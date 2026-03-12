Τσίπρας: Ηχηρά μηνύματα για πόλεμο, ενέργεια και… κόμμα

Ηχηρή ήταν η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα από την Κοζάνη, η οποία είχε ως επίκεντρο τον πόλεμο στο Ιράν, την εξωτερική αλλά και την ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, χτυπώντας καμπάνες και καμπανάκια για την ασφάλεια της χώρας και στα δύο αυτά μέτωπα. Την ασφάλεια στο επίπεδο της άμυνας και την ενεργειακή ασφάλεια, την οποία ανέδειξε σε κρίσιμη παράμετρο ανθεκτικότητας της χώρας και της κοινωνίας απέναντι σε κρίσεις, διαβλέποντας άλλη μία να έρχεται, αναφορικά με το κόστος της ενέργειας λόγω πολέμου.

Ακόμη πιο ηχηρή έκανε την παρέμβασή του η σφοδρή επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη όπως «γελωτοποιός του βασιλιά», «υποτελής» στον Τραμπ και τον Νετανιάχου, «αμοραλιστής», εξαιτίας της ακολουθούμενης εξωτερικής πολιτικής – ο Τσίπρας μίλησε για «λευκή επιταγή» στις ηγεσίες ΗΠΑ και Ισραήλ. Προέβη δε σε συγκρίσεις με τη δική του διακυβέρνηση μιλώντας για «σχέσεις σε αμοιβαία επωφελή βάση, χωρίς λευκές επιταγές» και για πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Υπενθυμίζεται πως ο Αλέξης Τσίπρας συχνά παρεμβαίνει σε θέματα διεθνών σχέσεων και εξωτερικής πολιτικής – έχει ήδη από πέρυσι την άνοιξη διαμορφώσει σχετική πλατφόρμα για την εξωτερική πολιτική και άμυνα υπό τον τίτλο «Νέα πυξίδα».

Ο πρώην πρωθυπουργός, κινούμενος σε κυβερνητική λογική, εξαρχής τάχθηκε υπέρ της αμυντικής συνδρομής στην Κύπρο, «ορθώς» είπε πήγαν οι φρεγάτες και τα F-16 στο νησί, και «ορθώς» πήγαν οι Patriot στην Κύπρο. Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί ότι η πολιτική της κυβέρνησης εκφεύγει των απαραίτητων ενεργειών για την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας και ότι ο Μητσοτάκης «σύρεται» πίσω από τους Τραμπ και Νετανιάχου που καταπατούν το διεθνές δίκαιο, εκθέτοντας τη χώρα σε κινδύνους. Γι’ αυτό και διεμήνυσε πως είναι «κόκκινη γραμμή» η χρήση στρατιωτικών βάσεων όπως η Σούδα ή άλλων εγκαταστάσεων για διευκόλυνση πολεμικών επιχειρήσεων που μπορεί να θέσουν τη χώρα σε άμεσο κίνδυνο. Εκθείασε δε τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ ο οποίος, όπως είπε, επέλεξε από ρεαλισμό και όχι από ιδεοληψία να μην εμπλέξει τη χώρα του στον πόλεμο, ενθυμούμενος την τρομοκρατική επίθεση του 2004 μετά την εισβολή στο Ιράκ.

«Σύντομα», δηλαδή Σεπτέμβριο

Πέραν των μηνυμάτων για τον πόλεμο όμως, ο Αλέξης Τσίπρας με την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη μια μέρα πριν από την Κοζάνη, έδειξε πως η προετοιμασία για το νέο κόμμα κλιμακώνεται. Ο λόγος για την παρουσία του και την παρέμβασή του στην εκδήλωση Πρωτοβουλίας Πολιτών για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, στη συμπρωτεύουσα. Εκεί έστειλε εκ νέου μηνύματα για τον χρόνο ανακοινώσεων του εγχειρήματος αλλά και για τη στελέχωσή του. Όλα δείχνουν ότι οι πρωτοβουλίες πολιτών θα αποτελέσουν τη βάση για την οργανωτική δομή του κόμματος, και αυτόν τον κόσμο ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να τον κρατήσει «ζεστό» και ενεργό, λέγοντας πως «θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτήν την προσπάθεια μαζί όλοι και όλες όταν θα είμαστε έτοιμοι για να νικήσουμε», συμπληρώνοντας με νόημα «και πιστεύω ότι θα είμαστε σύντομα». Στην ίδια παρέμβαση χρησιμοποίησε και ένα άλλο σχήμα προκειμένου να δείξει πώς ακριβώς ζυγίζει τον χρόνο. «Στο ραντεβού με την ιστορία» είπε, «δεν πρέπει να πας ούτε νωρίς ούτε αργά».

Σε κάθε περίπτωση, ο σχεδιασμός του για τον Σεπτέμβριο – με τα μέχρι στιγμής δεδομένα – δεν αλλάζει. Ο πόλεμος, πάντως, φαίνεται να περιπλέκει τα πράγματα, καθώς σύμφωνα με συνεργάτες του διαμορφώνεται ένα τελείως νέο σκηνικό, διεθνές και εγχώριο. Φαίνεται λοιπόν πως προστίθενται παράμετροι που ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να ζυγίσει, πέραν π.χ. του πώς θα τα πάει το ΠΑΣΟΚ μετά το συνέδριο ή ποια θα είναι η πορεία του κόμματος Καρυστιανού. Στην εξίσωση προστίθεται συνολικά το πολιτικό κλίμα – μπορεί τώρα να υπάρχει συσπείρωση στην κυβέρνηση αλλά είναι με ερωτηματικό τι θα γίνει τους επόμενους μήνες αν εκτοξευτεί η ακρίβεια στην ενέργεια, συμπαρασύροντας τα πάντα.

«Όχι» σε άθροισμα «φθαρμένων»

Όσο για την απάντηση του Τσίπρα στο ερώτημα «με ποιους», αυτή ήταν «με όλους όσοι θέλουν να παραμερίσουν τις μικροκομματικές ή τις προσωπικές ιδιοτέλειες για να μιλήσουμε για το “εμείς”, για τη συλλογικότητα, για την κοινή προσπάθεια». Κυρίως, έστειλε το μήνυμα ότι δεν υποχωρεί από τον σχεδιασμό του να εντάξει πρόσωπα από το παρελθόν ως «μονάδες» και όχι ως ολόκληρους κομματικούς σχηματισμούς. Σημείωσε χαρακτηριστικά πως μπορεί το 2023 να μιλούσε για άθροισμα δυνάμεων, σήμερα όμως, είπε, «δεν αρκεί η πρόσθεση διότι αν προσθέσεις τη φθορά με τη φθορά, βγάζεις πάλι φθορά. Και όταν έχεις φθορά, δεν μπορείς να νικήσεις τη μεγάλη διαφθορά της Νέας Δημοκρατίας».

Να λειτουργήσει η Πτολεμαΐδα 5 με λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής

Σε σχέση με την ενέργεια ο Αλέξης Τσίπρας προειδοποίησε για την άνοδο του κόστους λόγω του πολέμου αλλά και για την κερδοσκοπία και διεμήνυσε πως «η προάσπιση της πατρίδας και του ελληνισμού δεν απαιτεί μόνο την απαραίτητη αμυντική ασπίδα» αλλά και τη δημιουργία μιας «ενεργειακής ασπίδας» που θα λειτουργήσει προστατευτικά για την οικονομία, την παραγωγή, τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις. Και η οποία θα περιλαμβάνει «ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ, από συμμέτοχο και συνένοχο της κερδοσκοπίας, σε σύμμαχο της κοινωνίας και των νοικοκυριών». Αλλά και την «άμεση λειτουργία της μονάδας Πτολεμαΐδα 5, που πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, όχι με εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά με τα λιγνιτικά αποθέματα της περιοχής».

