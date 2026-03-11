Χρυσοί Σκούφοι 2026 από το «αθηνόραμα»: Αυτά είναι τα καλύτερα εστιατόρια της Ελλάδας!

Οι Χρυσοί Σκούφοι από το «αθηνόραμα» απονεμήθηκαν στα κορυφαία εστιατόρια της χώρας τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, στο «Grand Hyatt Athens». Η τελετή απονομής ήταν μια αντισυμβατική γαστρονομική γιορτή που πλαισιώθηκε από ένα αξέχαστο «out-of-the-box» dîner de gala, κάνοντας πράξη το fine&fundining.

45 Χρυσοί Σκούφοι και… 300 κονσέρβες μοιράστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 9 Μαρτίου στο «Grand Hyatt Athens», όπου έλαβε χώρα η συναρπαστική 33η τελετή απονομής των Χρυσών Σκούφων από το «αθηνόραμα», που δεν έμοιαζε με καμία προηγούμενη στην ιστορία του θεσμού.

45 επιχειρηματίες και σεφ από όλη την Ελλάδα τιμήθηκαν με Χρυσό Σκούφο, την κορυφαία ελληνική γαστρονομική διάκριση, μέσα από τον θεσμό που και φέτος, για 33η χρονιά, ερεύνησε, αξιολόγησε και επιβράβευσε το υψηλό status των εστιατορίων της χώρας και την συνεχώς ανοδική πορεία της ελληνικής γαστρονομικής σκηνής. Η τελετή απονομής των Χρυσών Σκούφων 2026 άνοιξε πανηγυρικά τους εορτασμούς μιας επετειακής χρονιάς, καθώς το «αθηνόραμα» γιορτάζει φέτος 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην αιχμή της πολιτιστικής και γαστρονομικής δημοσιογραφίας.

Η εστιατορική ναυαρχίδα του σεφ Έκτορα Μποτρίνι, το «Etrusco» της Κέρκυρας, αναδείχθηκε για άλλη μια χρονιά, την 14η στη σειρά, το καλύτερο εστιατόριο της Ελλάδας, με βαθμολογία 17/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους. Τη δεύτερη θέση μοιράστηκαν τα εστιατόρια «Botrini’sAthens» και «Delta»,τα οποία βαθμολογήθηκαν με 16,5/20 και δύο Χρυσούς Σκούφους.

Η Αθήνα βρέθηκε φέτος με έναν Χρυσό Σκούφο περισσότερο σε σχέση με πέρυσι, μετρώντας 17 βραβευμένα εστιατόρια. Οι τουριστικοί προορισμοί της χώρας συγκέντρωσαν και φέτος υψηλές αξιολογήσεις από τη γευσιγνωστική επιτροπή του θεσμού. Τα νησιά του Αιγαίου έχουν πλέον 14 Χρυσούς Σκούφους (εκ των οποίων οι μισοί βρίσκονται στη Σαντορίνη) ενώ τα Επτάνησα και η Χαλκιδικήσυμπληρώνουν την εικόνα με 6 και 4 αντίστοιχα βραβευμένα εστιατόρια. Δύο εστιατόρια μπαίνουν για πρώτη φορά στην γαστρονομική ελίτ της χώρας ενώ τέσσερα εστιατόρια που είχαν χάσει τον Χρυσό τους Σκούφο, φέτος τον ξαναπήραν.

Με την τιμητική διάκριση Top Notch βραβεύτηκαν 19 εστιατόρια,που βρέθηκαν στα πρόθυρα των Χρυσών Σκούφων αλλά δεν κατάφεραν να αγγίξουν τη βαθμολογία 15 στα 20 (και εδώ έχουμε 4 newentries). ChefPâtissier 2026 ανακηρύχθηκε ο Γιάννης Κίκιρας, ενώ το Βραβείο Κοινού 2026 απονεμήθηκε στο αθηναϊκό «Sushimou».

Ο Χρήστος Φερεντίνος παρουσίασε με χαρακτηριστική αμεσότητα και χιούμορ την τελετή, όπου οι βραβεύσεις κύλησαν παράλληλα με τις τέσσερις πράξεις του μενού του dîner de gala που αναδείχθηκε σε συμπρωταγωνιστή της βραδιάς.

Κανείς από τους 298 προσκεκλημένους, δεν φανταζόταν –διαβάζοντας το μενού που υπήρχε τυπωμένο στην πρόσκληση του– την έκπληξη που θα δοκίμαζε όταν αυτά τα πιάτα υψηλής γαστρονομίας θα έφταναν στο τραπέζι του με την πιο αναπάντεχη παρουσίαση, συνθέτοντας ένα από τα πιο αντισυμβατικά δείπνα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ στην Ελλάδα. Αν και ο Χρήστος Φερεντίνος προϊδέασε τους παρευρισκόμενους λέγοντας «αύριο θα λέτε “πήγα στους Χρυσούς Σκούφους και ήταν όλα παλαβομάρες, αλλά το ευχαριστήθηκα”», η πραγματικότητα υπήρξε ακόμη πιο «fundining» απ’ ό,τι μας υποσχέθηκε.

Οι σεφ ΑθηναγόραςΚωστάκος και Βασίλης Μουρατίδης, οι οποίοι υπέγραψαν το φετινό dîner de gala, παρουσίασαν, πράγματι, το πιο ανατρεπτικό μενού στην ιστορία του θεσμού. Οι δυο πολυβραβευμένοι σεφ ένωσαν τη δημιουργική τους τρέλα και αποκάλυψαν μια εντελώς έξω από τα κλισέ πτυχή της υψηλής γαστρονομίας. Μια γαστρονομία διασκεδαστική, υπαινικτική και ειρωνική. Μια γαστρονομία outofthebox που μεταξύ άλλων «περιφρόνησε» την κλασική art de latable, δίνοντας, με θαυμαστή ευρηματικότητα και χιούμορ, λάμψη σε εντελώς απρόβλεπτα «σκεύη» όπως σωληνάρια οδοντόκρεμας, σέικερ ή κονσέρβες.

Και το απόλυτο αποκορύφωμα ήρθε στο επιδόρπιο: «Πάμε τώρα να τα σπάσουμε!» Αυτή η… πανκ προτροπή του Χρήστου Φερεντίνου έδωσε το έναυσμα για τη γαστρονομική περφόρμανς που ολοκλήρωσε το μενού με τον πιο θεαματικό και απολαυστικό τρόπο. 28 σεφ έκαναν μια τελετουργική εμφάνιση, σηκώνοντας ψηλά πάνω από κάθε τραπέζι μια γλάστρα και αφήνοντας τη να πέσει με θόρυβο σπάζοντας σε εκατοντάδες κομμάτια και αφήνοντας το περιεχόμενο να ξεχυθεί σαν λάβα πάνω στα γυμνά τραπέζια, από όπου το απόλαυσαν οι συνδαιτυμόνες κατευθείαν με το κουτάλι τους.

Λίγο αργότερα, ο ΑθηναγόραςΚωστάκος και ο Βασίλης Μουρατίδης έκαναν την εμφάνιση τους στη σάλα κερδίζοντας δικαίως το ζεστό χειροκρότημα και τις επευφημίες των προσκεκλημένων. Ακολούθησε ο executivechef του «Grand Hyatt Athens» Άγγελος Βικελής καθώς και σύσσωμη η μπριγάδα της κουζίνας και η ομάδα του ξενοδοχείου που έφερε, κατά γενική ομολογία, εις πέρας με επιτυχία μια τόσο απαιτητική διοργάνωση.

Στο φινάλε η αίθουσα γέμισε με τους γκρούβι ήχους από το σαξόφωνο του Χάρη Αθανασόπουλου, απογειώνοντας την επίγευση μιας αξέχαστης βραδιάς.

Το βραβείο στο καλύτερο εστιατόριο της χώρας παρέδωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη ενώ βραβεία στους νικητές έδωσαν επίσης η Πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Βαρελά, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος,η Εντεταλμένη Σύμβουλος για Θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής Δήμητρα Αγγελάκη (εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη κ. Νίκο Χαρδαλιά), η Διευθύντρια Χορηγιών και Συνεργασιών της ΔΕΗ Ελένη Χριστοπούλου, η Υπεύθυνη Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιωσιμότητας ΑΒ Βασιλόπουλος Αλεξία Μαχαίρα,, η Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ της Mastercard για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα Ματίνα Τζώρτζη, o Sales Director της Fissler για Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική Αργύρης Γερμανίδης, η Consumer, Channel&CustomerMarketingDirector τηςCampariHellas Ελευθερία Τσόχατζη, ο Bar and RestaurantsSalesManager της Nestle WatersΓρηγόρης Μανωλέλης, η ManagingDirector της Nespresso Professional-Συνέργεια Α.Ε. Ελένη Μιχοπούλου και ο Legal Councel της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας Γιώργος Δενεδιός. Εκ μέρους του «αθηνοράματος» βραβεία απένειμαν η πρόεδρος του Δ.Σ. της Δέσμης Εκδοτικής Α.Ε., δημιουργός και επικεφαλής του θεσμού των Χρυσών Σκούφων Άννη Ηλιοπούλου καθώς και ο εκδότης Δημήτρης Ηλιόπουλος.

Η τελετή απονομής των Χρυσών Σκούφων διεξάγεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού, του ΕΟΤ, της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Δήμου Αθηναίων.

Χορηγοί των Χρυσών Σκούφων 2026 είναι: ΔΕΗ, AB Βασιλόπουλος, Fissler, S.Pellegrino-AcquaPanna, KaiserBeer, Campari, Nespresso Professional, Mastercard, Δ.Α.Α. «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Επίσημος Χορηγός Αερομεταφορών: Aegean.

Υποστηρικτές: Alpha Estate, SoulStudio, V. Geitonas.

ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Χρυσοί Σκούφοι 2026

Etrusco, Κέρκυρα, 17/20 και δύο σκούφοι

Botrini’s Athens, Αθήνα, 16,5/20 και δύο σκούφοι

Delta, Αθήνα, 16,5/20 και δύο σκούφοι

Botrini’sSantorini, Ξεν. «KatikiesSantorini», Σαντορίνη, 16/20 και ένας σκούφος

Elements Restaurant, Ξεν. «Canaves Epitome», Σαντορίνη, 16/20 καιέναςσκούφος

HervéRestaurant, Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος

Lauda, Ξεν. «AndronisBoutiqueHotel», Σαντορίνη, 16/20 και ένας σκούφος

Pelagos, Ξεν. «Four Seasons Astir Palace», Αθήνα, 16/20 καιέναςσκούφος

Squirrel, Ξεν. «The Danai», Χαλκιδική, 16/20 και ένας σκούφος

Treehouse, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Χαλκιδική, 16/20 καιέναςσκούφος

VaroulkoSeaside,Αθήνα, 16/20 και ένας σκούφος

CTC, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

MakrisAthens, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Matsuhisa Athens, Ξεν. «Four Seasons Astir Palace», Αθήνα, 15,5/20 καιέναςσκούφος

Noble Gourmet, Ξεν. «Elysium Resort & Spa», Ρόδος, 15,5/20 καιέναςσκούφος

Patio, Ξεν. «The Margi», Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Selene, Ξεν. «KatikiesGarden», Σαντορίνη, 15,5/20 και ένας σκούφος

Soil, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Σπονδή, Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

TudorHall, Ξεν. «KingGeorge», Αθήνα, 15,5/20 και ένας σκούφος

Aleria, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

Anama, Γιάλοβα, 15/20 και ένας σκούφος

Andromeda, Ξεν. «The Danai», Χαλκιδική, 15/20 και ένας σκούφος

Baos, Ξεν. «MyconianKorali», Μύκονος, 15/20 και ένας σκούφος

Βενετσιάνικο Πηγάδι, Κέρκυρα, 15/20 και ένας σκούφος

Botrini’sMykonos, Ξεν. «KatikiesMykonos», Μύκονος,15/20 και ένας σκούφος

Bubo Fine Dining Restaurant, Ξεν. «Ekies All Senses Resort», Χαλκιδική, 15/20 καιέναςσκούφος

Ches, Ξεν. «Calilo», Ίος, 15/20 καιέναςσκούφος

Fiore Fine Dining, Ξεν. «Lesante Cape Rosert & Villas», Ζάκυνθος, 15/20 καιέναςσκούφος

GB Roof Garden, Ξεν. «Grande Bretagne», Αθήνα, 15/20 καιέναςσκούφος

Lycabettus Restaurant, Ξεν. «Andronis Luxury Suites», Σαντορίνη, 15/20 καιέναςσκούφος

Makris Corfu, Ξεν. «Domes Miramare Corfu», Κέρκυρα, 15/20 καιέναςσκούφος

Matsuhisa Mykonos, Ξεν. «Belvedere Mykonos», Μύκονος, 15/20 καιέναςσκούφος

Matsuhisa Paros, Ξεν. «Avant Mar», Πάρος, 15/20 καιέναςσκούφος

Melia, Ξεν. «Lesante Blu Beach Resort», Ζάκυνθος, 15/20 καιέναςσκούφος

Onuki Athens, Ξεν. «The Ilisian», Αθήνα, 15/20 καιέναςσκούφοςNEW ENTRY

Onuki Costa Navarino, Ξεν. «Costa Navarino», Πύλος, 15/20 καιέναςσκούφος

Petra Restaurant, Ξεν. «CanavesOiaSuites», Σαντορίνη,15/20 καιέναςσκούφος

Prosilio, Ζάκυνθος, 15/20 καιέναςσκούφος

Salonika Restaurant, Ξεν. «MakedoniaPalace», Θεσσαλονίκη, 15/20 και ένας σκούφος

Seeds, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος

The PrivateKitchen, Ξεν. «MandarinOrientalCostaNavarino», Πύλος, 15/20 και ένας σκούφος

Varoulko Santorini, Ξεν. «Grace Hotel Santorini, Auberge Resorts Collection», Σαντορίνη, 15/20 καιέναςσκούφος

VeriTable, Αθήνα, 15/20 και ένας σκούφος NEW ENTRY

Yēvo, Ξεν. «Bill&CooSuites&Lounge», Μύκονος, 15/20 και ένας σκούφος

Top Notch 2026

Agora, Ξεν. «The Old Markets», ΣύμηNEW ENTRY

Avant Garden, Σύρος

Clochard, Θεσσαλονίκη

Dex.Silo.01, Ξεν. «Dexamenes Seaside», Κουρούτα

Dionysos, Ξεν. «Elounda Beach» Κρήτη

Ex Machina, Αθήνα

Fresco, Ξεν. «Sani Dunes-Sani Resort», Χαλκιδική

Grandma’s, Ξεν. «Liostasi Hotel &Suites», Ίος

Hellas, Ρόδος

Kamares, Ξεν. «Eagles Palace», Χαλκιδική

Makris Elounda, Ξεν. «Domes of Elounda», ΚρήτηNEW ENTRY

Mylos By The Sea, Λέρος

Ora by Ettore Botrini, Ξεν «One & Only Aesthesis», ΑθήναNEW ENTRY

Sense,Ξεν. «Athens Was» NEW ENTRY

Sushimou, Αθήνα

Vezené Athens, Αθήνα

Water,Ξεν. «Sani Asterias-Sani Resort», Χαλκιδική

The Zillers, Ξεν. «The Zillers», Αθήνα

Zuma, Μύκονος

Chef Pâtissier 2026

Γιάννης Κίκιρας

Βραβείο Κοινού 2026

Sushimou, Αθήνα

ΜΕΝΟΥ

Dîner de GalaMenu

Υπογράφουν ΑθηναγόραςΚωστάκος και Βασίλης Μουρατίδης

Πρώτο στάδιο

Βούτυρο τρούφας, μπριός

Καπνιστός ταραμάς, ψωμί από χαρούπι

Πέτσα κοτόπουλου με σαρδέλα, raspberries και φιστίκι Αιγίνης

Κύλινδρος πατάτας με κρέμα παρμεζάνας 36 μηνών, πίκλαεσαλότ και τρούφα

•KaiserBeer

Δεύτερο στάδιο

ΚονΖομέ καπνιστών θαλασσινών

Moussefoiegras με κρέμα πορτοκάλι και καραμελωμένα ποπκορν

Arancinirisotto

Cappuccino, κρέμα αβγολέμονο, χόρτα τσιγαριαστά, καπνιστό χέλι

• Κτήμα Άλφα Λευκός, EcosystemChardonnay «SingleBlock ΤΡΑΜΟΝΤΟ» 2024, ΠΓΕ Φλώρινα

Τρίτο στάδιο

Μπακαλιάρος ατμού με γκλάσο πράσου, κρέμα λεμόνι και beurreblanc τρούφας

• Κτήμα Άλφα Λευκός, EcosystemChardonnay «SingleBlock ΤΡΑΜΟΝΤΟ» 2024, ΠΓΕ Φλώρινα

Μοσχάρι στιφάδο αργομαγειρεμένο σε κόκκινο κρασί

• Κτήμα Άλφα Ερυθρός SMΧ 2023, ΠΓΕ Φλώρινα

Επιδόρπιο

Γλάστρα σοκολάτας

• Κτήμα Άλφα ΩΜΕΓΑ ΟΨΙΜΟΣ ΤΡΥΓΗΤΟΣ 2021, ΠΓΕ Φλώρινα

EspressoVollutobyNespresso Professional, επετειακή ποικιλία καφέ 100% Arabica, με νότες δημητριακών και ώριμων φρούτων

Digestif: CampariNegroni

Τα πιάτα του δείπνου συνοδεύουν τα premium ιταλικά νερά S.Pellegrino® lightsparklingφυσικό μεταλλικό νερό από το Μπέργκαμο και ΑcquaPanna® φυσικό μεταλλικό νερό από την Τοσκάνη

Συνέπραξε ο executivechef του ξενοδοχείου «Grand Hyatt Athens» Άγγελος Βικελής με την μπριγάδα του.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΕΦ

ΟΑθηναγόραςΚωστάκος διακονεί με μεγάλη επιτυχία την ελληνική γεύση ως σεφ, restaurateur και culinarydirector σε μια πληθώρα εστιατορικώνκόνσεπτ που απλώνονται από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία ως την Αγγλία και πλέον στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού. Το «Noema» είναι το «σπίτι» του στη Μύκονο και ο «Scorpios» η ναυαρχίδα του, όπου ιντριγκάρει τους ουρανίσκους μας με γεύσεις που εκφράζουν τη βαθιά ελληνικότητα τους με τρόπο εμφατικό και είναι δοσμένες με σύγχρονη ζωντάνια, ραφινάρισμα και συχνά ανατρεπτικό χαρακτήρα.

Ο Βασίλης Μουρατίδης έχει από το 2014 τη γαστρονομική φροντίδα του πολυτελούς ξενοδοχείου «The Danai» στη Χαλκιδική. Η ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη κουζίνα που παρουσιάζει στο γαστρονομικό εστιατόριο «Squirrel» έχει κλασική γαλλική αφετηρία, καταφέρνει όμως την ίδια στιγμή να είναι πολύ τολμηρή και προχωρημένη. Συνδυάζοντας το παιχνίδι με το συναίσθημα και τη φινέτσα με την υψηλή αισθητική, κεντρίζει τις αισθήσεις μας με τρόπο σαγηνευτικό και ανεβάζει την απόλαυση στα ύψη.