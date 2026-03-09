Τραμπ:  «Όχι» σε χερσαία αποστολή δυνάμεων στο Ιράν – «Δεν είμαι ευχαριστημένος» δήλωσε για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ

«Δεν είναι ούτε κοντά» στο να διατάξει την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στο Ιράν για να διασφαλίσουν το πυρηνικό υλικό στο Ισφαχάν δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με δηλώσεις του στην εφημερίδα New York Post.

«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση για αυτό. Δεν είμαστε ούτε κοντά», είπε ο Τραμπ σχετικά με τις αναφερόμενες συζητήσεις σχετικά με μια ανάπτυξη στρατού των ΗΠΑ στις υπόγειες εγκαταστάσεις εμπλουτισμού του Ιράν κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα της Περσίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον 56χρονο Χαμενεΐ, που αντικατέστησε τον πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, ως ηγέτη της θεοκρατίας το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν επανέλαβε την προηγούμενη απειλή του να σκοτώσει οποιονδήποτε διάδοχο αναλάβει την εξουσία χωρίς τη συμβολή του.

«Δεν πρόκειται να σας πω», είπε ο Τραμπ σχετικά με τα σχέδιά του για τον νεότερο Χαμενεΐ. «Δεν πρόκειται να σας πω. Δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του».

Ο Τραμπ, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά από το Trump National Golf Club του στο Ντόραλ της Φλόριντα, απομάκρυνε το ενδεχόμενο για πιθανή ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων στο Ισφαχάν, αφού δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Air Force One το Σάββατο το απόγευμα ότι «δεν έχουμε συζητήσει» το ενδεχόμενο.

Ωστόσο, ειδησεογραφικά πρακτορεία όπως τα Semafor, NBC News και Axios ανέφεραν την ίδια ημέρα ότι το σενάριο συζητείται ενεργά.

Εν τω μεταξύ, η διακριτική απάντηση του Τραμπ στον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ακολούθησε τις απροκάλυπτες απειλές πριν από την εκλογή του.

Λίγο πριν ο σκληροπυρηνικός γιος του εκλιπόντος Αγιατολάχ οριστεί ως αντικαταστάτης του, ο Τραμπ δήλωσε την Κυριακή στο ABC News ότι ο νέος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» αν «δεν λάβει την έγκρισή μας».

Ο Τραμπ δήλωσε στο Axios την περασμένη εβδομάδα ότι «ο γιος του Χαμενεΐ είναι πυγμάχος ελαφρού βάρους» και «πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως με την Ντέλσι [Ροντρίγκεζ] στη Βενεζουέλα».

