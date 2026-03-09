Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών-Κορίνθου – Δύο τραυματίες μετά από καραμπόλα τριών οχημάτων (Photos/Videos)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, 9/3, στην Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος της Νέας Περάμου, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Σύμφωνα με το korinthostv.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, και τα τρία οχήματα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Όπως φαίνεται στις σχετικές εικόνες και τα videos, το λευκό βανάκι έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερώς και βρίσκεται ακινητοποιημένο στην αριστερή λωρίδα, ενώ τα άλλα δύο οχήματα στη δεξιά.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα για τα αίτια του περιστατικού.

