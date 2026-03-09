search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:46
ΕΛΛΑΔΑ

09.03.2026 13:23

Πάτρα: Στον ανακριτή ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων (video)

patra_new

Το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου της Πάτρας πέρασε πριν λίγο ο 82χρονος που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων. χωρίς να κάνει καμία δήλωση.

Ο 82χρονος συνταξιούχος μαιευτήρας συνελήφθη την Παρασκευή (6/3) για υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου.

Ο κατηγορούμενος είχε οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, από τον οποίο παραπέμφθηκε στον Ανακριτή και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα (8/3).

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκε δικογραφία, αυτόφωρης διαδικασίας, σε βάρος 82χρονου ημεδαπού για πορνογραφία ανηλίκων, μέσω διαδικτύου.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης στοιχείων, που περιήλθαν μέσω του οργανισμού NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) των Η.Π.Α., εντοπίστηκε χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος μεταφόρτωσε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Ακολούθησε ενδελεχής και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 82χρονου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του σε περιοχή της Αχαΐας.

Κατόπιν αυτού, πρωινές ώρες χθες, Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, πραγματοποιήθηκε, παρουσία δικαστικού λειτουργού, έρευνα στην οικία του, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας.

Στο πλαίσιο αυτό, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευή κινητής τηλεφωνίας, εξωτερικός, καθώς και δύο εσωτερικοί σκληροί δίσκοι ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Από την επιτόπια ψηφιακή έρευνα σε πειστήρια, πιστοποιήθηκε η εμπλοκή του 82χρονου στην υπόθεση, ενώ βρέθηκε πλήθος φωτογραφιών και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και πρωτογενώς παραχθέντα αρχεία, που απεικόνιζαν συγγενικά του, ανήλικα, πρόσωπα σε γυμνές και ημίγυμνες στάσεις.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για περαιτέρω εργαστηριακή εξέταση.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΟΝΤΙΚΙ ART

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

