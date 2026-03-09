search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 20:03
ΚΟΣΜΟΣ

09.03.2026 18:52

Τραμπ:  «Όχι» σε χερσαία αποστολή δυνάμεων στο Ιράν – «Δεν είμαι ευχαριστημένος» δήλωσε για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

09.03.2026 18:52
tramp 88- new

«Δεν είναι ούτε κοντά» στο να διατάξει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν για να διασφαλίσουν το πυρηνικό υλικό στο Ισφαχάν δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για αυτό. Δεν είμαστε ούτε κοντά», είπε ο Τραμπ σχετικά με τις αναφερόμενες συζητήσεις σχετικά με μια ανάπτυξη στρατού των ΗΠΑ στις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα της Περσίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον 56χρονο Χαμενεΐ, που αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ηγέτη της θεοκρατίας το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή του να σκοτώσει οποιονδήποτε διάδοχο αναλάβει την εξουσία χωρίς τη συμβολή του.

«Δεν πρόκειται να σας πω», είπε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν πρόκειται να σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά από το Trump National Golf Club του στο Ντόραλ της Φλόριντα, απομάκρυνε το ενδεχόμενο για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ισφαχάν, αφού δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο το απόγευμα ότι «δεν έχουμε συζητήσει» το ενδεχόμενο.

Ωστόσο, ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως τα Semafor, NBC News και Axios ανέφεραν την ίδια ημέρα ότι το σενάριο συζητείται ενεργά.

Εν τω μεταξύ, η διακριτική απάντηση του Τραμπ στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ακολούθησε τις απροκάλυπτες απειλές πριν από την εκλογή του.

Λίγο πριν ο σκληροπυρηνικός γιος του εκλιπόντος Αγιατολάχ οριστεί ως αντικαταστάτης του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» αν «δεν λάβει την έγκρισή μας».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα ότι «ο γιος του Χαμενεΐ είναι πυγμάχος ελαφρού βάρους» και «πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα».

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου για τις συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Σχέδιο για πλαφόν σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ, στο τραπέζι και το fuel pass

iran-234254
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν προειδοποιεί για μακρύ πόλεμο με τις ΗΠΑ, ισραηλινό χτύπημα σε βάση των Φρουρών – Live οι εξελίξεις

ekloges-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Alco: Άνοδο για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, «κλειδί» οι αναποφάσιστοι – Ποιο ποσοστό των πολιτών θα στήριζε νέο κόμμα

tileorasi_tiletheasi_1701_1460-820_new
MEDIA

Επταήμερο στην κορυφή της τηλεθέασης ο Alpha με την διπλή πρωτιά του Σαββατοκύριακου (7,8/3)

ekloges-kalpi-1-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Opinion Poll: Άλμα 2,5% για ΝΔ εν μέσω πολέμου και επιστροφή της σταθερότητας

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

stravelakis_karamitrou
MEDIA

Εκτός εκπομπής σήμερα ο Νίκος Στραβελάκης - «Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα να αντιμετωπίσει» ανέφερε η Μίνα Καραμήτρου (Video)

sxoleio
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ: Μοιραία κατάληξη για καθηγήτρια που υπέστη εγκεφαλικό - Κατηγορίες ότι υπέστη bullying από μαθητές

