Επικύρωση συμφωνίας με τη Chevron: Όλα τα βλέμματα στον Αντώνη Σαμαρά

Η σημερινή συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής θα μπορούσε να είναι… μια βόλτα στο πάρκο για την κυβέρνηση: η επικύρωση των συμφωνιών του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron με την Helleniq Energy για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων στη Νότια Κρήτη και Νότια της Πελοποννήσου θεωρείται fait accompli, καθώς ήδη «πέρασε» από την Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τη στήριξη της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης.

Θα μπορούσε… αλλά δεν είναι και γι’ αυτό «φρόντισε» ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαρας, ο οποίος πριν από 15 μέρες «άναψε φωτιές», ισχυριζόμενος ότι η συμφωνία θέτει εν αμφιβόλω κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Σε δήλωσή του, ο ανεξάρτητος βουλευτής είχε σημειώσει ότι «στη σύμβαση μεταξύ Ελλάδας και της κοινοπραξίας της Chevron για έρευνα και εξορύξεις στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, προστέθηκαν την τελευταία στιγμή όροι που υποδηλώνουν, εμμέσως πλην σαφώς, τη δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και πώς συμβιβάζονται αυτοί οι όροι της σύμβασης με τους πανηγυρισμούς της κυβέρνησης περί μιας συμφωνίας ψήφου εμπιστοσύνης στις ελληνικές θέσεις;

Συγκεκριμένα, στη σύμβαση η οποία εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο -μεταξύ άλλων- προβλέπεται “αποχώρηση της εταιρίας από μέρος που θα μπορούσε να μην αποτελεί μέρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ”, “περιοχές που η Ελληνική Δημοκρατία δεν θα διαθέτει κυριαρχικά δικαιώματα”, “απώλεια οριοθετημένης περιοχής”, “παραίτηση, ακόμη και αν έχει προσδιοριστεί περιοχή εκμετάλλευσης”. Τί είδους σύμβαση είναι αυτή; Νομοθετούμε για πιθανή αποχώρηση από τα οικόπεδά μας; Η Ελλάδα, δηλαδή, συζητάει τα κυριαρχικά της δικαιώματα; Με ποιούς; Από πότε;».

Η δήλωση Σαμαρά προκάλεσε – και συνεχίζει να προκαλεί – πολιτική αναταραχή: ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν επί της σύμβασης στην Ολομέλεια, κάνοντας αναφορά στη δήλωση Σαμαρά και υποχρεώνοντας τον ΥΠΕΝ, Σταύρο Παπασταύρου, να εξηγήσει ότι «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο. Οι συμφωνίες με την Chevron είναι συμβάσεις μίσθωσης υπέρ του δημοσίου και ιδιωτικών εταιριών για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογοναθράκων και δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί από τη φύση τους δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων».

Ωστόσο, οι ήπιοι τόνοι Παπασταύρου δεν κρύβουν τον εκνευρισμό της κυβέρνησης με τον Α. Σαμαρά. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εισήγησή του στο Υπουργικό της 26ης Φεβρουαρίου, είχε σημειώσει ότι «η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο (σ.σ. με τις συμβάσεις αυτές) τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης», προσθέτοντας δηκτικά: «Ας μην ταράζονται κάποιοι “επαγγελματίες ανησυχούντες” και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες».

Από τότε ο Α. Σαμαράς δεν έχει απαντήσει – ωστόσο θεωρείται ότι η σημερινή συζήτηση στη Βουλή του δίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, με αφορμή τις συμβάσεις αυτές, για μια εφ’ όλης της ύλης κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης. Πολλώ δε μάλλον, που ο πρωθυπουργός στην πρόσφατη απάντηση που έδωσε στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, φρόντισε να αναφερθεί εκ νέου σε «επαγγελματίες ανησυχούντες», ενώ οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η στάση της κυβέρνησης έναντι της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή της δίνει δημοσκοπικούς πόντους, κυρίως, δε στο πιο συντηρητικό κομμάτι του εκλογικού σώματος – ένα κομμάτι που αποτελεί προνομιακό ακροατήριο για τον πρώην πρωθυπουργό.

Βέβαια, εδώ τίθεται ένα ερώτημα, αν ο πρωθυπουργός, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός θα βρεθούν στη Βουλή και θα απαντήσει ο ένας στον άλλο. Σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, ο Κ. Μητσοτάκης κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάει για να μιλήσει, ενώ ο Α. Σαμαράς – μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές – φερόταν να σκόπευε να τοποθετηθεί. Βέβαια, το ζήτημα που ήγηρε ο πρώην πρωθυπουργός θα τεθεί μετ’ επιτάσεως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι το ρήγμα ΝΔ – Σαμαρά φαίνεται ότι είναι οριστικό, διαρκώς διευρυνόμενο και χωρίς καμία πιθανότητα καταλαγής.

