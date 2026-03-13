Χάρης Δούκας για Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο: Με διαγραφές δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα  

Τη διαφωνία του με τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από τον Νίκο Ανδρουλάκη, εξέφρασε με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο ο Χάρης Δούκας, το πρωί της Παρασκευής, σημειώνοντας ότι με αυτές τις κινήσεις δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα, ούτε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

«Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου», σημειώνει ο δήμαρχος Αθήνας.

Ολόκληρη η δήλωσή του:

«Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου».

