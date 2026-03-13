Ιταλία: Έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στις ράγες για να «μπλοκάρουν» τρένο με στρατιωτικό υλικο (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Περίπου εκατό διαδηλωτές πραγματοποιήσαν, αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ καθιστική διαμαρτυρία στον σταθμό της Πίζας, στην Ιταλία.
Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, στόχος της κινητοποίησης, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ήταν να εμποδιστεί η διέλευση τρένου το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε στρατιωτικά οχήματα, τζιπ και τεθωρακισμένα για να σταλούν σε εμπόλεμες περιοχές.
Στον σταθμό ήταν παρούσες δυνάμεις της αστυνομίας και των καραμπινιέρων, χωρίς να προκύψει κανενός είδους ένταση.
Εξαιτίας της διαμαρτυρίας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο σύνολο των σιδηροδρομικών συνδέσεων.
Μετά τις 11 (ώρα Ιταλίας), η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον σταθμό της Πίζας επιστρέφοντας στην βόρεια Ιταλία.
