Σοβαρή γρίπη ή COVID-19 θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα;

Θα μπορούσε μια ιδιαίτερα σοβαρή αναπνευστική λοίμωξη να δημιουργήσει το έδαφος για να αναπτυχθεί ο καρκίνος του πνεύμονα;

Ίσως, λένε τώρα οι επιστήμονες, καθώς μια νέα έρευνα εντόπισε μια σύνδεση μεταξύ της νοσηλείας με σοβαρή COVID-19 ή γρίπη και του αυξημένου κινδύνου εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, μήνες ή και χρόνια αργότερα.

«Αυτή είναι μια περαιτέρω απόδειξη ότι οι ιοί του αναπνευστικού συστήματος μπορούν να συσχετιστούν με κάτι περισσότερο από την ίδια τη λοίμωξη», λέει ο James DeGregori, PhD, καθηγητής βιοχημείας και μοριακής γενετικής στην Ιατρική Σχολή Anschutz του Πανεπιστημίου του Κολοράντο και προσωρινός διευθυντής του Κέντρου Καρκίνου του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στην Aurora του Κολοράντο.

Πώς όμως οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο του πνεύμονα;

Για να αξιολογήσουν τον τρόπο με τον οποίο η πνευμονική βλάβη από αναπνευστικές ασθένειες θα μπορούσε να επηρεάσει τον κίνδυνο καρκίνου με την πάροδο του χρόνου, οι ερευνητές εξέτασαν τις επιπτώσεις της σοβαρής COVID-19 και της γρίπης τόσο σε ποντίκια όσο και σε ανθρώπους, όπως αναφέρει άρθρο στο everydayhealth.com.

Καταρχάς, διαπίστωσαν ότι τα ποντίκια που εμφάνισαν σοβαρές πνευμονικές λοιμώξεις από γρίπη ή COVID είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν αργότερα καρκίνο του πνεύμονα και να πεθάνουν από αυτόν.

Η μελέτη

Για να δουν αν οι σοβαρές αναπνευστικές λοιμώξεις στους ανθρώπους μπορεί να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα που περιλάμβαναν 76 εκατομμύρια ενήλικες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Λίβανο και τη Σαουδική Αραβία, οι οποίοι είχαν νοσηλευτεί για COVID-19, αλλά δεν είχαν ιστορικό καρκίνου πριν από το 2022.

Οι επιστήμονες παρακολούθησαν τα δεδομένα υγείας των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων διαγνώσεων καρκίνου, από εκείνο το σημείο και μετά.

Οι ειδικοί παρατήρησαν ότι τα άτομα που είχαν νοσηλευτεί με COVID-19 είχαν περισσότερες πιθανότητες να διαγνωστούν με καρκίνο του πνεύμονα, βιώνοντας αύξηση κινδύνου κατά 24%, ανεξάρτητα από το αν κάπνιζαν ή δεν κάπνιζαν στο παρελθόν ή είχαν άλλες παθήσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα.

«Αυτό θεωρείται μια αρκετά σημαντική αύξηση στον καρκίνο του πνεύμονα, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη το σχετικά σύντομο χρονικό παράθυρο. Η πανδημία COVID-19 μας παρείχε ένα μοναδικό πλαίσιο για να μελετήσουμε αυτό το θέμα επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι αρρώστησαν με τον ίδιο ιό ταυτόχρονα», λέει ο συγγραφέας της μελέτης Jie Sun, PhD, καθηγητής ιατρικής και συνδιευθυντής του Κέντρου Ανοσολογικής Έρευνας Beirne B. Carter στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια στο Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

Οι ιοί μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή που αφήνει ανοιχτή την πόρτα για καρκίνο

Ο Ντε Γκρέγκορι λέει ότι οι σοβαρές ιογενείς λοιμώξεις προκαλούν αλλαγές στα κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος που συνήθως προστατεύουν τον πνευμονικό ιστό. Αυτή η κατάσταση χρόνιας φλεγμονής θα μπορούσε να διευκολύνει την ανάπτυξη καρκίνου αργότερα.

«Τα ευρήματα δείχνουν ουσιαστικά μια λειτουργία “μνήμης” στο περιβάλλον των πνευμόνων. Έτσι, το περιβάλλον των πνευμόνων φαίνεται να αλλάζει λόγω αυτής της λοίμωξης και αυτή η αλλαγή εντός του πνεύμονα ευνοεί περισσότερο την έναρξη ή την εξέλιξη του καρκίνου», λέει.

Άλλες ιογενείς λοιμώξεις είναι ήδη γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, όπως η λοίμωξη από ηπατίτιδα Β, που συνδέεται με καρκίνο του ήπατος, και η λοίμωξη από τον ιό των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), που μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.

Όσον αφορά στις αναπνευστικές ασθένειες, μελέτες έχουν επίσης επισημάνει συσχετίσεις μεταξύ της COVID-19 και διαφόρων μορφών καρκίνου. Πρόσφατα, μάλιστα, διαπιστώθηκε ότι η ιογενής αναπνευστική λοίμωξη μπορεί να αφυπνίσει αδρανή καρκινικά κύτταρα στους πνεύμονες και να επιταχύνει την ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα.

Διαβάστε επίσης:

Οφθαλμικό σύνδρομο γραφείου: Χρήσιμες συμβουλές για λιγότερη κόπωση στα μάτια

ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους – Κρίσιμος ο εμβολιασμός

Οι νοσοκομειακοί γιατροί κατεβαίνουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 18 Μαρτίου