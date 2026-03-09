search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 23:21
ΕΛΛΑΔΑ

09.03.2026 22:00

Συναγερμός στην Πυροσβεστική: Φωτιά στο κέντρο κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα

09.03.2026 22:00
amygdaleza

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Δευτέρας σε κοντέινερ εντός του κέντρου κράτησης μεταναστών στην Αμυγδαλέζα. 

Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 3 οχήματα της πυροσβεστικής με 9 άτομα. 

Η φωτιά δεν είναι γνωστό πώς ξεκίνησε, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

