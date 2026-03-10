Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου – Η λίστα των 20 δισεκατομμυριούχων και οι Έλληνες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Είκοσι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν καθαρή περιουσία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, στη λίστα που δημοσιεύει το περιοδικό Forbes.
Διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο. Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).
Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, ήτοι 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.
Μεταξύ των 5 νεοεισερχόμενων σε αυτή την κατηγορία ο βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων Changpeng Zhao, ή CZ, ο οποίος βγήκε το 2024 από τη φυλακή μετά από 4μηνη κάθειρξη. Ο Τραμπ είναι περίπου κατά 1,4 δισ. δολάρια πλουσιότερος φέτος, κυρίως χάρη στα κέρδη του από τα κρυπτονομίσματα.
Οι νεοεισερχόμενοι στη λίστα είναι 390, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πίσω από την περιουσία 86 δισεκατομμυριούχων. Υπάρχουν 35 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 ετών, αριθμός-ρεκόρ. Ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος είναι ο 22χρονος Surya Midha, ο οποίος ασχολείται με την πρόσληψη προσωπικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης – δραστηριότητα που αποτιμήθηκε από τους επενδυτές στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο φθινόπωρο.
Οι 3.428 δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη προέρχονται από 80 χώρες και εδάφη σε όλο τον κόσμο, από το Αφγανιστάν (που έχει πλέον τον πρώτο δισεκατομμυριούχο πολίτη του) έως τη Ζιμπάμπουε. Καμία χώρα δεν έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ρεκόρ των 989. Η Κίνα, μαζί με το Χονγκ Κονγκ, ακολουθεί με 610. Η Ινδία κατατάσσεται τρίτη, με 229 δισεκατομμυριούχους.
Φέτος, 481 γυναίκες μπήκαν στη λίστα, αντιπροσωπεύοντας το 14% από 13,4% το 2025 και 13,3% το 2024. Τα τρία τέταρτα αυτών των γυναικών κληρονόμησαν την περιουσία τους, συμπεριλαμβανομένης της πλουσιότερης γυναίκας στον κόσμο για δεύτερη συνεχή χρονιά, της κληρονόμου της Walmart, Alice Walton, με την περιουσία της να εκτιμάται στα 134 δισ. δολάρια.
Είκοσι ένα ελληνικά ονόματα εμφανίζονται στην λίστα, με τον κλάδο της ναυτιλίας να πρωταγωνιστεί, ενώ την κορυφαία θέση μεταξύ αυτών έχει κατοχυρώσει ο τραπεζικός κλάδος.
Η πλουσιότερη Ελληνίδα Βίκυ Σαφρά και η οικογένεια της βρίσκεται στην 94η θέση της κατάταξης με 26,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί η Μαρία Αγγελικούση (509) με 7,4 δισ. δολάρια, ο Ευάγγελος Μαρινάκης (567) με 6,9 δισ. δολάρια, ο Γιώργος Οικονόμου (806) με 5,3 δισ. δολάρια και ο Γιώργος Προκοπίου (908) με 4,6 δισ. δολάρια.
Ακολουθεί ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος στο Νο 972 με περιουσία 4,4 δισ. δολαρίωνς και ο “βασιλιάς του χαλκού” Τέλης Μυστακίδης με περιουσία 4,2 δισ. δολάρια στο Νο 1011.
Την ελληνική 10άδα συμπληρώνουν οι: Σπύρος Λάτσης και Οικογένεια στο Νο 1108 με περιουσία 3,9 δισ. δολάρια, ο Παναγιώτης Τσάκος και Οικογένεια στο 1189 με περιουσία 3,6 δισ. δολάρια και ο Φίλιππος Νιάρχος στο Νο 1504 με περιουσία 2,8 δισ. δολάρια.
94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις
509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics
567. Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics
806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics
908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics
972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics
1011. Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)
1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)
1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics
1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)
1611. Άννα Αγγελικούση & Οικογένεια – $2,6 δισ. – 70 ετών – Ναυτιλία, logistics
1755. Μαριάννα Λάτση & Oικογένεια – $2,4 δισ. – 72 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)
– Ιωάννης Παπαλέκας – $2,4 δισ. – 49 ετών – Ακίνητα / Real estate
1913. Κωνσταντίνος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2 δισ. – 73 ετών – Ναυτιλία, logistics
1982. Αθανάσιος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2,1 δισ. – 76 ετών – Ναυτιλία, ακίνητα (logistics)
2386. Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & Oικογένεια – $1,7 δισ. – 64 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)
2712. Γεώργιος Περιστέρης – $1,4 δισ. – 69 ετών – Ακίνητα / Real estate
– Ευάγγελος Μυτιληναίος – $1,4 δισ. – Ενέργεια, μέταλλα
2858. Ιωάννης Κούστας – $1,3 δισ. – 69 ετών – Ναυτιλία, logistics
3185. Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 68 ετών – Ναυτιλία, logistics
– Διαμαντής Διαμαντίδης & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 78 ετών – Ναυτιλία, logistics
