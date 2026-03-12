search
ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 19:58
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.03.2026 18:24

Τρία… Alpha στο Top 10 τηλεθέασης των εκπομπών την Τετάρτη (11/3)

12.03.2026 18:24
Tileorasi

Το νέο «χιτ» του Alpha, η σειρά «Μπαμπά σ΄ αγαπώ», πάει τρένο την τηλεθέαση στις ημέρες προβολής επεισοδίων της. Ακόμα και όταν στο μενού του σταθμού υπάρχει το «Σόι σου», η νέα πρόταση του σταθμού την προσπερνά σε επίδοση. Ως και η σειρά «Άγιος έρωτας», παρότι έχει πάρει τα πάνω της στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη σειρά με τους τρεις μπαμπάδες και τα παιδιά τους.

Ισχυρό ντουέτο τηλεθέασης για τον ΑΝΤ1 έχουν σχηματίσει η σειρά «Grand Hotel» και η σατιρική «Ράδιο αρβύλα». Χθες βρέθηκαν στη μέση της 10άδας των δημοφιλέστερων προγραμμάτων.

Στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen ξεχώρισε η μετάδοση της ματσάρας του CHL, Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, και στην αμέσως επόμενη θέση διακρίθηκε ο «Τροχός της τύχης».

Με «διαγώνια ματιά» στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο γίνεται αντιληπτό πως οι μισές θέσεις καταλήφθηκαν από προτάσεις του Alpha, και ειδικότερα από τις εκπομπές της απογευματινής ζώνης και έπειτα, έως την ολοκλήρωση των ελληνικών σειρών του prime time.

Το Mega, εκτός του Champions League, εκπροσωπήθηκε από το «The Chase» στο Top 10 της ημέρας.

Διαβάστε επίσης:

ANT1: Πρόωρο φινάλε για το στεγαστικό ριάλιτι «Flat Hunters»

Σχοινί κορδόνι η πρώτη θέση τηλεθέασης στον Alpha (11/3)

ΕΡΤ3: Κόμβος για την ιστορία και εξέλιξη ελληνικών πόλεων χάρη στο ντοκιμαντέρ «Πόλεις»


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
6889839
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Live ο αγώνας για τη φάση των «16» του Europa League

kifisias mpotiliarisma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

EYP
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθεση της ΕΥΠ για την τρομοκρατία: Απετράπησαν 19 κυβερνοεπιθέσεις, στρατολογούν συνεργάτες από online παιχνίδια 

synagogi michigan 12- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Μίσιγκαν: Ένοπλος εισέβαλε με αυτοκίνητο σε συναγωγή και άνοιξε πυρ (Video)

agrotes astynomia agrotica – new
ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στην Agrotica: Μπλόκο της ΕΛΑΣ σε αγρότες που προσπάθησαν να μπουν στο χώρο των εγκαινίων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
idiotiko sxoleio douka – new
BUSINESS

Οι μεγάλες εκπαιδευτικές οικογένειες πουλάνε τα ιδιωτικά σχολεία σε ξένους - Οι συμφωνίες, η αγορά του 1,2 δισ. και τι αλλάζει μετά την εξαγορά

Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

syntaxiouxoi new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πλασματικά Έτη: Ο «δρόμος» για σύνταξη έως και 7 χρόνια νωρίτερα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.03.2026 19:58
6889839
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Μπέτις: Live ο αγώνας για τη φάση των «16» του Europa League

kifisias mpotiliarisma – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με τραυματία μοτοσικλετιστή στη λεωφόρο Κηφισίας – Μεγάλες καθυστερήσεις

EYP
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθεση της ΕΥΠ για την τρομοκρατία: Απετράπησαν 19 κυβερνοεπιθέσεις, στρατολογούν συνεργάτες από online παιχνίδια 

1 / 3