Λέκκας για σεισμό στη Θεσπρωτία: «Έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά – Πάμε καλά από άποψη εξέλιξης του φαινομένου» (video)

Για τον σεισμό των 5,3 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Θεσπρωτία μίλησε στην τηλεόραση ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η δόνηση καταγράφηκε στις 05:32:30 τοπική ώρα, με εστιακό βάθος 9,7 χλμ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 10 χλμ βορειοδυτικά της Λεπτοκαρυάς Θεσπρωτίας, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Ηπείρου και της Θεσσαλίας, καθώς και στα νησιά του Ιονίου.

«Είναι περίπου 8 χρόνια από την τελευταία σεισμική ακολουθία που εκδηλώθηκε στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων.

Άρχισε χθες με έναν σεισμό της τάξεως των 5,3 βαθμών στις 5 και μισή το πρωί και στη συνέχεια έχουμε δεκάδες σεισμούς μικρότερου μεγέθους, μεταξύ των οποίων και τέσσερις σεισμοί πάνω από 4 Ρίχτερ.

Έτσι λοιπόν έχουμε αυτή τη σεισμική δραστηριότητα. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με μία σμηνοσειρά. Δηλαδή ένα σμήνος σεισμών, όπως έγινε και τις προηγούμενες φορές και το ιστορικό είναι χαρακτηριστικό.

Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με δεκάδες, θα έλεγε κανείς, σεισμούς μέσα σε μερικές μέρες, από τους οποίους δεν ξεχωρίζουμε κάποιον που να ξεπροβάλλει, θα το πω πολύ απλά, απ’ τους υπόλοιπους. Δηλαδή να είναι μεγαλύτερου μεγέθους», είπε αρχικά ο κ Λέκκας.

«Πάμε καλά από την άποψη της εξέλιξης του φαινομένου. Έχουμε δεκάδες σεισμούς με μέγεθος οι περισσότεροι με μέγεθος 3 έως 4. Είναι σεισμοί οι οποίοι εκτονώνουν την κατάσταση αλλά έχουμε να κάνουμε με ένα ιδιόμορφο περιβάλλον.

Δηλαδή αυτοί οι σεισμοί δεν είναι σεισμοί που συμβαίνουν στην Κρήτη ή στο ελληνικό τόξο. Τα σχολεία ναι θα παραμείνουν κλειστά, είναι απόφαση των δημάρχων που παίρνουν αυτοί, μόνο όταν είναι μεγάλα γεγονότα και επιβάλλεται το κλείσιμο των σχολείων για πολλές μέρες τότε εμπλεκόμαστε κι ως Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης.

Θα συνεχιστούν τα φαινόμενα, θα είναι ενοχλητικό αυτό για τους κατοίκους. Είναι ιδιόμορφη περίπτωση εκεί γιατί έχουμε να κάνουμε με πετρώματα τα οποία διογκώνονται εκεί και δημιουργούν διάφορες διαδικασίες. Είναι ένα ιδιόμορφο γεωτεκτονικό περιβάλλον», συνέχισε ο κ. Λέκκας.

«Πρόσφατα με μία συνεργασία του Δήμου Ιωαννιτών και του Πανεπιστημίου και του ΟΑΣΠ, έχουμε παραδώσει στον Δήμο ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αντισεισμικής θωράκισης του Δήμου. Που είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει ο Δήμος να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αυξήσει πιο πολύ την ασφάλεια των πολιτών.

Προβλήματα έχουμε σε παλιά κτίρια, εγκαταλελειμμένα ή είναι κτίρια αυτά που επισκέπτονται μία ή δύο εβδομάδες το καλοκαίρι και είναι κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην πλειονότητά τους», τόνισε κλείνοντας.

