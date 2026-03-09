Dimand: Ισχυρή λειτουργική επίδοση, ενίσχυση NAV και διεύρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας το 2025

Αποτελέσματα που αποτυπώνουν την ισχυρή λειτουργική επίδοση με συνέπεια στην υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου εμφάνισε η Dimand για το 2025

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά οικονομικά μεγέθη της χρήσης 2025:

Επισκόπηση χαρτοφυλακίου επενδύσεων

Την 31.12.2025, το συνολικό χαρτοφυλάκιο που αναπτύσσει και διαχειρίζεται ο Όμιλος, μέσω της Εταιρείας, θυγατρικών και κοινοπραξιών (Assets Under Management – AuM) περιλάμβανε 13 επενδυτικά έργα σε διάφορα στάδια ωρίμανσης και ολοκλήρωσης, σε αστικές περιοχές ανά την Ελλάδα, με χρήσεις γραφείων, logistics, οικιστικών και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, καθώς και μικτών χρήσεων.

Την 31.12.2025, η συνολική εκτιμώμενη ακαθάριστη αξία ανάπτυξης (Gross Development Value – GDV) των έργων κατά την ολοκλήρωσή τους ανερχόταν σε περίπου €1.357 εκατ. (31.12.2024: 13 επενδυτικά έργα με GDV €1.024 εκατ. περίπου).

Η εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του Ομίλου ανήλθε την 31.12.2025 σε περίπου €175 εκατ. (31.12.2024: €142 εκατ.), ενώ η εύλογη αξία των επενδύσεων σε κοινοπραξίες ανήλθε την 31.12.2025 σε περίπου €96 εκατ. (31.12.2024: €87 εκατ.).

Ρευστότητα και μόχλευση

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου την 31.12.2025 ανήλθαν σε περίπου €50 εκατ. (31.12.2024: €38 εκατ.). Συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων καταθέσεων, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν σε περίπου €53 εκατ. και €40 εκατ., αντίστοιχα.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου την 31.12.2025 ανήλθε σε περίπου €46 εκατ. (31.12.2024: €34 εκατ.), με το Net LTV του Ομίλου να διαμορφώνεται σε 24% (31.12.2024: 23%), σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Ομίλου, αντανακλώντας την εντατικοποίηση της επενδυτικής του δραστηριότητας, παραμένοντας σε συγκριτικά χαμηλά επίπεδα μόχλευσης.

Λειτουργική επίδοση του Ομίλου

Κατά τη χρήση του 2025, ο Όμιλος και η Εταιρεία συνέχισαν την υλοποίηση του επενδυτικού τους προγράμματος, προχωρώντας τόσο σε αποκτήσεις όσο και σε πωλήσεις ακινήτων. Τα σημαντικότερα γεγονότα της χρήσης 2025 ήταν τα ακόλουθα:

Η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης πολυώροφου κτιρίου γραφείων συνολικού εμβαδού περίπου 11.653 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων , ιδιοκτησίας της Random Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική),

, ιδιοκτησίας της Random Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική), Η ολοκλήρωση ανάπτυξης και η έναρξη εκμετάλλευσης των εμπορικών χρήσεων του πρώην ακινήτου « ΜΙΝΙΟΝ », πολυώροφου κτιρίου μικτών χρήσεων (καταστήματα και γραφεία) περίπου 13.787 τ.μ., ιδιοκτησίας της Alkanor Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική), πιστοποιημένου κατά LEED Gold.

», πολυώροφου κτιρίου μικτών χρήσεων (καταστήματα και γραφεία) περίπου 13.787 τ.μ., ιδιοκτησίας της Alkanor Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική), πιστοποιημένου κατά LEED Gold. Η μεταβίβαση των μετοχών της Alkanor M.A.E. (100% θυγατρική), ιδιοκτήτριας του πρώην ακινήτου «ΜΙΝΙΟΝ» ολοκληρώνοντας την επιτυχή ωρίμανση και αξιοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του ακινήτου επί της οδού 26ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ιδιοκτησίας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου , το οποίο στεγάζει τα νέα γραφεία της.

, το οποίο στεγάζει τα νέα γραφεία της. Η πώληση τμήματος οικοπέδου μετά των επ’ αυτού διατηρητέων κτιρίων από τη Filma Μ.Α.Ε. (100% θυγατρική) στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 330247/2025 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025).

(100% θυγατρική) στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 330247/2025 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3971/25.07.2025). Η απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΓΟΥΡΝΕΣ Μ.Α.Ε. , ιδιοκτήτριας οικοπέδου εμβαδού περίπου 346 χιλ. τ.μ. στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης.

, ιδιοκτήτριας οικοπέδου εμβαδού περίπου 346 χιλ. τ.μ. στην περιοχή Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου στο Ηράκλειο Κρήτης. Η επίτευξη συμφωνίας για την αγορά, υπό προϋποθέσεις, του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΝΤΖΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Μ.Α.Ε. , που κατέχει έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. στην περιοχή κτήμα Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας καθώς και για την αγορά δύο οικοπέδων, επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ., στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης, η οποία ολοκληρώθηκε τον 02.2026.

, που κατέχει έκταση συνολικού εμβαδού περίπου 319 χιλ. τ.μ. στην περιοχή κτήμα Καμπά, στους Δήμους Παλλήνης και Παιανίας καθώς και για την αγορά δύο οικοπέδων, επιφάνειας περίπου 5,7 χιλ. τ.μ., στη θέση Τρίγωνο Καμπά του Δήμου Παλλήνης, η οποία ολοκληρώθηκε τον 02.2026. Η υλοποίηση της επενδυτικής αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου ακινήτων Skyline με βελτιωμένη ως προς τον σχεδιασμό επίδοση.

Ως αποτέλεσμα, ο Όμιλος διατήρησε και στη χρήση 2025 την ισχυρή λειτουργική του επίδοση, με τα λειτουργικά κέρδη να διαμορφώνονται σε περίπου €39 εκατ. έναντι περίπου €23 εκατ. τη χρήση 2024, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων μετά από δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε περίπου €41 εκατ. από περίπου €40 εκατ. τη χρήση 2024.

Υλοποίηση της Στρατηγικής – Προοπτικές 2026

Για το 2026, ο Όμιλος προσβλέπει σε περαιτέρω ενίσχυση της αναπτυξιακής του δυναμικής, με έμφαση στην αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας, στη διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής βάσης και στη δημιουργία υπεραξιών μέσω της ωρίμανσης του επενδυτικού του χαρτοφυλακίου και τη προσθήκη νέων έργων σημαντικού μεγέθους.

Ειδικότερα, εντός του 2026, ο Όμιλος στοχεύει: (α) στην αποεπένδυση αναπτύξεων επενδυτικών ακινήτων που βρίσκονται ήδη σε πλήρη λειτουργία και εμπορική εκμετάλλευση, καθώς και ακινήτων που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026, (β) στη συνέχιση του επενδυτικού προγράμματος και της εμπορικής αξιοποίησης των ήδη αποκτηθέντων ακινήτων με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης την επόμενη τετραετία, (γ) στην προσθήκη νέων ακινήτων προς αξιοποίηση, τα οποία έχουν ήδη προσυμφωνηθεί, και που πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια του Ομίλου, δ) στην ωρίμανση, μέσω αξιοποίησης ή πώλησης, του χαρτοφυλακίου ακινήτων του Skyline, ε) στην επένδυση σε νέες δραστηριότητες διαχείρισης ή/και ανάπτυξης χαρτοφυλακίων ακινήτων.

Παράλληλα, ο Όμιλος εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες τόσο στον τομέα της ανάπτυξης ακινήτων όσο και της εκμετάλλευσης ακίνητης περιουσίας εν γένει, αυτοτελώς ή μέσω στρατηγικών συνεργασιών με εγχώριους ή/και ξένους θεσμικούς επενδυτές.

