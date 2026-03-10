search
ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:45
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.03.2026 18:45

Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

10.03.2026 18:45
koyrkoulou-new

Ανησυχία προκαλεί είδηση που κάνει τα τελευταία 24ωρα τον γύρο του Διαδικτύου, σύμφωνα με την οποία ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους καθώς απομακρύνονται από την περιοχή, λόγω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούν να απομακρυνθούν από την περιοχή εξαιτίας του πολέμου αφήνουν πίσω τους τα ζωάκια τους, με το θέμα να έχει συγκινήσει πολλούς φιλόζωους, ανάμεσά τους και την Εριέττα Κούρκουλου.

Οργανώσεις για την προστασία των ζώων βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση αναζητώντας λύσεις και προσωρινά καταφύγια για τα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια, ενώ, παράλληλα, χρήστες των social media προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει και η Εριέττα Κούρκουλου, η οποία είναι γνωστή για τη φιλοζωική της δράση.

Η ίδια προχώρησε σε αναδημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μιας έκκλησης της Ολίβιας Σαχινίδου, η οποία αναφέρεται στους σκύλους και τις γάτες που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι και ζητά τη βοήθεια όσων μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη του ζητήματος.

Δεν μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με τα ζώα τους

Στην ανάρτηση της Ολίβιας Σαχινίδου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Καλημέρα σε όλους. Ξέρω ότι αυτό το προφίλ αφορά κυρίως τη δουλειά μου και το beauty, σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ κάτι διαφορετικό αλλά πολύ σημαντικό μαζί σας που, δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου στα ΜΜΕ μέχρι στιγμής.

Περίπου 50 Έλληνες, μέσα σε αυτούς κι ένας δικός μου άνθρωπος, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι μαζί με τα κατοικίδιά τους, γιατί οι πτήσεις επαναπατρισμού που πραγματοποιούνται δεν δέχονται κατοικίδια. Η μόνη λύση που τους προτείνουν, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι να αφήσουν τα κατοικίδιά τους εκεί και να φύγουν.

Ξέρω ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που με ακολουθούν εδώ, υπάρχουν δημοσιογράφοι, άνθρωποι από ΜΜΕ και πολλοί που έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τέτοια θέματα.

Σας παρακαλώ, αν ανήκετε σε αυτούς, διαβάστε προσεκτικά τα επόμενα stories. Αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να αναδειχθεί ή να βοηθηθεί αυτή η κατάσταση, θα το εκτιμούσα πραγματικά πολύ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε ή για να σας φέρω σε επαφή, στείλτε μου DM».

Την ανάρτηση αυτή αναδημοσίευσε η Εριέττα Κούρκουλου στον λογαριασμό της, επιχειρώντας να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάδειξη του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Διαβάστε επίσης:

Ο Hugh Jackman τραγούδησε στα 95α γενέθλια του Rupert Murdoch – Οι διάσημοι καλεσμένοι και οι… βιντεοσκοπημένες ευχές Τραμπ

Ριάνα: Σοκάρουν τα βίντεο που ανέβαζε πριν την επίθεση η γυναίκα που πυροβόλησε έξω από το σπίτι της τραγουδίστριας (Video)

Έλλη Τρίγγου: «Δεν μου λέει κάτι ο γάμος – Δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
veneti
BUSINESS

ΒΕΝΕΤΗ: Εξαγόρασε το 20% της Coffee Lab – Στόχος η ανάπτυξη νέου concept καταστήματος με προϊόντα και των δύο εταιρειών

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συνόδευσαν υπερτάνκερ που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ χτυπά η Τεχεράνη- Live οι εξελίξεις

zoro ranxh epstein new mexico- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Έρευνα των αρχών στο ράντσο – κολαστήριο στο Νέο Μεξικό – Καταγγελίες για βιασμούς και… πτώματα

xaris doukas 55- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δούκας: Έτοιμο τον Μάιο του 2027 το γήπεδο του Παναθηναϊκού

TEMPI_TRENA_SIMEIO
ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τα Τέμπη: Μετά από τρία χρόνια κατασχέθηκαν τα βίντεο με τις πρώτες ώρες από τη σύγκρουση 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chuck_norris_hawai
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Χθες πέθανε ο Τσακ Νόρις, σήμερα αισθάνεται καλύτερα»: Οι πολεμικές ταινίες, η χρυσή δεκαετία και τα ανέκδοτα που έκαναν θρύλο τον «Σταλόνε των φτωχών»

kostas apostolakis (1)
LIFESTYLE

Κώστας Αποστολάκης: «Είμαστε σε εποχή που θάβουμε τα σκουπίδια και καίμε τους νεκρούς» (Video)

iliaki-ekpobi-new
MEDIA

Μαρία Ηλιάκη: Ζήτησε συγγνώμη και αποχώρησε από το πλατό - «Θα σβήσω» (Video)

1
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ισλαμική αποικιοκρατία: 3. Θρησκεία και θεσμοί - Τζιχάντ: Η ιδέα που έγινε νόμος, ο νόμος που έγινε αυτοκρατορία - Μέρος πρώτο

kairos anoixi 88- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Ο Αντικυκλώνας «κρατάει Θερμοπύλες» πριν ανοίξουν οι «πύλες» για τις βροχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.03.2026 19:45
veneti
BUSINESS

ΒΕΝΕΤΗ: Εξαγόρασε το 20% της Coffee Lab – Στόχος η ανάπτυξη νέου concept καταστήματος με προϊόντα και των δύο εταιρειών

mesi-anatoli-234
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ συνόδευσαν υπερτάνκερ που διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Ενεργειακές υποδομές στο Ισραήλ χτυπά η Τεχεράνη- Live οι εξελίξεις

zoro ranxh epstein new mexico- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: Έρευνα των αρχών στο ράντσο – κολαστήριο στο Νέο Μεξικό – Καταγγελίες για βιασμούς και… πτώματα

1 / 3