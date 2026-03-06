Σεισμός 4,4 Ρίχτερ «ταρακούνησε» το Καστελόριζο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 07:35, σε απόσταση 595 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Αθήνας.
Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 156 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της Μεγίστης (Καστελορίζου).
Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές σε σπίτια και υποδομές.
Διαβάστε επίσης:
Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε σε στάση λεωφορείου – Τραυματίστηκε ο οδηγός
Θεσσαλονίκη: Ο Flyover «κλείνει» από απόψε για 48 ώρες τον Περιφερειακό – Σε ποια σημεία, πώς θα διεξάγεται η κυκλοφορία
Πώς λειτουργεί η αντιαεροπορική ομπρέλα για την Κύπρο – Οι φρεγάτες, τα ραντάρ και τα Ισραηλινά Barak MX, που έμειναν να… κοιτούν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.