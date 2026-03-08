Φωτιά στη Σητεία, συναγερμός στην πυροσβεστική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Συναγερμός σήμανε στη Σητεία Κρήτης για φωτιά, που ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση.
Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν έξι οχήματα με 15 πυροσβέστες.
Δεν απειλούνται κατοικίες.
