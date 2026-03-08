search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.03.2026 21:40
ΚΟΣΜΟΣ

08.03.2026 20:54

Το γιο του Χαμενεΐ φωτογραφίζει Ιρανός αξιωματούχος ως επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη

mojtaba-khamenei

Τον γιο του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζάμπα, φωτογράφισε ως διάδοχο του μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών του Ιράν.

Εν μέσω βομβαρδισμών συνεδρίασε η Συνέλευση των Ειδικών για να εκλέξει τον επόμενο ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, ωστόσο το όνομα του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα

«Το όνομα του Χαμενεΐ θα συνεχιστεί. Η ψήφος ερρίφθη και θα ανακοινωθεί σύντομα», δήλωσε ο Χοσεϊναλί Εσκεβαρί,  μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, που αποτελείται από 88 λόγιους του Ισλάμ.

Να σημειωθεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς, αν δεν εκλεγεί πρόσωπο φιλικό προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 

Ποιος είναι ο Μοτζτάμπα

Ο Μοτζτάμπα γεννήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 1969 στη Μασχάντ του Ιράν. Σπούδασε Θεολογία και εκπαιδεύτηκε στο σεμιναριακό κέντρο του Κομ, όπου δίδαξαν μεταξύ άλλων και κορυφαίοι σιίτες θεολόγοι.

Διατέλεσε μέλος των Φρουρών της Επανάστασης και το 2009 ενεπλάκη στην ηγεσία των παραστρατιωτικών δυνάμεων Basij για την καταστολή των διαδηλώσεων, μετά την αμφιλεγόμενη εκλογική αναμέτρηση.

