Ντουμπάι: Το ΥΠΕΞ μελετά ειδική πτήση για τα 50 άτομα που θέλουν να ταξιδέψουν με τα κατοικίδιά τους

Ειδική πτήση μελετά το Υπουργείο Εξωτερικών, μετά τον εγκλωβισμό 50 ατόμων στο Ντουμπάι, επειδή δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τα κατοικίδιά τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι πτήσεις επαναπατρισμού δεν δέχονταν κατοικίδια.

Πλέον τον ΥΠΕΞ μελετά τη διοργάνωση ειδικής πτήσης από το Ντουμπάι για περίπου 50 επιβάτες που δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τα ζωάκια τους, με στόχο να τους προσφέρει μια ασφαλή και πρακτική λύση μετακίνησης.

Η πτήση θα πραγματοποιηθεί με αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ασφάλεια και την ευζωία των ζώων, ώστε να τηρούνται πλήρως οι σχετικοί κανονισμοί, ωστόσο, επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να εκδηλώσουν συμμετοχή εγκαίρως.

