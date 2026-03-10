Εριέττα Κούρκουλου: Αγωνία για τα κατοικίδια που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι λόγω του πολέμου – Η ανάρτηση που αναδημοσίευσε

Ανησυχία προκαλεί είδηση που κάνει τα τελευταία 24ωρα τον γύρο του Διαδικτύου, σύμφωνα με την οποία ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων στο Ντουμπάι εγκαταλείπουν τα ζώα τους καθώς απομακρύνονται από την περιοχή, λόγω της έκρυθμης κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, αρκετοί άνθρωποι που προσπαθούν να απομακρυνθούν από την περιοχή εξαιτίας του πολέμου αφήνουν πίσω τους τα ζωάκια τους, με το θέμα να έχει συγκινήσει πολλούς φιλόζωους, ανάμεσά τους και την Εριέττα Κούρκουλου.

Οργανώσεις για την προστασία των ζώων βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση αναζητώντας λύσεις και προσωρινά καταφύγια για τα εγκαταλελειμμένα κατοικίδια, ενώ, παράλληλα, χρήστες των social media προσπαθούν να αναδείξουν το πρόβλημα και να ευαισθητοποιήσουν το κοινό. Σε αυτή την προσπάθεια συμμετέχει και η Εριέττα Κούρκουλου, η οποία είναι γνωστή για τη φιλοζωική της δράση.

Η ίδια προχώρησε σε αναδημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μιας έκκλησης της Ολίβιας Σαχινίδου, η οποία αναφέρεται στους σκύλους και τις γάτες που εγκαταλείπονται στο Ντουμπάι και ζητά τη βοήθεια όσων μπορούν να συμβάλουν στην ανάδειξη του ζητήματος.

Δεν μπορούν να ταξιδέψουν μαζί με τα ζώα τους

Στην ανάρτηση της Ολίβιας Σαχινίδου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Καλημέρα σε όλους. Ξέρω ότι αυτό το προφίλ αφορά κυρίως τη δουλειά μου και το beauty, σήμερα όμως θέλω να μοιραστώ κάτι διαφορετικό αλλά πολύ σημαντικό μαζί σας που, δυστυχώς, από όσο γνωρίζω, δεν έχει επικοινωνηθεί καθόλου στα ΜΜΕ μέχρι στιγμής.

Περίπου 50 Έλληνες, μέσα σε αυτούς κι ένας δικός μου άνθρωπος, αυτή τη στιγμή βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι μαζί με τα κατοικίδιά τους, γιατί οι πτήσεις επαναπατρισμού που πραγματοποιούνται δεν δέχονται κατοικίδια. Η μόνη λύση που τους προτείνουν, προκειμένου να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι να αφήσουν τα κατοικίδιά τους εκεί και να φύγουν.

Ξέρω ότι ανάμεσα στους ανθρώπους που με ακολουθούν εδώ, υπάρχουν δημοσιογράφοι, άνθρωποι από ΜΜΕ και πολλοί που έχουν τη δυνατότητα να αναδείξουν τέτοια θέματα.

Σας παρακαλώ, αν ανήκετε σε αυτούς, διαβάστε προσεκτικά τα επόμενα stories. Αν υπάρχει οποιοσδήποτε τρόπος να αναδειχθεί ή να βοηθηθεί αυτή η κατάσταση, θα το εκτιμούσα πραγματικά πολύ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία χρειάζεστε ή για να σας φέρω σε επαφή, στείλτε μου DM».

Την ανάρτηση αυτή αναδημοσίευσε η Εριέττα Κούρκουλου στον λογαριασμό της, επιχειρώντας να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην ανάδειξη του προβλήματος που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι μαζί με τα κατοικίδιά τους.

