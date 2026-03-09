search
09.03.2026 08:22

Πύργος: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ – Εκτινάχθηκε ο μοτοσικλετιστής και έπεσε πάνω στο παρμπρίζ

09.03.2026 08:22
troxaio new

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμό δικυκλιστή σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στον Πύργο, στη συμβολή των οδών Υψηλάντου και Θεμιστοκλέους.

Ειδικότερα, ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο οδηγός του δικύκλου κινούνταν προς την οδό Αγίου Γεωργίου, όταν συγκρούστηκε με Ι.Χ. αυτοκίνητο που εκείνη τη στιγμή επιχείρησε να εξέλθει από την οδό Θεμιστοκλέους.

Από τη σύγκρουση, ο δικυκλιστής εκτινάχθηκε στον αέρα, προσέκρουσε αρχικά στο παρμπρίζ του οχήματος και στη συνέχεια κατέληξε στο οδόστρωμα.

Στο νοσοκομείο ο μοτοσικλετιστής

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ περαστικοί και κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν μέχρι την άφιξη των διασωστών.

Λίγο αργότερα κατέφθασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο ατύχημα έχει αναλάβει η Τροχαία Πύργου.

1 / 3