Τρία… Alpha στο Top 10 τηλεθέασης των εκπομπών την Τετάρτη (11/3)

Το νέο «χιτ» του Alpha, η σειρά «Μπαμπά σ΄ αγαπώ», πάει τρένο την τηλεθέαση στις ημέρες προβολής επεισοδίων της. Ακόμα και όταν στο μενού του σταθμού υπάρχει το «Σόι σου», η νέα πρόταση του σταθμού την προσπερνά σε επίδοση. Ως και η σειρά «Άγιος έρωτας», παρότι έχει πάρει τα πάνω της στο δεύτερο μισό της σεζόν, δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τη σειρά με τους τρεις μπαμπάδες και τα παιδιά τους.

Ισχυρό ντουέτο τηλεθέασης για τον ΑΝΤ1 έχουν σχηματίσει η σειρά «Grand Hotel» και η σατιρική «Ράδιο αρβύλα». Χθες βρέθηκαν στη μέση της 10άδας των δημοφιλέστερων προγραμμάτων.

Στην έκτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen ξεχώρισε η μετάδοση της ματσάρας του CHL, Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι, και στην αμέσως επόμενη θέση διακρίθηκε ο «Τροχός της τύχης».

Με «διαγώνια ματιά» στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο γίνεται αντιληπτό πως οι μισές θέσεις καταλήφθηκαν από προτάσεις του Alpha, και ειδικότερα από τις εκπομπές της απογευματινής ζώνης και έπειτα, έως την ολοκλήρωση των ελληνικών σειρών του prime time.

Το Mega, εκτός του Champions League, εκπροσωπήθηκε από το «The Chase» στο Top 10 της ημέρας.

