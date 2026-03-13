Έκτο Meet the Expert: Εθνική Φαρμακευτική Πολιτική και Μεταρρυθμίσεις στο Σύστημα Υγείας

Οι στρατηγικές προτεραιότητες και τα νέα εργαλεία που διαμορφώνουν το μέλλον της πρόσβασης των ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, βρέθηκαν στο επίκεντρο του 6ου «Meet the Expert» της Ελληνικής Ένωσης Market Access.

Με κεντρικό ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρη Αγγελή, η εκδήλωση προσέφερε στα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Market Access (ΕΛ.Ε.Μ.Α) μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις εθνικές δράσεις, τις ευρωπαϊκές εναρμονίσεις και τις θεσμικές παρεμβάσεις που εξελίσσονται στο οικοσύστημα του φαρμάκου.

Ο κ. Αγγελής επεσήμανε ότι η εθνική φαρμακευτική στρατηγική προχωρά με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και την ορθολογική λειτουργία της αγοράς. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικού Σχεδιασμού, από τη σύστασή της, υλοποιεί παρεμβάσεις που αφορούν την παρακολούθηση της αγοράς, την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας, την ψηφιοποίηση διαδικασιών και την αξιοποίηση πραγματικών δεδομένων υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη αναβάθμιση της διαδικασίας Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (ΑΤΥ) και στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2021/2282, ο οποίος στοχεύει στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων για την πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η νομοθέτηση των σχετικών δράσεων αποτελεί προτεραιότητα, καθώς συνδέεται άμεσα με τη βιώσιμη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής, έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή κρίσιμα εργαλεία όπως το Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Διακίνησης Φαρμάκων, η Επιτροπή Παρακολούθησης Ελλείψεων και ο Ελληνικός Οργανισμός Επαλήθευσης Φαρμάκων. Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία Ταμείου Καινοτομίας και μηχανισμού Σάρωσης Ορίζοντα, που θα ενισχύσουν την έγκαιρη πρόσβαση σε νέες θεραπείες και θα προσελκύσουν επενδύσεις στον τομέα της υγείας.

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού κ. Αγγελής παρουσίασε επίσης τις πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των διαδικασιών κλινικών δοκιμών, με στόχο την ταχύτερη διάθεση νέων φαρμάκων και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας. Η ανάπτυξη μητρώων ασθενών αποτελεί ακόμη έναν πυλώνα της στρατηγικής, επιτρέποντας πιο στοχευμένες και προσωποποιημένες υπηρεσίες υγείας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΕΛ.Ε.Μ.Α. Χρήστος Μαρτάκος τόνισε ότι η ισότιμη και έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε κατάλληλες θεραπείες απαιτεί ένα σύγχρονο και επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο φαρμακευτικής πολιτικής. Μέσα από δράσεις όπως τα Meet the Expert, η Ένωση ενισχύει τη γνώση των μελών της και συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου συστήματος υγείας που υπηρετεί τον ασθενή και υποστηρίζει την καινοτομία.

