Γερουλάνος για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Θα μπορούσε να αποφευχθεί, δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι»

Αντίθετος με την διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και ο Παύλος Γερουλάνος καθώς σε δήλωσή του ανέφερε ότι θα μπορούσε να αποφευχθεί μια τέτοια κίνηση από τον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Λυπάμαι πολύ για αυτές τις εξελίξεις. Νομίζω θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί όλο αυτό. Δεν είναι ώρα να γινόμαστε λιγότεροι, αλλά περισσότεροι – όποιες διαφωνίες και να έχουμε μεταξύ μας» ανέφερε ο Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

«Χρειάζεται ψυχραιμία, ενότητα και θεσμικότητα από όλους, διότι στόχος μας είναι να προσφέρουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στον Έλληνα πολίτη και η νίκη στις επόμενες εκλογές. Προσωπικά θα συνεχίσω να εργάζομαι αποκλειστικά προς αυτόν τον στόχο. Κάθε απόφαση θα κριθεί από το αποτέλεσμα» πρόσθεσε.

