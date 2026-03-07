Η χαμένη αλήθεια στην περίπτωση του Ιράν και ο βομβαρδισμός με ψέματα

«Το πρώτο πράγμα που χάνεται σε έναν πόλεμο είναι η αλήθεια», έγραψε ο Αισχύλος. Και στην περίπτωση του Ιράν αποδεικνύεται περίτρανα.

Σε όλους τους πολέμους οι λαοί βομβαρδίζονται με ψέματα, από αυτούς που τους οργανώνουν. Στην περίπτωση όμως της απρόκλητης επίθεσης ΗΠΑ – ΙΣΡΑΗΛ εναντίον του Ιράν η φράση του Αισχύλου δικαιώνεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο και για τα κίνητρα της επίθεσης αλλά και για την εξέλιξη της.

1. Επί δεκαετίες οι ΗΠΑ με γκανγκστερικό τρόπο επιτίθενται σε ανεξάρτητες χώρες, κουρελιάζοντας το Διεθνές Δίκαιο, προκαλούν δικτατορίες, επειδή με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται τα συμφέροντά τους. Με τον ίδιο τρόπο ενεργεί και το Ισραήλ, που είναι το μακρύ χέρι των Αμερικανών στη Μέση Ανατολή, και το οποίο επιχειρεί γενοκτονία εις βάρος του Παλαιστινιακού λαού και έχει εισβάλει, με την στήριξη των ΗΠΑ, σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής. Είναι λοιπόν τουλάχιστον προκλητικό και υποτιμητικό για τη νοημοσύνη όλων μας να επικαλούνται οι ηγεσίες των χωρών αυτών αλλά και να το επαναλαμβάνουν οι σύμμαχοί τους, με πρώτον βέβαια τον Έλληνα πρωθυπουργό, το δικαίωμα των ΗΠΑ-Ισραήλ να επεμβαίνουν και να βομβαρδίζουν το Ιράν, προκαλώντας τον θάνατο σε εκατοντάδες μέχρι στιγμής αθώους ανθρώπους, τάχα για λόγους ασφάλειας της ευρύτερης περιοχής.!

2. Ο Τραμπ επικαλέστηκε στην αρχή την ανάγκη να κτυπηθεί το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, για το οποίο όμως είχε πει, ότι είχε ήδη καταστραφεί τον Ιούνιο, στον πόλεμο των 12 ημερών. Πότε λέει την αλήθεια, τότε ή τώρα; Μάλλον ποτέ.

3. Μην ξεχνάμε ότι την ύπαρξη πυρηνικών είχαν επικαλεστεί οι ΗΠΑ και στην περίπτωση του Ιράκ, στο οποίο επιτέθηκαν, το κατέλαβαν, εκτέλεσαν δια απαγχονισμού τον Σαντάμ Χουσείν (πρώην σύμμαχο τους), αλλά πυρηνικά δεν βρέθηκαν! Το μόνο αποτέλεσμα ήταν η διάλυση αυτής της χώρας. Το ίδιο έχει γίνει και στην περίπτωση της Λιβύης (για να εκδιώξουν τον Καντάφι), στη Συρία (για να εκδιώξουν τον Άσσαντ), στο Αφγανιστάν, με αποτέλεσμα τώρα την μεν Λιβύη να την κυβερνούν πολέμαρχοι (δεν υπάρχει ενιαία κυβέρνηση), στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν και την Συρία να την κυβερνά ο τζιχαντιστής και για χρόνια επικηρυγμένος από τις ΗΠΑ Γκολάνι!

4. Επικαλούνται την ανάγκη ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος στο Ιράν, διότι τάχα πρέπει να προστατευτούν τα ανθρώπινα-δημοκρατικά δικαιώματα. Δεν υπερασπιζόμαστε οποιοδήποτε θεοκρατικό καθεστώς, όμως η ηγεσία κάθε χώρας είναι υπόθεση του λαού της . Είναι δυνατόν ο Τραμπ να επικαλείται δημοκρατικά δικαιώματα, όταν στη χώρα του βάζει την πολιτοφυλακή και σκοτώνει όποιον βρει μπροστά της, ο ίδιος βρίζει τους πάντες, χαρακτηρίζει τους έγχρωμους πίθηκους και απειλεί όποιον του εναντιώνεται έστω και στοιχειωδώς; Μάλιστα την απόφαση για το χτύπημα στο Ιράν την πήρε μόνος του, χωρίς καν να συζητηθεί στο Κογκρέσο, αδιαφορώντας προκλητικά ακόμα και για το Σύνταγμα και τους θεσμούς της χώρας του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ενδιαφέρεται για τα δικαιώματα των άλλων λαών; Επιπλέον αν ενδιαφέρονται πραγματικά, γιατί δεν δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα και τις γυναίκες στα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, που δεν υπάρχει ούτε ίχνος δικαιώματος και η θέση της γυναίκας είναι τραγική;

5. Λένε δημοσιογράφοι και διάφοροι ειδικοί, που γυρίζουν τα ΜΜΕ, ότι περίμεναν να εξεγερθεί ο λαός εναντίον της ηγεσίας. Περίμεναν δηλαδή να εξεγερθεί ο λαός εναντίον της ηγεσίας του, επειδή τους βομβάρδιζε εξωτερικός εχθρός; Επειδή δολοφονούσαν αμάχους; Αυτοί που μιλούν για τα δικαιώματα των γυναικών βομβάρδισαν σχολείο και σκότωσαν 220 κορίτσια μέχρι 12 ετών και άλλα τραυματίστηκαν. Συνολικά από τους βομβαρδισμούς έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής πάνω από 1.500 άτομα. Είναι δυνατόν να θέλουν να μας πείσουν, ότι ο κόσμος θα εξεγείρετο για να συνταχθεί με αυτούς, που τον βομβαρδίζουν και σκοτώνουν μικρά παιδιά, τα παιδιά του; Για να μας πείσουν μάλιστα για την ικανοποίηση των Ιρανών από την επέμβαση των ΗΠΑ-Ισραήλ παρουσιάζουν εικόνες από τα ΜΜΕ Ευρωπαίων κατοίκων Ιρανικής καταγωγής, που πανηγυρίζουν για την δολοφονία του Χαμενεϊ και προτείνουν την ανάληψη της εξουσίας από τον γιο του Σάχη, επί της εποχής του οποίου ο λαός του Ιράν έζησε την μεγαλύτερη τρομοκρατία και την μεγαλύτερη φτώχεια. Ακόμα και ο Τραμπ έχει πει γι’ αυτόν, ότι δεν έχει κανένα λαϊκό έρεισμα, κι όμως προτείνεται σαν δημοκρατική διέξοδος.

6. Η ιστορία έχει αποδείξει, ότι πάντα οι λαοί, όταν δέχονται επίθεση από εξωτερικό εχθρό, συσπειρώνονται στη “σημαία”. Στο Ιράν ακόμα και οι αντίπαλοι του καθεστώτος, δεν σημαίνει ότι στηρίζουν την επίθεση των Αμερικανών. Άλλωστε οι επεμβάσεις των ΗΠΑ στο Ιράν έχουν μακρόχρονη ιστορία Το είχαν βομβαρδίσει και το 1953, όταν ο νόμιμος ηγέτης Μοσαντέκ είχε εθνικοποιήσει τα πετρέλαια.! Η βασική αιτία λοιπόν δεν είναι ούτε το πυρηνικό πρόγραμμα, ούτε η υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, αλλά το γεγονός ότι η χώρα αυτή είναι πολύ πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είναι η μόνη χώρα της Μέσης Ανατολής που δεν ελέγχεται από τους Αμερικανούς και έχει συναλλαγές με την Κίνα, που είναι ο κύριος στόχος τους, την οποία προμηθεύει πετρέλαιο με πολύ καλούς όρους. Για τους λόγους αυτούς ο Τραμπ με τον σύμμαχό του Νετανιάχου βάζουν φωτιά σε όλη την περιοχή με απρόβλεπτες συνέπειες. Άνοιξαν κυριολεκτικά τον Ασκό του Αιόλου. Και το χειρότερο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση και τα συστημικά ΜΜΕ, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια παρουσιάζουν τα γεγονότα και τα προβλήματα που ανακύπτουν σαν να άρχισε την επίθεση το Ιράν και όχι οι ΗΠΑ-Ισραήλ. Ο Μητσοτάκης μάλιστα μιλάει για το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, ως να είχε επιτεθεί το Ιράν στο Ισραήλ και όχι το αντίθετο. Το Ιράν κατηγορείται γιατί υπερασπίζεται την χώρα του! Ο Τραμπ, για να δικαιολογήσει την επέμβασή του, ισχυρίζεται ψευδέστατα, ότι το Ιράν σκόπευε να καταλάβει όλη την Μέση Ανατολή. Κι όμως ήταν ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ,(Μάικ Χάκαμπι) που έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το Ισραήλ έχει “βιβλικό δικαίωμα” να καταλάβει τις περιοχές από Νείλο μέχρι Ευφράτη, δηλαδή ολόκληρη την περιοχή.!

7. ΗΠΑ, σύμμαχοι τους και ΜΜΕ πανηγύρισαν για τον θάνατο του Χαμενεϊ, σαν ο θάνατός του να σήμαινε και την κατάρρευση του καθεστώτος. Συνέβη όμως μάλλον το αντίθετο. Ο ίδιος ο Χαμενεϊ (89 ετών) θεωρήθηκε μάρτυρας, αφού δολοφονήθηκε από εχθρό, η δε σφαγή των αμάχων και κυρίως των παιδιών, εξόργισε και συσπείρωσε τον λαό, με αποτέλεσμα πολλοί Ιρανοί, που ζούσαν στο εξωτερικό (ακόμα και αντίθετοι στο καθεστώς), να επιστρέφουν στην πατρίδα τους για να υπερασπιστούν τον τόπο τους και να είναι κοντά στους συγγενείς τους. Ιρανοί από τις γύρω χώρες και κυρίως από την Τουρκία, ή όπως ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Μαχντί Ταρέμι, που δήλωσε στην ομάδα του, ότι επιστρέφει στη χώρα του, γιατί η πατρίδα του τον χρειάζεται.!!!

8. Το Ιράν είναι μία χώρα με τεράστιο πολιτισμό και με έναν λαό που έχει συνείδηση της ιστορίας του και του πολιτισμού του. Η Περσία ως χώρα, είναι εξέλιξη αιώνων φιλοσοφίας, ποίησης, επιστημών, είναι πολιτισμός που άντεξε στην πορεία του χρόνου και φυσικά δεν περιμένει τους Αμερικανούς να της διδάξουν οτιδήποτε. Η ιστορία έχει διδάξει ότι η κατάκτηση δικαιωμάτων και ελευθεριών επιτυγχάνεται μόνο με τους αγώνες των λαών και όχι από εξωτερικές επεμβάσεις κατακτητών, που δεν σέβονται ούτε ελευθερίες, ούτε δικαιώματα.

9. Ο πόλεμος όμως πάντα έχει τραγικές συνέπειες, όχι μόνο για τον λαό, ο οποίος δέχεται την επίθεση, αλλά και για τους γύρω λαούς. Ο ελληνικός λαός, λόγω της απόλυτης ταύτισης της κυβέρνησης Μητσοτάκη με την επιθετικότητα των ΗΠΑ-Ισραήλ, βρίσκεται στο μάτι του Κυκλώνα και μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει στόχος αντιποίνων. Η περίπτωση της Κύπρου το αποδεικνύει. Η βάση της Σούδας, παρά τις δηλώσεις Μητσοτάκη, μπορεί να γίνει στόχος. Ο Μητσοτάκης όπως πάντα προσπαθεί να φανεί αμερικανότερος των Αμερικανών, αδιαφορώντας για τα συμφέροντα του λαού του, που επιβάλλουν τον τερματισμό των εχθροπραξιών και τον σεβασμό στην ανεξαρτησία του Ιράν.

10. Ο πόλεμος όμως έχει και άλλες συνέπειες, οικονομικές. Ήδη οι τιμές των καυσίμων έχουν πάρει την ανηφόρα και προβλέπεται να πολλαπλασιαστούν και φυσικά να συμπαρασύρουν τις τιμές όλων των προϊόντων. Ο πόλεμος αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία για τους ολιγάρχες για να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του λαού. Για χώρες όμως σαν την Ελλάδα και την Κύπρο, που ο τουρισμός είναι “μονοκαλλιέργεια”, οι συνέπειες είναι πιο καταστροφικές. Ποιος θα πάει σε περιοχές, που είναι στόχος (Κύπρος), ή μπορεί να γίνει στόχος (Κρήτη);

Συνολικά ο πόλεμος είναι ό,τι πιο καταστροφικό για τον άνθρωπο. Κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές και υλικές υποδομές. Η ιστορία μας διδάσκει.

Μέσα σε μία εβδομάδα από την έναρξή του πολέμου έχουν ήδη σκοτωθεί πάνω από 1600 άνθρωποι και έχουν καταστραφεί κτίρια, σχολεία, νοσοκομεία.

Αν συνεχίσει και επεκταθεί αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε από ΗΠΑ-Ισραήλ, οι συνέπειες μπορεί να είναι απρόβλεπτες για όλους μας.

Πρέπει να τον σταματήσουμε.

Απέναντι σε μία εθελόδουλη και πολεμοκάπηλη κυβέρνηση πρέπει να σταθεί ο ελληνικός λαός και ένα μαζικό φιλειρηνικό κίνημα.

Όχι άλλο αίμα για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους.

Οι ζωές μας είναι πάνω από τα κέρδη τους.

*Η Δέσποινα Σπανού είναι στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας ΑΑ – Πρώην αντιπρόεδρος της ΑΔΕΔΥ.

Διαβάστε επίσης:

Οι δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και η αντίφαση

«Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός! ΕΞΩ η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Η οικονομία των προμηθειών και της ακρίβειας





