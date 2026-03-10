Forbes: Αυτοί είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου – Η λίστα των 20 δισεκατομμυριούχων και οι Έλληνες

Είκοσι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν καθαρή περιουσία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο επιχειρηματίας Έλον Μασκ, βασικός μέτοχος της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, της διαστημικής εταιρείας Space X, του μέσου κοινωνικής δικτύωσης Χ και της εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης xAI, βρίσκεται με μεγάλη διαφορά στην κορυφή των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο, στη λίστα που δημοσιεύει το περιοδικό Forbes.

Διαθέτει μία περιουσία που υπολογίζεται στα 839 δισεκατομμύρια δολάρια, έναντι 342 δισεκατομμυρίων δολαρίων στον κατάλογο που κυκλοφόρησε πριν από έναν χρόνο. Η περιουσία του είναι τριπλάσια και πλέον από εκείνη των άλλων δύο επιχειρηματιών που απαρτίζουν την κορυφαία τριάδα: τους συνιδρυτές της Google Λάρι Πέιτζ (257 δισεκατομμύρια δολάρια) και Σεργκέι Μπριν (237 δισεκατομμύρια δολάρια).

Σύμφωνα με το αμερικανικό περιοδικό, γνωστό για αυτήν την ετήσια κατάταξη των μεγαλύτερων περιουσιών παγκοσμίως, ο πλανήτης μετρά πλέον 3.428 δισεκατομμυριούχους, ήτοι 400 περισσότερους σε σύγκριση με πριν από έναν χρόνο. Συγκεντρώνουν μια περιουσία ύψους 20,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, έναντι 16,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έναν χρόνο νωρίτερα.

Μεταξύ των 5 νεοεισερχόμενων σε αυτή την κατηγορία ο βασιλιάς των κρυπτονομισμάτων Changpeng Zhao, ή CZ, ο οποίος βγήκε το 2024 από τη φυλακή μετά από 4μηνη κάθειρξη. Ο Τραμπ είναι περίπου κατά 1,4 δισ. δολάρια πλουσιότερος φέτος, κυρίως χάρη στα κέρδη του από τα κρυπτονομίσματα.

Οι νεοεισερχόμενοι στη λίστα είναι 390, ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται πίσω από την περιουσία 86 δισεκατομμυριούχων. Υπάρχουν 35 δισεκατομμυριούχοι κάτω των 30 ετών, αριθμός-ρεκόρ. Ο νεότερος αυτοδημιούργητος δισεκατομμυριούχος είναι ο 22χρονος Surya Midha, ο οποίος ασχολείται με την πρόσληψη προσωπικού μέσω τεχνητής νοημοσύνης – δραστηριότητα που αποτιμήθηκε από τους επενδυτές στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια το περασμένο φθινόπωρο.

Οι 3.428 δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη προέρχονται από 80 χώρες και εδάφη σε όλο τον κόσμο, από το Αφγανιστάν (που έχει πλέον τον πρώτο δισεκατομμυριούχο πολίτη του) έως τη Ζιμπάμπουε. Καμία χώρα δεν έχει περισσότερους δισεκατομμυριούχους από τις Ηνωμένες Πολιτείες, με το ρεκόρ των 989. Η Κίνα, μαζί με το Χονγκ Κονγκ, ακολουθεί με 610. Η Ινδία κατατάσσεται τρίτη, με 229 δισεκατομμυριούχους.

Φέτος, 481 γυναίκες μπήκαν στη λίστα, αντιπροσωπεύοντας το 14% από 13,4% το 2025 και 13,3% το 2024. Τα τρία τέταρτα αυτών των γυναικών κληρονόμησαν την περιουσία τους, συμπεριλαμβανομένης της πλουσιότερης γυναίκας στον κόσμο για δεύτερη συνεχή χρονιά, της κληρονόμου της Walmart, Alice Walton, με την περιουσία της να εκτιμάται στα 134 δισ. δολάρια.

Η λίστα των 20

Ελον Μασκ, ιδιοκτήτης Tesla, SpaceX – 839 δισ. δολάρια Λάρι Πέιτζ, συνιδρυτής της Google – 257 δισ. δολάρια Σεργκέι Μπριν, πρόεδρος της Alphabet, συνιδρυτής της Google – 237 δισ. δολάρια Τζεφ Μπέζος, ιδρυτής της Amazon – 224 δισ. δολάρια Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ιδρυτής της Facebook – 222 δισ. δολάρια Λάρι Ελισον, συνιδρυτής της Oracle – 190 δισ. δολάρια Μπερνάρ Αρνό, CEO thw LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton) – 171 δισ. δολάρια Τζένσεν Χουάνγκ, πρόεδρος και CEO της Nvidia – 154 δισ. δολάρια Γουόρεν Μπάφετ, CEO της Berkshire Hathaway – 149 δισ. δολάρια Αμάνσιο Ορτέγκα, ιδρυτής των Zara και μεγαλύτερος μέτοχος της Inditex – 148 δισ. δολάρια Ρομπ Γουόλτον και οικογένεια, ιδρυτής της Walmart – 146 δισ. δολάρια Τζιμ Γουόλτον και οικογένεια, ιδρυτής της Walmart – 143 δισ. δολάρια Μάικλ Ντελ, ιδρυτής της Dell Technologies – 141 δισ. δολάρια Αλισον Γουόλτον, κληρονόμος των Walmart – 134 δισ. δολάρια Στιβ Μπάλμπερ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft – 126 δισ. δολάρια Κάρλος Σλιμ Χέλου και οικογένεια, του γίγαντα τηλεπικοινωνιών América Móvil – 125 δισ. δολάρια Τσανγκπένγκ Ζάο, συνιδρυτής της Binance, 110 δισ. δολάρια Μάικλ Μπλούμπεργκ, συνιδρυτής του Bloomberg – 109 δισ. δολάρια Μπιλ Γκέιτς, ιδρυτής της Microsoft – 108 δισ. δολάρια Φρανσουά Μπενανκούρ και οικογένεια, της αυτοκρατορίας της L’Oréal – 100 εκατ. δολάρια

Οι Έλληνες της λίστας

Είκοσι ένα ελληνικά ονόματα εμφανίζονται στην λίστα, με τον κλάδο της ναυτιλίας να πρωταγωνιστεί, ενώ την κορυφαία θέση μεταξύ αυτών έχει κατοχυρώσει ο τραπεζικός κλάδος.

Η πλουσιότερη Ελληνίδα Βίκυ Σαφρά και η οικογένεια της βρίσκεται στην 94η θέση της κατάταξης με 26,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ακολουθεί η Μαρία Αγγελικούση (509) με 7,4 δισ. δολάρια, ο Ευάγγελος Μαρινάκης (567) με 6,9 δισ. δολάρια, ο Γιώργος Οικονόμου (806) με 5,3 δισ. δολάρια και ο Γιώργος Προκοπίου (908) με 4,6 δισ. δολάρια.

Ακολουθεί ο εφοπλιστής Ανδρέας Μαρτίνος στο Νο 972 με περιουσία 4,4 δισ. δολαρίωνς και ο “βασιλιάς του χαλκού” Τέλης Μυστακίδης με περιουσία 4,2 δισ. δολάρια στο Νο 1011.

Την ελληνική 10άδα συμπληρώνουν οι: Σπύρος Λάτσης και Οικογένεια στο Νο 1108 με περιουσία 3,9 δισ. δολάρια, ο Παναγιώτης Τσάκος και Οικογένεια στο 1189 με περιουσία 3,6 δισ. δολάρια και ο Φίλιππος Νιάρχος στο Νο 1504 με περιουσία 2,8 δισ. δολάρια.

Αναλυτικά η λίστα με τους Έλληνες

94. Βίκυ Σάφρα & Οικογένεια – $27,1 δισ. – Τραπεζικά, χρηματοοικονομικά & επενδύσεις

509. Μαρία Αγγελικούση – $7,5 δισ. – Ναυτιλία, logistics

567. Βαγγέλης Μαρινάκης & Oικογένεια – $7 δισ. – Ναυτιλία, ποδόσφαιρο, logistics

806. Γεώργιος Οικονόμου – $5,3 δισ. – Ναυτιλία, logistics

908. Γεώργιος Προκοπίου & οικογένεια – $ 4,7 δισ. – Ναυτιλία, logistics

972. Ανδρέας Μαρτίνος & οικογένεια – $4,4 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1011. Αριστοτέλης Μυστακίδης – $4,2 δισ. – Εξορύξεις, εμπορεύματα (μέταλλα & μεταλλεία)

1108. Σπύρος Λάτσης & οικογένεια – $3,9 δισ. – Τραπεζικά, ναυτιλία (Διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1189. Παναγιώτης Τσάκος & οικογένεια – $3,6 δισ. – Ναυτιλία, logistics

1504. Φίλιππος Νιάρχος – $ 2,8 δισ. – Συλλογή έργων τέχνης (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

1611. Άννα Αγγελικούση & Οικογένεια – $2,6 δισ. – 70 ετών – Ναυτιλία, logistics

1755. Μαριάννα Λάτση & Oικογένεια – $2,4 δισ. – 72 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

– Ιωάννης Παπαλέκας – $2,4 δισ. – 49 ετών – Ακίνητα / Real estate

1913. Κωνσταντίνος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2 δισ. – 73 ετών – Ναυτιλία, logistics

1982. Αθανάσιος Μαρτίνος & Oικογένεια – $2,1 δισ. – 76 ετών – Ναυτιλία, ακίνητα (logistics)

2386. Μαργαρίτα Λάτση-Κατσιαπή & Oικογένεια – $1,7 δισ. – 64 ετών – Τραπεζικά, ναυτιλία (διαφοροποιημένες δραστηριότητες)

2712. Γεώργιος Περιστέρης – $1,4 δισ. – 69 ετών – Ακίνητα / Real estate

– Ευάγγελος Μυτιληναίος – $1,4 δισ. – Ενέργεια, μέταλλα

2858. Ιωάννης Κούστας – $1,3 δισ. – 69 ετών – Ναυτιλία, logistics

3185. Γιάννης Αλαφούζος & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 68 ετών – Ναυτιλία, logistics

– Διαμαντής Διαμαντίδης & Oικογένεια – $1,1 δισ. – 78 ετών – Ναυτιλία, logistics

