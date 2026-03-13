Οι ΗΠΑ επικηρύσσουν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και άλλους 9 Ιρανούς αξιωματούχους

Οι ΗΠΑ επικηρυξαν το ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ και άλλους 9 Ιρανούς αξωματούχους έναντι 10 εκατ. δολαρίων.

Στη λίστα με τους επικηρυγμένους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Γιαχιά Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος στρατιωτικός, ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί, ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ και τον Αλί Λαριτζανί, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Got information on these Iranian terrorist leaders?



Send us a tip. It could make you eligible for a reward and relocation. pic.twitter.com/y7avkqdGWw — Rewards for Justice (@RFJ_USA) March 13, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δίνουν διαταγές στους Φρουρούς της Επανάστασης, που «σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο.

