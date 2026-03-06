Σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Καστελόριζο

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελορίζου).

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε σπίτια και υποδομές.

