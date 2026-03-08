search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:02
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.03.2026 11:50

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

08.03.2026 11:50
androulakis 554- new

«Η 8η Μαρτίου είναι η υπενθύμιση ότι δεν χρειαζόμαστε μια ημέρα για να γιορτάζει τις γυναίκες. Αλλά μια κοινωνία που τις στηρίζει, τις προστατεύει και αναγνωρίζει την αξία τους κάθε μέρα», αυτό είναι το μήνυμα των γυναικών βουλευτών του Κινήματος, της αναπληρώτριας Εκπροσώπου Τύπου, της Τομεάρχη Ισότητας και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη ανήμερα της Ημέρας της Γυναίκας.

Στο σχετικό βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παρουσιάζονται οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για:

@nikos.androulakis

Ημέρα γυναίκας σήμερα και κάθε μέρα.

♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

• Άμεση εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για την ίδια εργασία μεταξύ ανδρών και γυναικών.

• Θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές και μηδενικό ΦΠΑ σε προϊόντα εμμήνου ρύσεως.

• Δωρεάν εξωσωματική γονιμοποίηση και κρυοσυντήρηση ωαρίων σε δημόσιες δομές σε όλη την Ελλάδα.

• Κάλυψη εξόδων διαμονής πριν τον τοκετό για κάθε γυναίκα σε απομακρυσμένη περιοχή.

• Στοχευμένα μέτρα για την πραγματική στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.

• Νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας στον Ποινικό Κώδικα.

• Δωρεάν νομική βοήθεια για θύματα έμφυλης βίας και άμεση ενίσχυση των δομών και των συμβουλευτικών κέντρων.

• Στήριξη στην ψυχική υγεία όλων των γυναικών.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Θα παρέμβουμε σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας – Ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας γύρω από την Κύπρο

Μήνυμα Μητσοτάκη για την Ημέρα της Γυναίκας: Μηδενική ανοχή στην έμφυλη βία

Ο πόλεμος φέρνει οικονομικό ανασχεδιασμό – Ποιοι θα “πληρώσουν” το… βομβαρδισμένο μάρμαρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

mitsotakis koulis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Θα παρέμβουμε σε κάθε φαινόμενο κερδοσκοπίας – Ευρωπαϊκό πλέγμα προστασίας γύρω από την Κύπρο

imimarathonios (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Ημιμαραθώνιος της Αθήνας: Διαγωνιζόμενος έτρεξε με μωρό, άλλος μαζί με τον σκύλο του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
adonis-georgiadis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άμεση αντίδραση Γεωργιάδη για την κρίση στον ΕΟΔΥ - Πώς έβγαλε ταχύτατα εκτός τον Χατζηχριστοδούλου

seismos
ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ στην Ήπειρο: Πετάχτηκαν οι κάτοικοι από τα κρεβάτια τους - Πρώτη εκτίμηση Λέκκα, δείτε video

iran-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Μπορούμε να συνεχίσουμε τον πόλεμο για 6 μήνες» διαμηνύουν οι Φρουφοί της Επανάστασης - Συμφωνία στο Ιράν για τον νέο ανώτατο ηγέτη, όλες οι εξελίξεις

akinita
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μεταβιβάσεις ακινήτων χωρίς ταλαιπωρία: οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες ως «one stop shop»

triantafillos-new
LIFESTYLE

Τριαντάφυλλος: Χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου - «Δεν ήμουν κι ο καλύτερος σύζυγος» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 12:01
paxysarkia
ΥΓΕΙΑ

Παχυσαρκία: Το καλύτερο φάρμακο η άσκηση – Πώς η κίνηση στους δρόμους συμβάλει στη μείωση της φυσικής δραστηριότητας

androulakis 554- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Ανδρουλάκης για την Ημέρα της Γυναίκας: «Χρειαζόμαστε μια κοινωνία που τις στηρίζει» – «Άμεση θεσμοθέτηση της άδειας εμμήνου ρύσεως με πλήρεις αποδοχές» (Video)

finos film mera tis gynaikas (1)
MEDIA

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το αφιέρωμα της Finos Film (Video)

1 / 3