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.03.2026 13:19
06.03.2026 12:08

Κιλκίς: Λογάριαζαν χωρίς την Iris – Ο σκύλος «ξετρύπωσε» την ηρωίνη, χειροπέδες σε δύο 20χρονους (video)

06.03.2026 12:08
iris_drugs

Με τη βοήθεια του σκύλου ανίχνευσης ναρκωτικών Iris τού Τελωνείου Ευζώνων, αστυνομικοί εντόπισαν ποσότητα ηρωίνης 518 γραμμαρίων, την οποία μετέφεραν δύο 20χρονοι σε όχημα και είχαν κρύψει σε χάρτινη συσκευασία δημητριακών.

Το συγκεκριμένο όχημα είχε εισέλθει στην ελληνική επικράτεια μέσω των Ευζώνων.

Αστυνομικοί το σταμάτησαν, χθες το βράδυ, για έλεγχο στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, κοντά στα διόδια της Ανάληψης, όπου και εντοπίστηκε η ναρκωτική ουσία.

Οι δύο 20χρονοι, υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς με την κατηγορία της εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών και οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

google_news_icon

