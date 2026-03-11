search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:20
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 09:03

Φονική παράσυρση πεζού από νταλίκα στην Ε.Ο. Τρικάλων – Λάρισας

11.03.2026 09:03
EKAV-NEW

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (11/3) στην εθνική οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα.

Σύμφωνα με το trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του οδοστρώματος.

Από τη σφοδρή παράσυρση, ο άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Διαβάστε επίσης:

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών σήμερα, οι επόμενες κινήσεις των υγειονομικών

«Ντουέτο» ληστών αρπαζε τσάντες από αυτοκίνητα – Βίντεο ντοκουμέντο

Υπουργείο Παιδείας για τον θάνατο της 57χρονης καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη: Να μην εξάγονται βεβιασμένα συμπεράσματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

nikolas_farantouris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρώσεις στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα ζητά ο Φαραντούρης από την Κομισιόν

flyover_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα 48ωρο η Περιφερειακός Οδός λόγω εργασιών του Flyover

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

sofia-xrisitdou
ΕΛΛΑΔΑ

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθιά τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

androulakis_pallas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης - Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:20
iran new

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

1 / 3