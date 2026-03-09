search
Ρωσία και Εμιράτα ζητούν να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον του Ιράν και άλλων κρατών του Κόλπου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ και ο ομόλογός του των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απηύθυναν έκκληση σε ΗΠΑ και Ισραήλ να σταματήσουν όλες οι επιθέσεις τόσο κατά του Ιράν, αλλά και αυτές που εξαπολύει η Τεχεράνη κατά των κρατών του Κόλπου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ενίσχυσης των διπλωματικών πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία του Λαβρόφ με τον σεΐχη Αμπντάλα μπιν Ζαγέντ, οι δύο πλευρές τόνισαν ότι πρέπει να τερματιστούν οι επιθέσεις που έχουν προκαλέσει απώλειες στον άμαχο πληθυσμό και ζημιές σε πολιτικές υποδομές τόσο στο Ιράν όσο και στις αραβικές χώρες του Κόλπου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν διατηρήσει ισορροπημένες σχέσεις τόσο με τη Ρωσία όσο και με την Ουκρανία κατά τη διάρκεια του τετραετούς πολέμου μεταξύ των δύο χωρών. Παράλληλα, έχουν αναλάβει ρόλο διαμεσολαβητή, συμβάλλοντας στη διεξαγωγή συνομιλιών και οργανώνοντας ανταλλαγές αιχμαλώτων πολέμου.

