Ιταλία: Έκαναν καθιστική διαμαρτυρία στις ράγες για να «μπλοκάρουν» τρένο με στρατιωτικό υλικο (videos)

Περίπου εκατό διαδηλωτές πραγματοποιήσαν, αργά χθες, Πέμπτη, το βράδυ καθιστική διαμαρτυρία στον σταθμό της Πίζας, στην Ιταλία.

Όπως γράφει η εφημερίδα Corriere della Sera, στόχος της κινητοποίησης, η οποία διήρκεσε πάνω από τέσσερις ώρες, ήταν να εμποδιστεί η διέλευση τρένου το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, μετέφερε στρατιωτικά οχήματα, τζιπ και τεθωρακισμένα για να σταλούν σε εμπόλεμες περιοχές.

Alla stazione di Pisa decine di manifestanti hanno occupato un binario su cui era in transito un treno merci (proveniente da Piombino) che trasportava mezzi militari. La protesta è andata avanti a lungo: per oltre un'ora e mezzo la circolazione dei treni è stata completamente… pic.twitter.com/gOW0MPtnP3 — Repubblica (@repubblica) March 13, 2026

Στον σταθμό ήταν παρούσες δυνάμεις της αστυνομίας και των καραμπινιέρων, χωρίς να προκύψει κανενός είδους ένταση.

Εξαιτίας της διαμαρτυρίας, σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφηκαν στο σύνολο των σιδηροδρομικών συνδέσεων.

Pisa, manifestanti sui binari fermano il treno militare: stazione bloccata e ritardi di ore https://t.co/tMur2ZqyT3 March 13, 2026

Μετά τις 11 (ώρα Ιταλίας), η συγκεκριμένη αμαξοστοιχία αναχώρησε από τον σταθμό της Πίζας επιστρέφοντας στην βόρεια Ιταλία.

Διαβάστε επίσης:

Mυστήριο με τη διακοπή συνέντευξης του ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ: «Σε θέλει ο Πρόεδρος», επέστρεψε… σαν χαμένος

Φρίκη στη Νέα Υόρκη: 75χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 34χρονη σύζυγό του

CNN: Πώς ο Τραμπ παγιδεύτηκε στον πόλεμο με το Ιράν και γιατί ίσως δεν μπορεί να τον τελειώσει

