Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε κοντέινερ εντός του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 άτομα.

Η φωτιά δεν είναι γνωστό πώς ξεκίνησε, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

