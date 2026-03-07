«Τώρα λαϊκός ξεσηκωμός! ΕΞΩ η Ελλάδα από τον πόλεμο!»

Οι εξελίξεις με την γκαγκστερική εγκληματική επίθεση που εξαπέλυσαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν είναι δραματικές για όλους τους λαούς της περιοχής, επίθεση η οποία κλιμακώνεται όχι βέβαια για προστατευτεί ο ιρανικός λαός από το αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς, όπως επικαλέστηκε ο Τραμπ.

Τα περί «απελευθέρωσης του ιρανικού λαού», «προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και «πυρηνικού προγράμματος του Ιράν», το οποίο οι ίδιοι έλεγαν ότι είχαν τσακίσει τον περασμένο Ιούνη, είναι απλώς τα προσχήματα που τώρα επιστρατεύουν για να δικαιολογήσουν την επέμβαση. Ο στόχος τους δεν είναι άλλος από τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των δρόμων μεταφοράς της ενέργειας, το χτύπημα του Ιράν, μιας χώρας συμμάχου της Κίνας και της Ρωσίας, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ για την πρωτοκαθεδρία στο καπιταλιστικό σύστημα.

Η ελληνική κυβέρνηση, που υιοθέτησε αυτά τα απαράδεκτα προσχήματα, έχει τεράστιες ευθύνες γιατί έχει μπλέξει τη χώρα μας στα αμερικανοϊσραηλινά σχέδια με τη διάθεση στρατιωτικών βάσεων και άλλων υποδομών, μετατρέποντάς την σε ορμητήριο πολέμου και φυσικά σε στόχο αντιποίνων με ολέθριες συνέπειες για τον λαό. Έστειλε ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στην Κύπρο δήθεν για την «άμυνα» του νησιού, ενώ στην ουσία ο αληθινός ρόλος τους εκεί είναι η προστασία των βρετανικών βάσεων, οι οποίες αποτελούν βρετανικό έδαφος, και άλλων υποδομών του ΝΑΤΟ, των δυνάμεων, δηλαδή, που φέρουν ευθύνη για την τουρκική εισβολή και κατοχή εδώ και 50 χρόνια! Παράλληλα, την ώρα που οι βρετανικές βάσεις στο νησί έχουν ήδη γίνει στόχος αντιποίνων, στην Ελλάδα λαμβάνονται έκτακτα μέτρα ασφάλειας για τις βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα μας. Γι’ αυτό στέλνει Patriot στην Κάρπαθο για την ενίσχυση της αεράμυνας της περιοχής από την Κύπρο ως την Κρήτη, αλλά και στη Βόρεια Ελλάδα, στο όνομα της προστασίας της Βουλγαρίας, αλλά στην ουσία και όλων των βάσεων των ΗΠΑ που βρίσκονται εκεί, συμπεριλαμβανομένης αυτής της Αλεξανδρούπολης. Όλα αυτά γίνονται για τη δήθεν «προστασία του Ελληνισμού», όπως υποστηρίζουν; Μήπως άραγε η συστοιχία Patriot με το αντίστοιχο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία που φυλάει τα πετρέλαια της Aramco που φλέγονται, έχει σταλεί για την προστασία του Ελληνισμού; Ή αντίστοιχα στη Βουλγαρία ποιον ελληνισμό θα προφυλάσσουν; Τι άλλο από επιβεβαίωση της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο και των μεγάλων κινδύνων ότι αυτή μπαίνει στο στόχαστρο αντιποίνων είναι όλα αυτά;

Αυτή είναι η «σταθερότητα» που όλο τον προηγούμενο καιρό προπαγάνδιζε η κυβέρνηση παραπλανητικά για να δικαιολογήσει την εμβάθυνση της εμπλοκής της χώρας μας στα σχέδια των ιμπεριαλιστών, που πλασάρονται με το μανδύα «της υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων». Εννοούν τα συμφέροντα και τα κέρδη του ελληνικού κεφαλαίου, των εφοπλιστών, των ενεργειακών και άλλων ομίλων, ενώ ο λαός πληρώνει τις συνέπειες του πολέμου.

Μεγάλες ευθύνες έχουν και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντικού τόξου (ΣΥΡΙΖΑ -ΠΑΣΟΚ κά) που ως κυβερνήσεις στο παρελθόν υπηρέτησαν και προώθησαν τη στρατιωτική συνεργασία με ΗΠΑ – Ισραήλ, αλλά και σήμερα στηρίζουν τις δαπάνες για τα εξοπλιστικά, τη στροφή της Ελλάδας και της ΕΕ συνολικά στην πολεμική προετοιμασία και οικονομία. Κι ας υποστηρίζουν τώρα υποκριτικά πως «δεν πρέπει να εμπλακεί η Ελλάδα στον πόλεμο ή να χρησιμοποιηθούν οι βάσεις», επικαλούμενοι κάποια ευχολόγια περί «σεβασμού» του διεθνούς δικαίου, κρύβοντας ότι η εμπλοκή είναι σε εξέλιξη και κλιμακώνεται και με τις βάσεις που χρησιμοποιούνται για τα ιμπεριαλιστικά εγκλήματα.

Τις ώρες αυτές κανένας εφησυχασμός δεν μπορεί να υπάρξει. Τώρα είναι η ώρα της μέγιστης λαϊκής παρέμβασης με το επείγον αίτημα άμεσα να κλείσουν οι βάσεις και τελικά να ξεκουμπιστούν από τη χώρα μας, γιατί ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος του ελληνικού λαού!

Οι εξελίξεις δικαιώνουν το ΚΚΕ και επιβεβαιώνουν αυτό που εδώ και χρόνια υποστηρίζει. Την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, που μόνο κινδύνους εγκυμονούν για τον λαό. Αυτή την κρίσιμη ώρα είναι απαραίτητη η κινητοποίηση του λαού για να βγει η Ελλάδα από αυτόν τον βρώμικο πόλεμο, να μη συνδράμει εγκληματίες τύπου Νετανιάχου και Τραμπ. Το ΚΚΕ θα βρίσκεται μπροστά, μαζί με τον λαό, σ’ αυτόν τον αγώνα.

*Ο Βασίλης Μεταξάς είναι βουλευτής Μαγνησίας του ΚΚΕ

