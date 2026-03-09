Νεκρός 52χρονος οδηγός σε νέο τροχαίο στον ΒΟΑΚ – Ενδέχεται να υπέστη καρδιακό επεισόδιο

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (9/3) στον ΒΟΑΚ, στο Ρέθυμνο, καθώς ένας 52χρονος έχασε τη ζωή του σε ακόμη ένα τροχαίο.

Σύμφωνα με το zarpanews, το τροχαίο επί του ΒΟΑΚ ανάμεσα στη θέση «Πηγιανός Κάμπος» και Σφακάκι, όταν το φορτηγό που οδηγούσε ο 52χρονος εξετράπη της πορείας του κι έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πάνω σε τοίχο.

Όπως έγινε γνωστό, ο άτυχος άνδρας ήταν επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας και εκπαιδευτής οδήγησης.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ο οδηγός ήταν ήδη νεκρός.

Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, αφού εξετάζεται το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη καρδιακό επεισόδιο, με συνέπεια στη συνέχεια το όχημα να προσκρούσει στον τοίχο.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου του αναμένεται να ρίξει η νεκροψία- νεκροτομή.

