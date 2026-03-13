Η «ψυχολογία του πολέμου» στην αντλία – Πώς ο φόβος τιμολογείται ακριβότερα από το πετρέλαιο

Στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οι τιμές συχνά δεν περιμένουν να στερέψουν οι δεξαμενές για να ανέβουν. Τις τελευταίες εβδομάδες, με το βλέμμα στραμμένο στα Στενά του Ορμούζ, γινόμαστε μάρτυρες ενός οικονομικού φαινομένου όπου οι διεθνείς αγορές «προεξοφλούν την καταστροφή». Το αποτέλεσμα; Οι Έλληνες καταναλωτές καλούνται να πληρώσουν ένα «ασφάλιστρο κινδύνου» (geopolitical risk premium), το οποίο φτάνει στην αντλία πολύ πριν φτάσει το ίδιο το ακριβό πετρέλαιο.

Το χρηματιστήριο του τρόμου

Ενώ η παραγωγή πετρελαίου μπορεί να συνεχίζεται κανονικά, η τιμή του Brent κατέγραψε άλμα τον Μάρτιο του 2026, πλησιάζοντας ή και ξεπερνώντας τα 90-100 δολάρια το βαρέλι. Οι αναλυτές εκτιμούν ότι ένα σημαντικό μέρος αυτής της τιμής (περίπου 15-20 δολάρια) δεν αντιστοιχεί σε πραγματική έλλειψη, αλλά στην ψυχολογία των traders. Οι διεθνείς παίκτες αγοράζουν σήμερα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε υψηλές τιμές, φοβούμενοι ότι αύριο η πρόσβαση στις πηγές θα είναι αδύνατη. Αυτή η «κερδοσκοπία πρόβλεψης» μεταφέρεται αστραπιαία στα διυλιστήρια και από εκεί στις τιμές χονδρικής της ελληνικής αγοράς.

Η ελληνική πραγματικότητα σε αριθμούς

Στην Ελλάδα, η αντανάκλαση αυτής της διεθνούς νευρικότητας είναι ήδη ορατή στις τιμές λιανικής. Η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων, που προ κρίσης κινούνταν στα 1,77 ευρώ, έχει ήδη καταγράψει άνοδο της τάξης του 4,5%, φτάνοντας κατά μέσο όρο τα 1,85 ευρώ πανελλαδικά. Ακόμα πιο έντονη είναι η πίεση στο Diesel κίνησης, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εκτινάχθηκε από τα 1,62 ευρώ στα 1,81 ευρώ, παρουσιάζοντας μια σημαντική αύξηση που αγγίζει το 11,7%. Την ίδια στιγμή, στα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, το «ψυχολογικό φράγμα» των 2 ευρώ αποτελεί ήδη παρελθόν.

Το πλαφόν ως «αλεξικέραυνο»

Εδώ έρχεται να λειτουργήσει το πρόσφατο κυβερνητικό μέτρο για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Το πλαφόν δεν μπορεί να σταματήσει την άνοδο της διεθνούς τιμής, μπορεί όμως να εμποδίσει τους εγχώριους κρίκους της αλυσίδας (διυλιστήρια, εταιρείες εμπορίας, πρατήρια) από το να προσθέσουν το δικό τους «καπέλο» πάνω στην ήδη επιβαρυμένη τιμή.

Στόχος του μέτρου είναι να διασφαλιστεί ότι:

Δεν θα υπάρξει τεχνητή έλλειψη: Οι εταιρείες δεν θα κρατήσουν αποθέματα περιμένοντας ακόμα υψηλότερες τιμές.

Διαφάνεια στο κόστος: Κάθε λεπτό αύξησης στην αντλία πρέπει να δικαιολογείται από αντίστοιχη αύξηση στο τιμολόγιο αγοράς.

Ο πόλεμος δημιουργεί μια «πολεμική οικονομία» ακόμα και σε χώρες που δεν συμμετέχουν άμεσα στις συγκρούσεις. Το στοίχημα για την Ελλάδα το 2026 είναι να συγκρατήσει την «εισαγόμενη ακρίβεια» μέσω των ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε ο φόβος των αγορών να μην μετατραπεί σε μόνιμη οικονομική ασφυξία για τα νοικοκυριά.

