ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026
09.03.2026

Πέτρος Φιλιππίδης: Αναβλήθηκε η εκδίκαση της μήνυσης για ψευδή κατάθεση σε βάρος της πρώτης καταγγέλλουσας (Video)

filippidis-new

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων βρέθηκε ο Πέτρος Φιλιππίδης το πρωί της Δευτέρας (9/3) για την εκδίκαση της μήνυσης που έχει υποβάλει εναντίον της πρώτης καταγγέλλουσας που τον είχε κατηγορήσει για βιασμό. Η εκδίκαση της υπόθεσης, ωστόσο, αναβλήθηκε για τις 17 Σεπτεμβρίου του 2026.

Ο ηθοποιός έφθασε συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, ωστόσο, κατά την έναρξη της διαδικασίας, ζητήθηκε να οριστεί νέα ημερομηνία εκδίκασης καθώς η κα. Πακιρτζίδου απουσίαζε λόγω ασθένειας και ο κ. Δημητρακοπουλος λόγω εκδίκασης άλλων υποθέσεων κακουργηματικού χαρακτήρα που εκπροσωπεί.

Η πλευρά του Πέτρου Φιλιππίδη ζήτησε την αναβολή της εκδίκασης προκειμένου ο ηθοποιός και σκηνοθέτης να εξεταστεί από τους συνηγόρους του, ενώ η πλευρά της καταγγέλλουσας έδειξε να διαφωνεί με αυτή την πρόταση και επέμεινε στην εκδίκαση της υπόθεσης, με την έδρα να ορίζει, εν τέλει, νέα ημερομηνία εκδίκασης.

