ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 16:09
08.03.2026 15:15

Superleague: Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις διαφορές τους στο Φάληρο

08.03.2026 15:15
Το ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», δεσπόζει στο σημερινό (8/3) πρόγραμμα της 24ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, το οποίο περιλαμβάνει και αναμέτρηση τετράδας στη Βοιωτία.
 
Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ θα λύσουν τις… διαφορές τους στο Φάληρο, τουλάχιστον μέχρι να τα πουν ξανά στα Play Off για τη διεκδίκηση του τίτλου. Οι δυο ομάδες είναι στους 53 βαθμούς – με την ΑΕΚ να είναι προσωρινά επικεφαλής στη βαθμολογία με 56- κι έρχονται από θετικά σερί μετά τους ευρωπαϊκούς αποκλεισμούς. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρούν δύο διαδοχικές επιτυχίες, το 2-0 επί του Παναιτωλικού και εσχάτως το 2-1 στις Σέρρες. Οι «ασπρόμαυροι» του Ράζβαν Λουτσέσκου παρομοίως, το 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης και το 4-1 στη Νεάπολη επί της Κηφισιάς μεσοβδόμαδα. Αξιομνημόνευτο το ότι οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη κερδίσει δύο φορές φέτος τους Πειραιώτες, μια για τη Super League (2-1 με ανατροπή στην Τούμπα) και μια για το Κύπελλο (2-0 στο Φάληρο για τα προημιτελικά).

Ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Λάμπρος Κατσώνης». Για πρώτη φορά την τρέχουσα σεζόν το «τριφύλλι» ανέβηκε στην τέταρτη θέση, εκπαραθυρώνοντας τους Βοιωτούς. Οι οποίοι πήραν μόνο ένα βαθμό στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές, σε αντίθεση με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ που συγκέντρωσε το απόλυτο (2-0 και 4-1 τον ΟΦΗ εκτός κι εντός, αντίστοιχα κι ενδιάμεσα 3-1 τον Άρη εντός) ενώ μπροστά της έχει το πρώτο ματς με τη Ρεάλ Μπέτις (Πέμπτη 12/3, 19:45) για τους «16» του UEFA Europa League. Ένας βαθμός χωρίζει Βόλο και ΟΦΗ που τίθενται αντιμέτωποι στο Πανθεσσαλικό, με φόντο τη συμμετοχή στα Play Off 5-8. Οι Θεσσαλοί μπορεί να μην έχουν νίκη εντός του 2026 (0-2-6), αλλά έρχονται από την παλικαρίσια ισοπαλία 2-2 με την πρωτοπόρο ΑΕΚ στο ίδιο γήπεδο. Οι Κρητικοί, μεσοβδόμαδα ηττήθηκαν για δεύτερη φορά σε διάστημα δέκα ημερών από τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό δεν χαλάει την εξαιρετική τους πορεία εντός του τρέχοντος έτους που τους έφερε και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας (25/4 κόντρα στον ΠΑΟΚ στο… Πανθεσσαλικό).

Σύγκρουση ουραγών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», με τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης να υποδέχεται τον τελευταίο Πανσερραϊκό. Οι τρεις διαδοχικές ήττες – και οκτώ στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές – έφεραν το τέλος της συνεργασίας με τον Μίλαν Ράσταβατς, με τον Γιώργο Αντωνόπουλο να προβιβάζεται από τη Β’ ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Τα «λιοντάρια των Σερρών» ηττήθηκαν, μάλλον φυσιολογικά, με 2-1 από τον Ολυμπιακό ωστόσο η εμφάνιση αλλά και οι τέσσερις βαθμοί στα δυο προηγούμενα παιχνίδια δίνουν κουράγιο στην ομάδα του Ζεράρ Σαραγόσα.

1 / 3