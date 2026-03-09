Alpha Bank Campus: νέος ενιαίος χρηματοοικονομικός κόμβος στο κέντρο της Αθήνας με 2.150 εργαζόμενους

Προχωρά η δημιουργία του Alpha Bank Campus της Alpha Bank στην Αθήνα και η απόκτηση του εμβληματικού ακινήτου επί της οδού Σταδίου 38, κατόπιν συμφωνίας με την εταιρεία Yoda Plc, ενισχύει τη συγκρότηση του ενιαίου χρηματοοικονομικού της κόμβου στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

Το διατηρητέο κτίριο, έργο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Ισηγόνη και πρώην κεντρικό κατάστημα της Τράπεζας Αθηνών, αποτελεί εμβληματικό δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και αναπόσπαστο μέρος της οικονομικής ιστορίας της χώρας.

Με την προσθήκη της Σταδίου 38, η Alpha Bank διαμορφώνει το Alpha Bank Campus, ένα ενιαίο συγκρότημα λειτουργικά διασυνδεδεμένων κτιρίων συνολικής επιφάνειας περίπου 50.000 τ.μ., το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο ενιαίο χρηματοοικονομικό κόμβο στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και έναν από τους σημαντικότερους αντίστοιχους χώρους σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το νέο συγκρότημα περιλαμβάνει σειρά εμβληματικών κτιρίων που αναπτύσσονται μεταξύ των οδών Κοραή, Σταδίου, Πεσμαζόγλου και Πανεπιστημίου, συγκεντρώνοντας σε έναν ενιαίο χώρο την εμπειρία, τη γνώση και τη στρατηγική προοπτική της Τράπεζας.

Στο Alpha Bank Campus προβλέπεται να εργάζονται περίπου 2.150 άτομα, δημιουργώντας ένα ενιαίο, σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό οικοσύστημα στο κέντρο της πόλης.

Το Campus δεν αποτελεί απλώς μία κτιριακή συγκέντρωση δραστηριοτήτων, αλλά αποτυπώνει τη μετάβαση της Alpha Bank σε μία νέα φάση ανάπτυξης, ενισχύοντας τη σύγχρονη, ανοιχτή και δυναμική της ταυτότητα.

Σχεδιάζεται ως ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον, πλήρως ευθυγραμμισμένο με τον σκοπό της Τράπεζας να στηρίζει την πρόοδο στη ζωή και την επιχειρηματικότητα για ένα καλύτερο αύριο.

Οι νέοι χώροι ενισχύουν τη συνεργασία και τη διασύνδεση ομάδων, υποστηρίζουν έναν πιο ευέλικτο και δημιουργικό τρόπο εργασίας, δημιουργούν συνθήκες καινοτομίας και διαρκούς εξέλιξης και διασφαλίζουν σύγχρονα πρότυπα υγείας, ευεξίας και προσβασιμότητας για όλους τους εργαζομένους.

Μία Τράπεζα ανοικτή στον πολιτισμό

Το Alpha Bank Campus σχεδιάζεται επίσης ως ένας ανοιχτός κόμβος που θα φιλοξενεί δράσεις πολιτισμού, εκπαίδευσης και κοινωνικής συμμετοχής, αναδεικνύοντας παράλληλα τις σημαντικές πολιτιστικές συλλογές της Alpha Bank.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα ενισχύει τη διαχρονική της σύνδεση με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της Αθήνας, δημιουργώντας ένα σημείο αναφοράς για το ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου η οικονομική δραστηριότητα συνυπάρχει με τον πολιτισμό και την καινοτομία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, δήλωσε ότι:

«Το Alpha Bank Campus σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο για την Alpha Bank και για τη σχέση μας με τους πελάτες, την πόλη και την κοινωνία. Στην καρδιά της Αθήνας δημιουργούμε έναν σύγχρονο χρηματοοικονομικό κόμβο, όπου θα συναντώνται οι άνθρωποι, οι ιδέες και οι επιχειρήσεις που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας.

Έναν χώρο ανοιχτό στη συνεργασία, την καινοτομία και τον ουσιαστικό διάλογο με την αγορά, την κοινωνία και την πόλη της Αθήνας. Το Alpha Bank Campus δεν αποτελεί απλώς την έδρα μας. Είναι ο χώρος όπου ενισχύουμε ακόμη περισσότερο τη στήριξή μας προς την επιχειρηματικότητα, αναπτύσσουμε νέες στρατηγικές συνεργασίες και οικοδομούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας, συμβάλλοντας παράλληλα στη ζωντάνια και την ανανέωση του ιστορικού κέντρου της πόλης.

Ταυτόχρονα διαμορφώνουμε ένα σύγχρονο πρότυπο εργασίας που ενισχύει τη συνεργασία και την εξέλιξη των ανθρώπων μας, καθιστώντας την Alpha Bank εργοδότη αναφοράς για τη νέα γενιά ταλέντων.

Με το έργο αυτό συνδέουμε τα σχεδόν 150 χρόνια ιστορίας μας με το μέλλον, δίνοντας απτή μορφή στη νέα εποχή της Alpha Bank, μιας Τράπεζας σύγχρονης, δυναμικής και προσανατολισμένης στη δημιουργία διαρκούς αξίας για όλους».

