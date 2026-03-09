Σύμβαση 24,5 εκατ. ευρώ υπέγραψε η ΕΚΤΕΡ για βιοκλιματικό κολυμβητικό συγκρότημα στον Δήμο Αμπελοκήπων–Μενεμένης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην υπογραφή σύμβασης με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης προχώρησε η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΕΚΤΕΡ Α.Ε., σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 3 Μαρτίου 2026 υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «Μελέτη και κατασκευή βιοκλιματικού / ενεργειακά αυτόνομου κολυμβητικού συγκροτήματος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης».
Η συμβατική αμοιβή ορίστηκε στο κατ’ αποκοπή ποσό των 24.532.884,79 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%), ενώ η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες.
Με την υπογραφή της συγκεκριμένης σύμβασης, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των δημόσιων και ιδιωτικών έργων που εκτελεί η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. – είτε αυτόνομα είτε μέσω συμμετοχής σε κοινοπραξίες – ανέρχεται πλέον σε 187,7 εκατ. ευρώ.
