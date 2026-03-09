Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων (video)

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πατρών, ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας, που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιθανότατα θα κρατηθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα της Τρίπολης.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τον αμερικανικό οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), τα οποία έδειχναν χρήστη διαδικτύου να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το πρωί της Παρασκευής (6/3), αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων απέδειξε την εμπλοκή του κατηγορουμένου. Στα μέσα αποθήκευσης εντοπίστηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

Διαβάστε επίσης:

Τέμπη: Αλαλούμ με την κατάσχεση των βίντεο από τους υπολογιστές των πραγματογνωμόνων, τη σύλληψή τους ζητά η Κωνσταντοπούλου

Αγρίνιο: 14χρονος πήγε στο σχολείο με… μαχαίρι!

Meteo: Ο χειμώνας 2025-26 ένας από τους πιο βροχερούς των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα