Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μη χαθούν ευρωπαϊκά χρήματα πριν την τελική δόση

Σε μια περίοδο που η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, υψηλόβαθμα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στην Αθήνα για να εξετάσουν την πρόοδο του ελληνικού σχεδίου «Ελλάδα 2.0». Οι επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες θα διαρκέσουν έως τις 13 Μαρτίου και πραγματοποιούνται υπό τη σκιά της ασφυκτικής προθεσμίας για την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το βασικό ζήτημα είναι ότι απομένουν λιγότεροι από έξι μήνες μέχρι το τέλος Αυγούστου, οπότε και πρέπει να κατατεθεί το τελευταίο αίτημα πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέχρι τότε η Ελλάδα θα πρέπει να ολοκληρώσει δεκάδες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, διαφορετικά κινδυνεύει να χαθούν πόροι από το πρόγραμμα.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, οι αξιωματούχοι της Κομισιόν εξετάζουν διεξοδικά τα στοιχεία που έχουν καταθέσει οι ελληνικές αρχές, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ορόσημα που απομένουν να υλοποιηθούν. Παρά τη σημαντική πρόοδο που καταγράφεται σε ορισμένους τομείς, οι εκκρεμότητες παραμένουν πολλές, καθώς συνολικά απαιτείται να ολοκληρωθούν ακόμη 177 ορόσημα μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το ενδεχόμενο τροποποιήσεων στο σχέδιο δεν αποκλείεται. Στο τραπέζι βρίσκονται σενάρια μεταφοράς πόρων μεταξύ δράσεων ή αλλαγών σε συγκεκριμένα ορόσημα, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του προγράμματος. Ωστόσο, κυβερνητικές πηγές εμφανίζονται επιφυλακτικές απέναντι σε μια ευρεία αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των υφιστάμενων δεσμεύσεων.

Αυτό που θεωρείται πιθανότερο είναι να υπάρξουν τεχνικές προσαρμογές στις περιγραφές ορισμένων στόχων, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία και να διευκολυνθεί η υλοποίηση έργων. Πρόκειται για μια ευελιξία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε όλα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, προβληματισμός υπάρχει και για το σκέλος των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η ζήτηση για τα δάνεια ήταν χαμηλότερη από την αναμενόμενη, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η αξιοποίησή τους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η έμφαση έχει δοθεί κυρίως στις επιχορηγήσεις, γεγονός που σύμφωνα με αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενδέχεται να περιορίσει τη δυναμική της ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα έχει λάβει περίπου 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του συνολικού προγράμματος. Με το διπλό αίτημα πληρωμής που υποβλήθηκε τον Δεκέμβριο, οι εκταμιεύσεις αναμένεται να αυξηθούν στα 24,57 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας το 68% των διαθέσιμων κονδυλίων.

Από την πλευρά της υλοποίησης, έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα 204 ορόσημα, δηλαδή λίγο περισσότερο από το μισό των συνολικών δεσμεύσεων του προγράμματος. Το επόμενο αίτημα πληρωμής – το όγδοο κατά σειρά – αναμένεται να υποβληθεί πιθανότατα τον Απρίλιο και θα αφορά 32 νέα ορόσημα.

Σε αυτή τη φάση περιλαμβάνονται ορισμένες σημαντικές παρεμβάσεις, όπως η δημιουργία του εργοστασίου τεχνητής νοημοσύνης «Pharos», η ενίσχυση των θεσμών ποιότητας και ασφάλειας στο σύστημα υγείας και η ολοκλήρωση του έργου του Κτηματολογίου. Παράλληλα, προβλέπονται επενδύσεις που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας, την ανακαίνιση νοσοκομείων, την επέκταση των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου μέσω του Gov.gr και τη χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων για ψηφιακές επενδύσεις.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση βρίσκεται στο τελευταίο αίτημα πληρωμής, το οποίο αναμένεται να υποβληθεί στα τέλη Αυγούστου. Το συγκεκριμένο πακέτο περιλαμβάνει συνολικά 133 ορόσημα, αριθμός που αποτυπώνει και τη δυσκολία της τελικής φάσης του προγράμματος.

Μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που πρέπει να ολοκληρωθούν είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης, η εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Στέγασης και η ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων για βασικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ο τουρισμός και η βιομηχανία.

Στον τομέα των επενδύσεων περιλαμβάνονται μεγάλα έργα υποδομών, όπως η ολοκλήρωση του βόρειου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Ε-65, η κυκλοφορία 425 ηλεκτρικών λεωφορείων, η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων και η αναβάθμιση δεκάδων νοσοκομείων και κέντρων υγείας.

Το επόμενο εξάμηνο θα αποδειχθεί καθοριστικό για την πορεία του ελληνικού σχεδίου. Η πρόκληση δεν είναι μόνο η ολοκλήρωση των έργων, αλλά και η πραγματική αποτύπωση των μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, σε μια περίοδο όπου η αποτελεσματικότητα του Ταμείου Ανάκαμψης βρίσκεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

Διαβάστε επίσης:

ΑΑΔΕ: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων αξίας 9 εκατ. ευρώ – Στα 2,7 εκατ. ευρώ οι διαφυγόντες φόροι

Δεν πέφτει το πετρέλαιο ούτε μετά την απόφαση για αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων του ΙΕΑ

Επιστολή Πιερρακάκη στον Κόστα: Οι στρατηγικές προτεραιότητες, η οικονομία της ευρωζώνης και η ψηφιακή εποχή