Ανδρέας Ηλιάδης: Ατύχημα με το ποδήλατο για τον γνωστό εντατικολόγο – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

Ατύχημα στον Ποδηλατόδρομο της Πάτρας, στο ύψος του νέου σταθμού των ΚΤΕΛ είχε το απόγευμα της Τετάρτης ο Ανδρέας Ηλιάδης

Σύμφωνα με το tempo24.news ο γνωστός εντατικολόγος του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών, τραυματίστηκε όταν το ποδήλατό του συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο ποδήλατο, καθώς –όπως καταγγέλλει– οι ρόδες των δύο δίκυκλων μπήκαν στις ράγες του τρένου, με αποτέλεσμα οι ποδηλάτες να χάσουν τον έλεγχο και να πέσουν.

Μετά το ατύχημα κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ με γιατρό μετέφερε άμεσα τον κ. Ηλιάδη στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, όπου εξετάστηκε από ομάδα ιατρών, υποβλήθηκε σε λαρυγγοσκόπηση, αξονική τομογραφία, ακτινογραφία θώρακος και αιματολογικές εξετάσεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγμα σε οστό του λάρυγγα, αιμάτωμα και έντονο οίδημα, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του για νοσηλεία και στενή παρακολούθηση.

Ο κ. Ηλιάδης αντιμετωπίζει δυσκαταποσία, έντονο πόνο και αδυναμία διαχείρισης σάλιου, έχοντας επίσης εκδορές στα κάτω άκρα και μώλωπες στα άνω.

Από το δωμάτιο νοσηλείας του, ο κ. Ηλιάδης απέστειλε, επίσης, επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, ζητώντας την άμεση διακοπή της πρόσβασης ποδηλατών στο συγκεκριμένο σημείο, από τη μπάρα του τρένου έως το σημείο του ατυχήματος, μέχρι να ληφθούν μέτρα ασφαλείας.

Όπως αναφέρει, κάτοικοι της περιοχής και περαστικοί τον ενημέρωσαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ποδηλάτες χάνουν την ισορροπία τους στο ίδιο σημείο, γεγονός που –όπως τονίζει– εγκυμονεί σοβαρό κίνδυνο ακόμη και για θανατηφόρο ατύχημα, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά.

Ο γνωστός γιατρός είχε και στο παρελθόν επισημάνει δημόσια τον κίνδυνο που υπάρχει στον συγκεκριμένο ποδηλατόδρομο, ζητώντας παρεμβάσεις για την ασφάλεια των ποδηλατών.

Διαβάστε επίσης:

Δικογραφία σε βάρος 34χρονου για συκοφαντική δυσφήμιση του Άδωνι Γεωργιάδη μέσω διαδικτύου

Αντιπολεμικό συλλαλητήριο το απόγευμα στο Σύνταγμα – Η ΕΛΑΣ κλείνει το Μετρό του Συντάγματος

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία αγροτών με τρακτέρ στα εγκαίνια της Agrotica