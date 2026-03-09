Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης για ψευδή κατάθεση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης το πρωί της Δευτέρας (9/3) για την εκδίκαση της μήνυσης που έχει υποβάλει εναντίον της πρώτης καταγγέλλουσας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό. Η εκδίκαση της υπόθεσης, ωστόσο, αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου του 2026.
Ο ηθοποιός έφθασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ωστόσο, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ζητήθηκε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης καθώς η κα. Πακιρτζίδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.
Η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης προκειμένου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης να εξεταστεί από τους συνηγόρους του, ενώ η πλευρά της καταγγέλλουσας έδειξε να διαφωνεί με αυτή την πρόταση και επέμεινε στην εκδίκαση της υπόθεσης, με την έδρα να ορίζει, εν τέλει, νέα ημερομηνία εκδίκασης.
