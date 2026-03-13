Οι ΗΠΑ επικηρύσσουν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ και άλλους 9 Ιρανούς αξιωματούχους

Οι ΗΠΑ επικηρυξαν το ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ και άλλους 9 Ιρανούς αξωματούχους έναντι 10 εκατ. δολαρίων.
Στη λίστα με τους επικηρυγμένους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο Γιαχιά Ραχίμ Σαφάβι, ανώτερος στρατιωτικός, ο υπουργός Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί, ο υπουργός Πληροφοριών Εσμάιλ Χατίμπ και τον Αλί Λαριτζανί, Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.
Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δίνουν διαταγές στους Φρουρούς της Επανάστασης, που «σχεδιάζουν, οργανώνουν και εκτελούν τρομοκρατικές επιθέσεις σε όλο τον κόσμο.
