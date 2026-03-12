search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 09:54

Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει με τη χλιδή» έγραψε για τα ζώα που εγκαταλείπουν στο Ντουμπάι

12.03.2026 09:54
erietta_kourkoulou_insta_new
via Instagram

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση έκανε νέα ανάρτηση με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εστίασε στα ζώα που ορισμένοι εγκαταλείπουν στο Ντουμπάι, προκειμένου να βρουν θέση σε κάποια πτήση.

Οι εικόνες με δεμένα σκυλιά σε κολώνες δρόμων πληθαίνουν με το πέρασμα των ημερών. Είναι φωτογραφίες που δείχνουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και προκαλούν ανησυχία σε φιλόζωους και όχι μόνο.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη διοργάνωση ειδικής πτήσης επαναπατρισμού από το Ντουμπάι για περίπου 50 επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Το πρόβλημα όμως συνεχίζεται, όπως παρατηρεί η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, η οποία ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τέτοιου είδους θέματα.

Είναι ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Save a Greek Stray» και μάχεται για τα δικαιώματα των ζώων.

Στην εικόνα που επέλεξε για να «ντύσει» την ανάρτησή της, φαίνεται ένα από τα «ξεχασμένα» σκυλιά στο Ντουμπάι να κοιτάει τον φωτογραφικό φακό.

«Αγριότητα χωρίς φίλτρα» είναι ο τίτλος στη σχετική εικόνα, με την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, να στέλνει από πάνω το δικό της μήνυμα.

«Απλά απαράδεκτο. Όμως η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει με τη χλιδή. Πολλοί απολαμβάνουν τις ανέσεις (όλοι μας μάλλον) και όμως παραμένουν άνθρωποι.

Μην τα μπερδεύουμε και σκορπάμε ακόμα μεγαλύτερη διχόνοια», έγραψε χαρακτηριστικά η Εριέττα Κούρκουλου, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες με τα δεμένα ζώα.

Διαβάστε επίσης

Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ήταν ομοφυλόφιλος

Μίκι Ρουρκ: Του έκαναν έξωση από το σπίτι του στο Λος Άντζελες – Χρωστούσε σχεδόν $60.000 στον ιδιοκτήτη

Eurovision 2026: Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει το videoclip για το «Ferto» του Akylas – «Εξαιρετικό, απίστευτο» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Nova – NBCUniversal
ADVERTORIAL

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Samsung- Galaxy- S26- Nova
ADVERTORIAL

Η νέα σειρά Samsung Galaxy S26 ήρθε στη Nova

sakis-arnaoutoglou_1010_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάκης Αρναούτογλου για τουρισμό: «Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν τι αγοράζουν και πώς προστατεύονται»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 12:19
Nova – NBCUniversal
ADVERTORIAL

Nova και NBCUniversal υπογράφουν νέα συμφωνία!

adv-new
ADVERTORIAL

UEFA Europa & Conference League: Οι «μάχες» Παναθηναϊκού και ΑΕΚ για τις φάσεις των 16 παίζουν στην COSMOTE TV

MEGASTORIES_KOUKAKIS
MEDIA

MEGA: Το «MegaStories» επανέρχεται στο σκάνδαλο των υποκλοπών

1 / 3