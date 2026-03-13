search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.03.2026
13.03.2026

Ιράν: Στο στόχαστρο οι Amazon, Google, Microsoft ως «νόμιμοι στόχοι»

13.03.2026 12:59
Τα γραφεία και οι υποδομές των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και ΜΜΕ έχουν χαρακτηριστεί «νόμιμοι στόχοι» για επίθεση από την ιρανική κυβέρνηση, λόγω της σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, σύμφωνα με αναφορές αμερικανικών και διεθνών ΜΜΕ.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν αυτή την εβδομάδα έναν κατάλογο γραφείων και υποδομών που διαχειρίζονται αμερικανικές εταιρείες με δεσμούς με το Ισραήλ, στις οποίες η τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί για στρατιωτικές εφαρμογές.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης δημοσίευσαν έναν κατάλογο εταιρειών που περιλαμβάνει τις Amazon, Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia και Oracle, σύμφωνα με το Al Jazeera και όπως υποστηρίζουν οι εταιρείες αυτές συνδέονται με το Ισραήλ και χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς, σύμφωνα με το διεθνές αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο. Οι πιθανοί στόχοι βρίσκονται στο Ισραήλ, το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι.

Αυτόν τον μήνα, αυξάνεται ο κατάλογος των πολυεθνικών εταιρειών και διαφημιστικών πρακτορείων που έχουν αναστείλει τις καμπάνιες ή τις περιφερειακές δραστηριότητές τους στην περιοχή λόγω της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν.

Ο Τζον Χολτκβιστ, επικεφαλής αναλυτής της Google Threat Intelligence Group, προειδοποίησε στις αρχές Μαρτίου ότι χακερς  συνδεδεμένοι με το Ιράν εξαπέλυαν επιθέσεις εναντίον κρίσιμων υποδομών στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου.

Η Intel 471, μια εταιρεία κυβερνοασφάλειας, ανέφερε στις 10 Μαρτίου ότι οι κυβερνοεπιθέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά, ιδίως στο Ισραήλ, το Κουβέιτ και την Ιορδανία κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Μαρτίου.

