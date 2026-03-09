Στην καρδιά της Bourbon Street, στη διάσημη French Quarter της Νέας Ορλεάνης, βρίσκεται ένα από τα πιο ιστορικά μπαρ των Ηνωμένων Πολιτειών: το Jean Lafitte’s Old Absinthe House. Το κτίριο, που χρονολογείται από τα τέλη του 18ου αιώνα, μοιάζει να ανήκει σε μια άλλη εποχή. Οι τοίχοι από τούβλα, τα παλιά αντικείμενα και τα αναμνηστικά που έχουν αφήσει επισκέπτες μέσα στα χρόνια δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που συνδέει άμεσα το παρόν με το παρελθόν της πόλης.

Η ιστορία του Old Absinthe House

Το κτίριο κατασκευάστηκε γύρω στο 1798 και αρχικά λειτούργησε ως εμπορικό κατάστημα. Στις αρχές του 19ου αιώνα μετατράπηκε σε μπαρ και σταδιακά έγινε γνωστό για το αψέντι του, που ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές εκείνη την περίοδο.

Στα μέσα του 19ου αιώνα το μέρος είχε ήδη καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης για εμπόρους, ναυτικούς και ταξιδιώτες που περνούσαν από τη Νέα Ορλεάνη, μια πόλη που τότε αποτελούσε σημαντικό εμπορικό λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σήμερα το Old Absinthe House θεωρείται ένα από τα πιο εμβληματικά ιστορικά μπαρ της πόλης και αποτελεί δημοφιλή στάση για επισκέπτες που θέλουν να γνωρίσουν την ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά της Νέας Ορλεάνης.

Ο πειρατής Jean Lafitte

Το όνομα του μπαρ συνδέεται με τον Jean Lafitte, μια από τις πιο μυστηριώδεις και θρυλικές μορφές της αμερικανικής ιστορίας. Ο Lafitte ήταν πειρατής και λαθρέμπορος που δρούσε στις αρχές του 19ου αιώνα στον Κόλπο του Μεξικού και ιδιαίτερα στην περιοχή της Barataria Bay, κοντά στη Νέα Ορλεάνη.

Παρότι θεωρούνταν παράνομος από τις αμερικανικές αρχές, ο Lafitte διατηρούσε ισχυρές σχέσεις με την τοπική κοινωνία και το εμπόριο της πόλης. Η ιστορία του έγινε ακόμη πιο γνωστή λόγω της συμμετοχής του σε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της αμερικανικής ιστορίας.

Η μάχη της Νέας Ορλεάνης

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου του 1812 μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βρετανίας, η Νέα Ορλεάνη βρέθηκε σε μεγάλο κίνδυνο. Ο στρατηγός Andrew Jackson, που αργότερα έγινε πρόεδρος των ΗΠΑ, είχε αναλάβει την υπεράσπιση της πόλης.

Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, ο Lafitte και οι άντρες του προσέφεραν βοήθεια στον αμερικανικό στρατό, παρέχοντας πολύτιμες γνώσεις στη χρήση κανονιών και στην άμυνα της περιοχής. Η συμβολή τους θεωρείται σημαντική για τη νίκη των Αμερικανών στη Μάχη της Νέας Ορλεάνης το 1815, μια από τις πιο καθοριστικές μάχες του πολέμου.

Μετά τη μάχη, η αμερικανική κυβέρνηση έδωσε αμνηστία στον Lafitte και στους συνεργάτες του για προηγούμενες πράξεις πειρατείας.

Ο θρύλος της συνάντησης στο Old Absinthe House

Ένας από τους πιο διάσημους θρύλους της πόλης αναφέρει ότι πριν από τη μάχη ο Andrew Jackson συναντήθηκε με τον Jean Lafitte σε ένα δωμάτιο στον επάνω όροφο του Old Absinthe House για να ζητήσει τη βοήθειά του.

Η ιστορία αυτή έχει γίνει μέρος της τοπικής παράδοσης της Νέας Ορλεάνης και μάλιστα υπάρχει αναμνηστική πλάκα στο κτίριο που αναφέρεται στη συνάντηση. Ωστόσο, αρκετοί ιστορικοί επισημαίνουν ότι δεν υπάρχουν σαφή ιστορικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η συνάντηση έγινε ακριβώς σε αυτό το σημείο. Για τον λόγο αυτό θεωρείται περισσότερο ιστορικός θρύλος παρά αποδεδειγμένο γεγονός.

Παρά τις αβεβαιότητες γύρω από τον θρύλο, το Jean Lafitte’s Old Absinthe House παραμένει ένα από τα πιο αυθεντικά ιστορικά σημεία της Νέας Ορλεάνης.

Διαβάστε επίσης:

Σκόπελος: Το νησί της Ευρώπης που διατηρεί ακόμη την ταυτότητα του

Η Σκιάθος «απογειώνεται» και το 2026

Los Lagartos: Το άγαλμα που δημιουργήθηκε για να τιμήσει… τους αλιγάτορες