LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

10.03.2026 12:50

Ο Hugh Jackman τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Rupert Murdoch – Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι… βιντεοσκοπημένες ευχές Τραμπ

10.03.2026 12:50
HughJackman

Ο Χιου Τζάκμαν (Hugh Jackman) τραγούδησε για τον συμπατριώτη του και μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, Ρούπερτ Μέρντοχ (Rupert Murdoch), στο πάρτι που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο, ενόψει των 95ων γενεθλίων του στις 11 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο πρωταγωνιστής των «X-Men» ερμήνευσε κομμάτια από το μιούζικαλ «The Greatest Showman», καθώς και τις κλασικές επιτυχίες «Fly Me to the Moon» και «New York, New York».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο διάσημο εστιατόριο The Grill στη Νέα Υόρκη, με τον Τζάκμαν να ολοκληρώνει την εμφάνισή του με μια ερμηνεία του «I Still Call Australia Home».

Αν και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί αυτοπροσώπως, ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) φέρεται να έστειλε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα με τις ευχές του.

Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Post, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον Μέρντοχ «θρυλική» προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης και «μοναδικό στο είδος του». Παράλληλα, τον εξήρε για το «θάρρος, το όραμα και την αποφασιστικότητά» του, προσθέτοντας ότι «άλλαξε τον κόσμο» με το έργο του.

Η Iβάνκα Τραμπ (Ivanka Trump) ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων, με πηγή του περιοδικού People να αναφέρει ότι «επευφημούσε θερμά» τον Τζάκμαν κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018, κατά την προώθηση της ταινίας «The Front Runner», ο Τζάκμαν είχε δηλώσει στο περιοδικό Variety ότι η μακροχρόνια φιλία του με την κόρη του Τραμπ και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ (Jared Kushner), είναι ανεξάρτητη από τις πολιτικές του θέσεις. «Γνωρίζω αυτούς τους ανθρώπους εδώ και 15 χρόνια», είχε πει, συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν συζητάμε για πολιτικά σε πάρτι γενεθλίων».

Σύμφωνα με το Breaker Media, στη λίστα των προσκεκλημένων ήταν μεταξύ άλλων ο διάσημος θεατρικός συγγραφέας Άντριου Λόιντ Βέμπερ (Andrew Lloyd Webber) και οι πρώην πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ (Tony Blair) και Ρίσι Σούνακ (Rishi Sunak). Το «παρών» έδωσαν επίσης ο μεγιστάνας των Dallas Cowboys, Τζέρι Τζόουνς (Jerry Jones), ο ισχυρός άνδρας των New England Patriots, Ρόμπερτ Κραφτ (Robert Kraft), καθώς και ο επίτροπος του National Football League, Ρότζερ Γκούντελ (Roger Goodell).

