ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 16:34
09.03.2026 16:12

Πάτρα: Προφυλακιστέος ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων (video)

09.03.2026 16:12
patra_pornigrafia-anilikon_0903_1460-820_new
credit: thebest.gr

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή Πατρών, ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας, που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων.

Όπως αναφέρει το pelop.gr, ο 82χρονος είχε αιτηθεί να κρατηθεί κατ’ οίκον με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όμως το αίτημα απορρίφθηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πιθανότατα θα κρατηθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα της Τρίπολης.

Ο κατηγορούμενος είχε συλληφθεί στην Πάτρα για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου και οδηγήθηκε αρχικά στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε δίωξη και τον παρέπεμψε στον ανακριτή. Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.

Η υπόθεση ήρθε στο φως μέσω στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τον αμερικανικό οργανισμό NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), τα οποία έδειχναν χρήστη διαδικτύου να μεταφορτώνει υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Το πρωί της Παρασκευής (6/3), αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, πραγματοποίησαν έρευνα στην οικία του, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Κατά την έρευνα κατασχέθηκαν μία συσκευή κινητού τηλεφώνου, ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Η ψηφιακή ανάλυση των κατασχεθέντων πειστηρίων απέδειξε την εμπλοκή του κατηγορουμένου. Στα μέσα αποθήκευσης εντοπίστηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων κάτω των 12 ετών, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία που φέρονται να απεικονίζουν συγγενικά του ανήλικα πρόσωπα σε γυμνές ή ημίγυμνες στάσεις.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση, ενώ η έρευνα των αρχών για την υπόθεση συνεχίζεται.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

craig-murphy
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα σε ρυθμούς Χόλιγουντ: Από τον Μπραντ Πιτ σε Ύδρα, Χαλκίδα και Αθήνα μέχρι τον Ντάνιελ Κρεγκ και τον Κίλιαν Μέρφι στην Κέρκυρα

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

