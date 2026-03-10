Η αναγέννηση του Μόρνου: Ο υγρός χειμώνας του 2026 και η στρατηγική ανάκαμψη των αποθεμάτων της Αττικής

Η εικόνα της τεχνητής λίμνης του Μόρνου κατά τον Μάρτιο του 2026 αποτελεί ίσως την πιο ελπιδοφόρα είδηση για την περιβαλλοντική και υδρολογική σταθερότητα της Στερεάς Ελλάδας και της Αττικής τα τελευταία χρόνια. Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο ανησυχίας, όπου η στάθμη του νερού είχε υποχωρήσει σε επίπεδα που προκαλούσαν προβληματισμό για την επάρκεια των αποθεμάτων, οι τελευταίες εβδομάδες σηματοδοτούν μια εντυπωσιακή μεταστροφή. Η άνοδος της στάθμης, η οποία ξεκίνησε δειλά τον Δεκέμβριο του 2025 και επιταχύνθηκε ραγδαία μέχρι τις αρχές της φετινής άνοιξης, οφείλεται σε ένα σύνθετο πλέγμα μετεωρολογικών φαινομένων και στρατηγικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Το πλέον χαρακτηριστικό και συγκινητικό σύμβολο αυτής της ανάκαμψης είναι η εκ νέου βύθιση των ερειπίων του παλιού χωριού Κάλλιο. Τα σπίτια που θυσιάστηκαν πριν από δεκαετίες για τη δημιουργία του ταμιευτήρα και τα οποία είχαν επανέλθει στο φως ως «γκρίζες σκιές» λόγω της λειψυδρίας, χάνονται και πάλι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Αυτό το γεγονός δεν αποτελεί απλώς μια γραφική αλλαγή του τοπίου, αλλά μια αδιαμφισβήτητη ένδειξη ότι ο ταμιευτήρας ανακτά τον απαιτούμενο όγκο του. Η σταδιακή κάλυψη των πέτρινων κτισμάτων από το νερό προσφέρει μια ανάσα ανακούφισης τόσο στους τοπικούς φορείς όσο και στους κατοίκους της Αττικής, καθώς ο Μόρνος αποτελεί την κύρια «αρτηρία» υδροδότησης του λεκανοπεδίου.

Η αιτία αυτής της θετικής εξέλιξης εντοπίζεται στον ιδιαίτερα υγρό χειμώνα που βίωσε η ηπειρωτική Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η περίοδος 2025–2026 χαρακτηρίστηκε από αυξημένα ύψη βροχής, ιδιαίτερα στη δυτική Ελλάδα και κατά μήκος της οροσειράς της Πίνδου. Η σύγκριση με τις κλιματικές τιμές της περιόδου αναφοράς 2010–2019 αποκαλύπτει μια εντυπωσιακή διαφοροποίηση, καθώς σε πολλές περιοχές της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας καταγράφηκαν θετικές αποκλίσεις που άγγιξαν το 100% ή και το 130% – υπερδιπλάσιο δηλαδή όγκο νερού. Ειδικά στην περιοχή του Μόρνου, το συνολικό ύψος βροχής για τη χειμερινή περίοδο ήταν περίπου 60% με 70% υψηλότερο από τον μέσο όρο, γεγονός που εξηγεί την ταχύτητα με την οποία γεμίζει ο ταμιευτήρας.

Παρά την αφθονία των βροχοπτώσεων, ο φετινός χειμώνας παρουσίασε μια σημαντική ιδιαιτερότητα: Τη σχετικά χαμηλή χιονοκάλυψη σε σύγκριση με το παρελθόν. Ενώ σε προηγούμενες δεκαετίες η σταδιακή τήξη των χιονιών την άνοιξη ήταν εκείνη που συντηρούσε τη στάθμη της λίμνης κατά τους θερμούς μήνες, φέτος η ενίσχυση προήλθε κυρίως από τις βροχές. Αυτό το «παράδοξο» δημιούργησε μια άμεση εισροή υδάτων μέσω των ποταμών, αλλά απαιτεί και μια πιο προσεκτική διαχείριση, καθώς η έλλειψη μεγάλων αποθεμάτων χιονιού στα βουνά στερεί από το σύστημα τη φυσική «αποθήκη» που λιώνει αργά. Ωστόσο, η φύση λειτούργησε με τον δικό της τρόπο, καθώς το έδαφος στις ορεινές περιοχές της Φωκίδας λειτούργησε σαν ένα τεράστιο σφουγγάρι. Ο κορεσμός των πετρωμάτων και του χώματος από τις συνεχείς βροχές σημαίνει ότι, ακόμα και σε περιόδους παύσης των φαινομένων, το νερό συνεχίζει να «στραγγίζει» αργά προς τις κοίτες των ποταμών και τελικά στον Μόρνο, διατηρώντας τη στάθμη σε ανοδική πορεία με μια ευεργετική χρονική υστέρηση.

Πέρα όμως από τους φυσικούς παράγοντες, καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η τεχνική διαχείριση από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Ο Μόρνος δεν λειτουργεί απομονωμένα, αλλά αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου, διασυνδεδεμένου συστήματος που περιλαμβάνει τον Εύηνο, την Υλίκη και τον Μαραθώνα. Η έξυπνη εκτροπή υδάτων από τον ποταμό Εύηνο μέσω της σήραγγας μεταφοράς ενίσχυσε σημαντικά τον ταμιευτήρα του Μόρνου τις κρίσιμες στιγμές. Παράλληλα, η ρύθμιση των απολήψεων, με τη στροφή της άντλησης προς άλλες πηγές όπως η Υλίκη, επέτρεψε στον Μόρνο να «αναπνεύσει» και να συσσωρεύσει τα κέρδη των προηγούμενων μηνών χωρίς τις συνήθεις πιέσεις κατανάλωσης. Συνοπτικά, ο συνδυασμός ενός εξαιρετικά υγρού χειμώνα με τη στρατηγική διαχείριση των υποδομών, επέτρεψε στο βουνό να «ξεδιψάσει» τον ταμιευτήρα, μετατρέποντας την αρχική ανησυχία σε μια στέρεη αισιοδοξία για το μέλλον της υδροδότησης της χώρας.

