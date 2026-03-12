Εριέττα Κούρκουλου Λάτση: «Η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει με τη χλιδή» έγραψε για τα ζώα που εγκαταλείπουν στο Ντουμπάι

Η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση έκανε νέα ανάρτηση με φόντο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και εστίασε στα ζώα που ορισμένοι εγκαταλείπουν στο Ντουμπάι, προκειμένου να βρουν θέση σε κάποια πτήση.

Οι εικόνες με δεμένα σκυλιά σε κολώνες δρόμων πληθαίνουν με το πέρασμα των ημερών. Είναι φωτογραφίες που δείχνουν το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί και προκαλούν ανησυχία σε φιλόζωους και όχι μόνο.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη διοργάνωση ειδικής πτήσης επαναπατρισμού από το Ντουμπάι για περίπου 50 επιβάτες που θέλουν να ταξιδέψουν μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Το πρόβλημα όμως συνεχίζεται, όπως παρατηρεί η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, η οποία ήταν και παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη σε τέτοιου είδους θέματα.

Είναι ιδρύτρια της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Save a Greek Stray» και μάχεται για τα δικαιώματα των ζώων.

Στην εικόνα που επέλεξε για να «ντύσει» την ανάρτησή της, φαίνεται ένα από τα «ξεχασμένα» σκυλιά στο Ντουμπάι να κοιτάει τον φωτογραφικό φακό.

«Αγριότητα χωρίς φίλτρα» είναι ο τίτλος στη σχετική εικόνα, με την Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, να στέλνει από πάνω το δικό της μήνυμα.

«Απλά απαράδεκτο. Όμως η ανθρωπιά δεν έχει να κάνει με τη χλιδή. Πολλοί απολαμβάνουν τις ανέσεις (όλοι μας μάλλον) και όμως παραμένουν άνθρωποι.

Μην τα μπερδεύουμε και σκορπάμε ακόμα μεγαλύτερη διχόνοια», έγραψε χαρακτηριστικά η Εριέττα Κούρκουλου, σχολιάζοντας τις φωτογραφίες με τα δεμένα ζώα.

