Ο πόλεμος στο Ιράν βάζει στο συρτάρι το σενάριο για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ – Μικρότερη η αύξηση  

Αύξηση περίπου 40 ευρώ στον κατώτατο μισθό φαίνεται να είναι το επικρατέστερο σενάριο, το οποίο θα διαμορφώσει τις κατώτατες αποδοχές κοντά στα 920 ευρώ. Πρόκειται για μια πιο συγκρατημένη αύξηση σε σχέση με τα σενάρια που συζητούνταν πριν από την πρόσφατη κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Σε προηγούμενη φάση, στο κυβερνητικό επιτελείο είχαν διατυπωθεί εισηγήσεις για ταχύτερη επίτευξη του στόχου των 950 ευρώ, ακόμη και μέσα στο 2026. Το σκεπτικό όσων υποστήριζαν αυτή την επιλογή συνδεόταν και με το ενδεχόμενο οι επόμενες εθνικές εκλογές να πραγματοποιηθούν πριν από την άνοιξη του 2027, γεγονός που θα δυσκόλευε την υλοποίηση της συγκεκριμένης κυβερνητικής δέσμευσης.

Ωστόσο, η νέα διεθνής συγκυρία φαίνεται να επηρεάζει τους σχεδιασμούς. Η ένταση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί αυξημένη αβεβαιότητα για την πορεία της οικονομίας και επαναφέρει ανησυχίες για πιθανές αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο τον πληθωρισμό όσο και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το οικονομικό επιτελείο εμφανίζεται πιο προσεκτικό ως προς το εύρος των μισθολογικών αυξήσεων. Η βασική πρόκληση είναι να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη ενίσχυσης των εισοδημάτων των εργαζομένων και στις αντοχές των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων που αντιμετωπίζουν αυξημένα λειτουργικά κόστη.

Η τελική απόφαση για τον κατώτατο μισθό αναμένεται μέχρι το τέλος του μήνα και θα αποτελέσει το βασικό σημείο αναφοράς για τις μισθολογικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα.

Την ίδια στιγμή, στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων καταγράφεται μια εξέλιξη που θεωρείται σημαντική για την αγορά εργασίας: η υπογραφή της πρώτης κλαδικής συλλογικής σύμβασης με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Η συμφωνία αφορά τον κλάδο της βιομηχανίας ζαχαρωδών προϊόντων και καλύπτει περίπου 2.000 επιχειρήσεις και 23.000 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Η σύμβαση έχει τριετή διάρκεια, από το 2026 έως το 2028, και προβλέπει συνολικές αυξήσεις που θα ξεπεράσουν το 20% μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής της.

Παράλληλα, διατηρούνται όλα τα επιδόματα που προβλέπει η εργατική νομοθεσία, ενώ προβλέπεται και ειδική προσαύξηση 20% για εργαζομένους που απασχολούνται ως αρχιτεχνίτες στον συγκεκριμένο κλάδο.

Η συμφωνία υπογράφηκε από την Ομοσπονδία Εργαζομένων Τουρισμού και Επισιτισμού, με τη στήριξη της ΓΣΕΕ, καθώς και από την Ένωση Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας, με τη συμμετοχή του ΣΕΒ. Η συμμετοχή των βασικών κοινωνικών εταίρων καθιστά τη σύμβαση υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει προπομπό για την επανεκκίνηση των κλαδικών συλλογικών διαπραγματεύσεων και σε άλλους τομείς της οικονομίας, όπου εδώ και χρόνια δεν υπάρχουν ενεργές συλλογικές συμβάσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΣΕΒ, ο κλάδος παραγωγής ζαχαρωδών προϊόντων έχει σημαντική συμβολή στην ελληνική οικονομία. Το 2024 οι εξαγωγές του έφτασαν τα 416 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 11,2% σε ετήσια βάση.

Μέσα σε ένα περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας, οι εξελίξεις τόσο στον κατώτατο μισθό όσο και στις συλλογικές συμβάσεις αναμένεται να διαμορφώσουν το τοπίο των μισθών τα επόμενα χρόνια.

