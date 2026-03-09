search
ADVERTORIAL

09.03.2026 12:40

Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες στο Half Note Jazz Club

09.03.2026 12:40
Τζαζ συναντήσεις με διεθνείς καλλιτέχνες

ΠΕΜΠΤΗ 19 – ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

Half Note Jazz Club 

Ένα πενθήμερο αφιερωμένο στη σύγχρονη τζαζ παρουσιάζει το Half Note Jazz Club από την Πέμπτη 19 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, φιλοξενώντας διεθνείς καλλιτέχνες και ξεχωριστές μουσικές συνεργασίες στη σκηνή του.

Η αρχή γίνεται την Πέμπτη 19 Μαρτίου με τη μουσική συνάντηση “Jazz in Dialogue”, όπου ο τρομπετίστας Ανδρέας Πολυζωγόπουλος συναντά τον Ολλανδό πιανίστα και συνθέτη Diederik Wissels και την Πορτογαλίδα ερμηνεύτρια Ana Rocha. Το τρίο θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα υλικό από τα άλμπουμ τους Secrecy, Yearn και Before You Go.

Με ρίζες στην τζαζ αλλά χωρίς στιλιστικά όρια, η μουσική τους κινείται ανάμεσα σε λυρικό αυτοσχεδιασμό, υφές που θυμίζουν μουσική δωματίου και ποιητική αφήγηση. Το πιανιστικό ύφος του Diederik Wissels, συνεργάτη θρυλικών μουσικών όπως ο Chet Baker και ο Joe Henderson, δημιουργεί ένα ατμοσφαιρικό πλαίσιο όπου η φωνή και η τρομπέτα συνομιλούν με ευαισθησία και λεπτότητα.

Η Ana Rocha κινείται μέσα σε αυτόν τον ηχητικό κόσμο με εκφραστική ακρίβεια, ενώ η τρομπέτα του Ανδρέα Πολυζωγόπουλου προσθέτει μια διάφανη λυρικότητα, δημιουργώντας έναν ήχο μινιμαλιστικό αλλά βαθιά συγκινητικό.

Από την Παρασκευή 20 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, τη σκηνή του Half Note καταλαμβάνει η σπουδαία πιανίστρια και τραγουδίστρια Dena DeRose, μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της διεθνούς jazz σκηνής. Έχοντας χαρακτηριστεί ως «η πιο δημιουργική και πειστική πιανίστρια-τραγουδίστρια μετά την Shirley Horn», η Dena DeRose εμφανίζεται για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό με το εξαιρετικό της τρίο, ερμηνεύοντας original συνθέσεις αλλά και αγαπημένα standards του American Songbook.

Με πλούσια δισκογραφία, διεθνείς συνεργασίες και έντονη σκηνική παρουσία, η Dena DeRose έχει καθιερωθεί ως headliner σε μεγάλα φεστιβάλ και jazz clubs σε όλο τον κόσμο. Στην Αθήνα θα εμφανιστεί με τους Darryl Hall στο κοντραμπάσο και Mario Gonzi στα ντραμς.

Info

ΠΕΜΠΤΗ 19- ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ

 Έναρξη Παρασκευή & Σάββατο 22:30 – Κυριακή, Δευτέρα & Πέμπτη 21:30

Half Note Jazz Club  Τριβωνιανού 17, Μετς | 210 9213310, www.halfnote.gr  

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/d-wissels-a-rocha-a-polyzogopoulos/?evId=882735

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/dena-derose-trio/?evId=882252

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 / 3