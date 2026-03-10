search
Ινδονησία: Επτά νεκροί εξαιτίας κατάρρευσης σε πελώρια χωματερή απορριμμάτων

Ο οριστικός απολογισμός κατάρρευσης στον μεγαλύτερο χώρο απόθεσης απορριμμάτων της Ινδονησίας έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές είναι επτά νεκροί, ανακοίνωσαν τα σωστικά συνεργεία, που έβαλαν τέλος στις έρευνες.

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για πέντε νεκρούς και τέσσερις αγνοούμενους.

Η κατάρρευση έγινε την Κυριακή στις 14:30 (τοπική ώρα· 09:30 ώρα Ελλάδας) στην Μπανταργκεμπάνγκ, υπαίθριο χώρο απόθεσης απορριμμάτων, 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Τρία πτώματα ανασύρθηκαν την ίδια ημέρα και άλλα τέσσερα χθες Δευτέρα, σύμφωνα με στέλεχος της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης στην Τζακάρτα.

Άλλοι έξι άνθρωποι βρέθηκαν ζωντανοί από ομάδες έρευνας και διάσωσης που χρησιμοποίησαν μηχανήματα έργου, ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και drones εφοδιασμένα με θερμικές κάμερες στην προσπάθειά τους να βρουν θύματα.

Σύμφωνα με ινδονησιακά ΜΜΕ, η κατάρρευση αληθινού βουνού από σκουπίδια έγινε έπειτα από πολύωρες ισχυρές βροχοπτώσεις καθώς η περίοδος των βροχών, ιδιαίτερα εντατικών φέτος, συνεχίζεται.

Για να μειωθεί η σφοδρότητα των κατακρημνίσεων, η ινδονησιακή εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB) ανακοίνωσε πως θα χρησιμοποιήσει ελικόπτερα που θα «ενσπείρουν» στα σύννεφα χλωριούχο νάτριο, ώστε να γίνουν οι βροχές ταχύτερα, πάνω από τη θάλασσα και όχι στην πρωτεύουσα.

Στην Τζακάρτα και πόλεις-δορυφόρους της ζουν 42 εκατομμύρια κάτοικοι και τα απορρίμματά τους υπολογίζεται πως φθάνουν τους 14.000 τόνους την ημέρα.

Ο γιγαντιαίος χώρος απόθεσης απορριμμάτων στην Μπανταργκεμπάνγκ, από τους μεγαλύτερους του είδους στον κόσμο, έχει έκταση μεγαλύτερη από 1.100 στέμματα και σε αυτόν βρίσκονται κάπου 55 εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών, σύμφωνα με αξιωματούχο.

Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι σχεδόν όλοι οι χώροι απόθεσης απορριμμάτων στο αρχιπέλαγος θα έχουν κορεστεί ως το 2028.

Η κυβέρνηση λέει πως σχεδιάζει να κλείσει οριστικά πολλούς από αυτούς και να διαθέσει 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια (2,9 δισεκ. ευρώ) για να δημιουργηθούν σε δυο χρόνια 34 έργα καύσης απορριμμάτων που θα παράγουν ηλεκτρισμό.

Κατάρρευση σκουπιδιών είχε στοιχίσει τη ζωή το 2005 σε άλλο χώρο απόθεσης απορριμμάτων στην Τσιμαχί, στη δυτική Ιάβα, εξαιτίας έκρηξης μεθανίου και ισχυρών βροχοπτώσεων.

