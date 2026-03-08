Επίθεση στο Ιράν: Σκάνδαλο στις ΗΠΑ με στοιχήματα για τον Χαμενεΐ – Πάγωσαν τα «κέρδη», ένσταση για «επικίνδυνα κίνητρα»

Μπορεί ο θάνατος ενός ηγέτη να είναι αντικείμενο στοιχήματός; Μπορεί η επιτυχής πρόβλεψη για το πότε θα ξεκινήσει ένας πόλεμος να αποφέρει χιλιάδες δολάρια σε αυτόν που θα ποντάρει στην σωστή ημερομηνία; Και μπορεί σε όλα αυτά να λειτουργεί και η εσωτερική πληροφόρηση; Φαίνεται πως αν πρόκειται για τις ΗΠΑ όλα πια είναι εφικτά.

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πτυχή που συνδέεται με τον θάνατο του Ιρανού ηγέτη Χαμενεΐ έφερε στο φως της δημοσιότητας ρεπορτάζ της εφημερίδας Washington Post που υπογράφει ο Drew Harwell και αποκαλύπτει ότι χρήστες σε σελίδα προγνωστικών αγορών στοιχημάτισαν 54 εκατομμύρια $ στον θάνατο του Χαμενεΐ.

Ισραηλινοαμερικανός επιχειρηματίας είχε τοποθετήσει στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα δύο στοιχήματα ύψους 3460$ ότι ο Χαμενεΐ θα αποχωρούσε από τη θέση του ανώτατου ηγέτη μέχρι την 1 Μαρτίου ή την 1 Απριλίου. Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ η ιστοσελίδα έδειχνε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είχε κερδίσει ποσό αξίας άνω των 6.300.000$.

Συνολικά, περίπου 54 εκατομμύρια δολάρια είχαν τοποθετηθεί σε ένα συγκεκριμένο «trade» της Kalshi, το οποίο προέβλεπε ότι ο Χαμενεΐ θα αποχωρούσε από τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη μέχρι συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Λίγα λεπτά αργότερα όμως η ιστοσελίδα πάγωσε τα κέρδη όλων όσων είχαν στοιχηματίσει λέγοντας ότι ο ιστότοπος δεν επιτρέπει συναλλαγές άμεσα συνδεδεμένες με τον θάνατο.

Διαστάσεις σκανδάλου

Το γεγονός έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ζήτημα πήρε διαστάσεις σκανδάλου καθώς πολλοί χρήστες θεωρούσαν ότι είχαν κερδίσει τα στοιχήματά τους.

Η Kalshi υποστήριξε ότι οι κανόνες της δεν επιτρέπουν συναλλαγές που συνδέονται άμεσα με τον θάνατο ενός ανθρώπου. Η απόφαση αυτή προκάλεσε έντονη διαδικτυακή αντίδραση, με πολλούς χρήστες να κατηγορούν την εταιρεία ότι τους στέρησε παράνομα τα κέρδη τους.

Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη ραγδαία άνοδο των αγορών προβλέψεων, ενός νέου είδους στοιχηματισμού που επιτρέπει στους χρήστες να ποντάρουν όχι σε αθλητικά γεγονότα, αλλά σε πραγματικές εξελίξεις: εκλογές, πολέμους, κυβερνητικές αποφάσεις ή ακόμη και πολιτικές δολοφονίες. Πλατφόρμες όπως η Kalshi και η Polymarket έχουν γνωρίσει μεγάλη δημοφιλία τα τελευταία χρόνια, προσελκύοντας χρήστες που θέλουν είτε να παρακολουθούν τις ειδήσεις με «χρηματικό ενδιαφέρον» είτε να κερδίσουν χρήματα από γεωπολιτικές εξελίξεις.

Επικίνδυνα κίνητρα

Ωστόσο η ανάπτυξη αυτού του μοντέλου έχει προκαλέσει έντονες ηθικές και πολιτικές αντιδράσεις. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Chris Murphy χαρακτήρισε το φαινόμενο «μια δυστοπική εξέλιξη», υποστηρίζοντας ότι μετατρέπει κρίσεις ζωής και θανάτου σε χρηματοοικονομικά προϊόντα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, όταν ο θάνατος ανθρώπων γίνεται αντικείμενο στοιχηματισμού, τότε το όριο μεταξύ σωστού και λάθους αρχίζει να εξαφανίζεται.

Οι επικριτές φοβούνται επίσης ότι τέτοιες αγορές μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνα κίνητρα. Θεωρητικά, κάποιος θα μπορούσε να στοιχηματίσει στον θάνατο ενός προσώπου και στη συνέχεια να προσπαθήσει να τον προκαλέσει. Για τον λόγο αυτό οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές απαγορεύουν ήδη στοιχήματα που σχετίζονται άμεσα με τρομοκρατία, δολοφονίες ή πολεμικές επιχειρήσεις.

Η συζήτηση έγινε ακόμη πιο έντονη μετά από αποκαλύψεις ότι σε άλλες αγορές προβλέψεων ενδέχεται να υπήρξαν στοιχήματα με εσωτερική πληροφόρηση. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Bubblemaps, έξι ύποπτοι λογαριασμοί στην πλατφόρμα Polymarket κέρδισαν περίπου 1,2 εκατομμύρια δολάρια στοιχηματίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου την ημέρα που ξεκίνησε η επιχείρηση Epic Fury. Σε μία περίπτωση χρήστης πόνταρε 60.000 δολάρια και κέρδισε πάνω από 560.000.

Απαγόρευση στοιχημάτων για στρατιωτικές επιχειρήσεις

Οι αποκαλύψεις αυτές ενίσχυσαν τις ανησυχίες ότι κυβερνητικοί ή στρατιωτικοί αξιωματούχοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν οικονομικά από διαβαθμισμένες πληροφορίες. Για τον λόγο αυτό ο γερουσιαστής Murphy δήλωσε ότι προετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία για να περιοριστούν ή ακόμη και να απαγορευτούν τα στοιχήματα που σχετίζονται με κυβερνητικές αποφάσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της, η Kalshi προσπάθησε να περιορίσει τη ζημιά αποζημιώνοντας τους χρήστες για τα στοιχήματα και τις χρεώσεις που συνδέονταν με το επίμαχο trade. Σύμφωνα με πηγές κοντά στην εταιρεία, το κόστος αυτής της κίνησης ξεπέρασε τα 2,2 εκατομμύρια δολάρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της πλατφόρμας παραδέχθηκε ότι η σχετική προειδοποίηση στους κανόνες ήταν «υπερβολικά ασαφής» και θα τροποποιηθεί στο μέλλον.

Το επεισόδιο με το στοίχημα για τον Χαμενεΐ, ωστόσο, έφερε στο προσκήνιο ένα κρίσιμο ερώτημα: μέχρι ποιο σημείο μπορεί να φτάσει η οικονομική εκμετάλλευση της παγκόσμιας πολιτικής και των πολεμικών συγκρούσεων χωρίς να ξεπεραστούν τα όρια της ηθικής. Όπως σημειώνουν αναλυτές της αγοράς, οι πλατφόρμες αυτές ίσως προσφέρουν ένα νέο εργαλείο πρόβλεψης των διεθνών εξελίξεων, αλλά ταυτόχρονα ανοίγουν ένα πεδίο όπου η πληροφορία, η πολιτική και το κέρδος μπλέκονται με τρόπο που προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία.

